«Терминатор», «Робокоп» или «Хищник»? Павлович — эталонный герой для боевиков

В ночь с 11 на 12 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится самый ожидаемый турнир месяца – UFC 295. В соглавном событии вечера зарубятся Сергей Павлович и Том Аспиналл. Они сразятся за пояс временного чемпиона организации в тяжёлом весе.

Стоит отметить, что тяжеловесов часто сравнивают с персонажами фильмов. И россияне не являются исключением. Например, Александр Волков носит прозвище Драго. Иван – персонаж серии «Рокки», который типажом напоминает нашего соотечественника. У Сергея не менее типажная внешность. Крутой, мощный, словно выточенный из камня. Именно такими были персонажи самых культовых боевиков в истории. Предлагаем поразмышлять над тем, роль в каком фильме могла бы легко достаться Павловичу.

«Терминатор»

Серия фильмов о роботе-терминаторе имеет невероятную популярность по всему миру на протяжении практически 40 лет. Главную роль в картине исполнил Арнольд Шварценеггер. В центре сюжета – киборг, который является практически неуязвимым, безупречным бойцом. Изначально Джеймс Кэмерон планировал другого актёра, поскольку хотел человека с обычным телосложением. И всё-таки выбор пал на Шварценеггера, который с молодого возраста выделялся своими данными.

И тут просто нельзя не вспомнить про Павловича. Без преувеличения, именно он является обладателем самой развитой мускулатуры не только в тяжёлом весе, но и, пожалуй, во всей организации. Терминатор обладал мощнейшим ударом. Сложно найти бойца, который сможет превзойти россиянина в этом показателе. Поэтому Сергей подошёл бы на роль просто идеально.

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ И АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР Фото: Getty Images/кадр из фильма

А как же Аспиналл? Всё просто, он – T-1000. Да-да. Тот самый главный антагонист из фильма «Терминатор 2: Судный день». Суровый взгляд, подтянутое телосложение, коварство. А ещё умение становиться жидким, буквально «протекать» сквозь препятствия. Том – универсальный боец, который способен в нужный момент поработать не только в стойке, но и в партере. А там его бывает крайне непросто сдержать. Аналогия – очевидна.

«Робокоп»

И снова фильм про киборга. Видимо, Павлович показал себя настолько неуязвимым, что его образ теперь ассоциируется именно с роботами. По сценарию главный герой возрождается и начинает бороться с преступностью в Детройте. Он получает специальный костюм, с помощью которого уверенно расправляется с оппонентами. Робокоп отличался невероятной выносливостью, а также точностью стрельбы. С ударами в цель у Сергея никогда не было проблем.

Павлович также пережил настоящее возрождение. Он проиграл в первом бою в UFC – уступил Алистару Овериму. А затем перезагрузился и начал колотить всех подряд. Среди оппонентов были и «плохие парни», поэтому сходство очевидно. У Робокопа было четыре директивы. Последняя осталась засекреченной. Видимо, это пояс UFC, который теперь и должен добыть Сергей.

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ И ПИТЕР УЭЛЛЕР Фото: Getty Images/кадр из фильма

Что касается Аспиналла, то для него очень хорошо подойдёт персонаж Кейн. Тот самый, который отличался жестокостью и любил издеваться над жертвами. А разве не этим занимается со своими соперниками Том? Единственное поражение в UFC случилось только из-за того, что англичанин получил ужасное повреждение. А с остальными оппонентами Аспиналл играл в «кошки-мышки».

«Хищник»

«Хищник» – популярнейший боевик, главную роль в котором исполнил… Арнольд Шварценеггер. Похоже, именно для фильмов с Арни Сергей подходит лучше всего. В центре сценария оказалась группа американских наёмников, которая сражается с инопланетным существом в джунглях Центральной Америки. И именно персонаж Шварценеггера является ключевой фигурой происходящих событий.

В этом фильме майор Алан Шеффер не обладает какими-то уникальными способностями. Но побеждает за счёт характера и силы духа. Он невероятно смелый, не боится столкнуться лицом к лицу с неизведанным злом. И даже в самый тяжёлый момент, когда развязка практически неминуема, Алан находит способ разбить соперника. Сергей по ходу карьеры также попадал в непростые ситуации. И с достоинством с ними справлялся.

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ И АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР Фото: Getty Images/кадр из фильма

Понятно без слов, что роль главного антагониста достаётся Аспиналлу. Хищник невероятно оснащён и прокачан. Он имеет уникальный костюм, но и без него представляет собой инопланетное «нечто». И именно таким видится Том. Невероятный универсал, который обладает собственным фирменным стилем. Однако складывается ощущение, что если Аспиналл от него отойдёт, то всё равно будет выглядеть уверенно. Правда, самоуверенность привела Хищника к провалу в фильме.

Аналогии с этими персонажами фильмов напрашивались буквально сами собой. Но главное, что в каждой картине главный герой находил способы справиться с антагонистом. Надеемся, что наш российский Терминатор также подберёт ключики к Аспиналлу.