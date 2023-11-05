Сказка Абуса закончилась? Дагестанский немец максимально неудачно вышел на замену

В Сан-Паулу (Бразилия) состоялся очередной турнир UFC Fight Night. В главном карде турнира свой бой провёл уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, выступающий за Германию. В соперниках у него оказался бразильский боец Кайо Борральо.

Абусупьян Магомедов выступает в смешанных единоборствах давно – с 2010 года. Но в лучшую лигу мира дагестанский немец попал только спустя 12 лет профессиональной карьеры. Абусупьян дебютировал в UFC в прошлом году и дебют получился крайне успешным: всего за 19 секунд Магомедов нокаутировал Дастина Штольцфуса. Такое выступление повысило котировки Абусупьяна, и он получил в соперники не кого-нибудь, а седьмого на тот момент номера рейтинга среднего веса, а ныне чемпиона лиги – Шона Стрикленда. И первый раунд Магомедов провёл очень уверенно, работал первым номером, перебивал Шона в стойке и совершил тейкдаун в концовке пятиминутки. Но во втором раунде Абусупьяна будто подменили, Стрикленд сумел сразу же «потрясти» Магомедова, весь раунд избивал Магомедова и сумел оформить финиш на последней минуте поединка. На бой с Борральо Магомедов вышел на коротком уведомлении.



Кайо Борральо – менее опытный боец, чем Магомедов, но при этом рекорд у бразильца был довольно внушительный – 14-1. Своё единственное поражение Кайо потерпел в далёком 2015 году, с тех пор Борральо не проигрывает. В 2021 году Кайо попал в претендентскую серию Даны Уайта, одержал две победы и завоевал контракт с лигой. В UFC Борральо выступает мощно: до поединка с Абусупьяном бразилец одержал четыре победы, в последнем бою в апреле 2023 года он победил удушающим приёмом Михала Олексийчука.

Довольно осторожно начали поединок бойцы. И Магомедов, и Борральо не форсировали события, на старте поединка бразилец владел инициативой, затем первым номером стал работать Абусупьян. Оба много финтили, выбрасывали удары с дистанции, но без особой опасности. Борральо предпринял попытку провести тейкдаун, но Абусупьян здорово с этой попыткой справился и едва не поймал соперника коленом. В концовке раунда Магомедов совершил тычок в глаз, бразильцу понадобилась пауза и консультация врача.

Во втором раунде Магомедов стал более активно прессинговать соперника, работал с дистанции за счёт габаритов: выбрасывал мидл-кики, лоу-кики, использовал джеб. Боралльо сразу взрывался ответными сериями, старался поймать Магомедова на ошибке и несколько раз неплохо доносил до цели боковые удары.

В третьем раунде бразилец старался сдерживать Абусупьяна джебами на дистанции, Магомедов же наносил больше акцентированных ударов. В середине раунда бразильцу удалось потрясти Магомедова ударом. Борральо бросился добивать и Абусупьян был вынужден спасаться в борьбе, где был в пассивной позиции. Кайо наносил добивающие удары, а после этого захватил спину Магомедова. Тяжело приходилось Абусупьяну, но он сумел продержаться до гонга.

Поединок в итоге прошёл всю дистанцию. 30:27, 29:28, 29:28 — все судьи отдали предпочтение бразильцу, который одержал пятую победу в UFC. Для Магомедова это поражение стало вторым подряд, возможно, Абусупьян зря рисковал, выходя на коротком уведомлении на бой против такого соперника как Борральо.