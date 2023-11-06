Титульник для Павловича и бой за пояс в полутяжёлом весе. Топ-6 событий недели

Начинается очередная неделя, которая подарит болельщикам смешанных единоборств и бокса новые яркие противостояния. Пройдёт сразу ряд ярких поединков, которые стоит посмотреть. Очередной номерной турнир UFC, где будет сразу два титульника, и в одном из них выступит россиянин. А также боксёрский поединок и пара любопытных боёв на турнире AMC Fight Nights. Мы собрали топовые события предстоящей недели (6-12 ноября) и расскажем о них немного подробнее.

7 ноября. Джеймел Херринг — Николас Молина

В начале недели в Нью-Йорке пройдёт боксёрский поединок в лёгком весе. Бывший чемпион мира во втором полулёгком весе Джеймел Херринг сойдётся с молодым проспектом Николасом Молиной. Херринг уже задумывался о завершении карьеры, но решил задержаться. В последних двух поединках он уступил Джэмейну Ортису и Шакуру Стивенсону. Молина в профессиональной карьере ещё не проигрывал, у него 13 побед, но бóльшая часть из них одержана над джорнименами и дебютантами. Херринг должен устроить реальную проверку молодому боксёру.

10 ноября. Мариф Пираев — Максим Буторин

10 ноября в Москве на «Live-Arena» состоится турнир AMC Fight Nights 122. Одними из хедлайнеров вечера станут Мариф Пираев и Максим Буторин. Бойцы проведут поединок в полусреднем весе, и он должен стать украшением соревнований. Пираев возвращается в клетку после почти полуторагодичного перерыва и попробует вернуться на победную тропу. В июне прошлого года Мариф проиграл Нариману Аббасову техническим нокаутом. У Буторина дела немного лучше. Максим в марте этого года победил Александра Яковлева и закрыл два поражения. И теперь попытается развить успех.

Мариф Пираев Фото: vk.com/fightnightsofficial

10 ноября. Даурен Ермеков — Дмитрий Арышев

Ещё один важный поединок на турнире Fight Nights состоится между Дауреном Ермековым и Дмитрием Арышевым. Ермеков сейчас владеет поясами Naiza и Ural FC в средней весовой категории — в июне он выиграл решением у Руслана Шамилова. Теперь у Даурена в соперниках Арышев, который идёт на серии из семи побед.

Последние два боя Дмитрий провёл в Fight Nights и брутально завершил их нокаутами. На кону в этом поединке будет стоять временный титул чемпиона в среднем весе. Победитель противостояния получит шанс объединить пояса в поединке с Владимиром Минеевым. Так что у Ермекова с Арышевым достаточно мотивации.

В ночь с 11 на 12 ноября. Назим Садыхов — Вячеслав Борщёв

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт номерной турнир UFC 295. Российским поклонникам ММА точно будет интересен поединок Вячеслава Борщёва. Боец уже успел провести четыре поединка под эгидой UFC и выиграл два из них. Проблемы возникали в боях, где соперники включали борьбу. Однако Борщёв бился очень ярко и в итоге получил новый контракт, а теперь попробует развить успех, добытый в поединке с Махешатом Хайсаером. В соперниках опасный Назим Садыхов, который выиграл оба боя в UFC. Теперь азербайджанец протестирует Славу Клауса.

В ночь с 11 на 12 ноября. Иржи Прохазка — Алекс Перейра

Возглавлять турнир UFC 295 будет титульный поединок за вакантный пояс в полутяжёлом весе. Его оспорят Иржи Прохазка и Алекс Перейра. Чешский боец пока не проигрывал в UFC и даже доходил до титула, но оставил пояс после того, как получил тяжёлую травму плеча. Спустя полтора года Прохазка возвращается в октагон, чтобы вернуть пояс. Для этого нужно будет очень постараться, так как в соперниках нокаутёр с тяжеленным ударом.

Перейра только в этом году успел утратить титул в среднем весе, подняться в полутяжёлый вес и победить в претендентском поединке Яна Блаховича. А теперь ещё и титульник — завидная активность бразильца. Кстати, у Алекса есть возможность всего за семь боёв стать чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Алекс Перейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В ночь с 11 на 12 ноября. Сергей Павлович — Том Аспиналл

Ну а для российских болельщиков главным боем вечера в Нью-Йорке станет противостояние Сергея Павловича с Томом Аспиналлом за временный титул в тяжёлом весе. Россиянин изначально должен был лишь страховать поединок Джона Джонса и Стипе Миочича, но из-за травмы чемпиона все карты смешались. В итоге Джон будет восстанавливаться почти восемь месяцев, Миочич — ждать его возвращения, а Павлович и Аспиналл отправятся в октагон. Ожидается очень яркий поединок двух, пожалуй, лучших тяжеловесов. Сергей выходит на бой на серии из шести нокаутов, а Аспиналл не так давно вернулся после травмы колена и уже успел эффектно разбить Марчина Тыбуру.