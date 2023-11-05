Фахретдинов был на грани катастрофы. Бразилец наказал заигравшегося россиянина

В ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) проходит турнир UFC Fight Night 231. В рамках предварительного карда, помимо прочих, состоялся поединок между российским бойцом Ринатом Фахретдиновым и бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом.

Фахретдинов — первый татарин в истории UFC. Он успел провести уже три поединка под эгидой лучшего ММА-промоушена мира и одержал в них три победы. В первых двух поединках с Андреасом Михайлидисом и Брайаном Баттлом Ринат показал свои навыки в партере и оба раза побеждал единогласным решением судей. В последнем бою Фахретдинов просто снёс некогда многообещающего проспекта Кевина Ли. Российский боец сначала отправил соперника в нокдаун, а потом просто задушил. На всё ушло 55 секунд. Две недели назад Фахретдинова подняли на 15-е место рейтинга полусредней весовой категории.

Соперник Рината Элизеу Залески уже достаточно давно в UFC — с 2015 года. И в карьере бразильца уже не раз были поединки с российскими бойцами. Дос Сантос побеждал Омари Ахмедова и Алексея Кунченко, проигрывал Муслиму Салихову. В своём последнем поединке Элизеу выиграл раздельным решением у ещё одного россиянина — Абубакара Нурмагомедова. В отличие от Фахретдинова, Залески предпочитает биться в стойке и обладает внушительным арсеналом ударов. Поэтому бразилец считался хорошей проверкой для Рината, несмотря на то, что котировался явным аутсайдером перед поединком.

Фахретдинов начал бой резво и выбросил комбинацию из лоу-киков и прямых. Несколько размашистых атак от россиянина уже на первых секунд потрясли дос Сантоса и тот завалился на канвас! Ринат тут же бросился добивать соперника, но Элизеу выдержал всё и спасся. Хотя топ-позиция всё равно осталась у российского бойца, который забрал спину и полностью сковал оппонента. Была попытка и воздействовать на челюсть, но бразилец снова выстоял. В середине раунда бой перешёл в стойку, однако и там Фахретдинов был не просто конкурентен, а даже превосходил соперника.

Во втором раунде Залески уже отбился от прохода на первых секундах и стал активнее отвечать на атаки. А Ринат, в свою очередь, вкладывался в каждую атаку, запуская тяжёлые оверхэнды. Порой было ощущение, что россиянин вымахивается и начинает застаиваться. Тревожный второй раунд, в котором бойцы были очень близки друг другу, но на стороне Фахретдинова был тейкдаун. В перерыве тренеры Рината советовали только бороться, но Элизеу защищался от проходов и неплохо выглядел в стойке. А потом у Рината начались серьёзные проблемы. Выяснилось, что сил бороться нет совершенно. Сначала дос Сантос предельно замедлил оппонента, а за полторы минуты до конца боя отправил российского бойца в нокдаун ударом в печень! Следом посыпался град добивающих ударов, которые Фахретдинов чудом пережил, а потом ещё выдержал попытку удушающего. Характер в полном порядке, но это был проигранный в одну калитку раунд.

За счёт полного доминирования в третьем раунде со стороны бразильца в третьем раунде двое судей отдали 10-8 в его пользу. Таким образом, на карточках дважды была ничья — 28-28, ещё один выставил 29-28 в пользу Залески. Фахретдинов в итоге продолжает беспроигрышную серию в UFC, но каких же усилий это ему стоило на этот раз.