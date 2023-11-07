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Ислам Махачев стал первым в рейтинге P4P от UFC, обошёл Джона Джонса, лучший боец вне зависимости от весовой категории

Махачев – новый король UFC! Ученик Хабиба официально стал номером один
Сергей Сорокин
Ислам Махачев стал первым в рейтинге P4P от UFC
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Российский чемпион заставил признать своё величие.

21 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) Ислам Махачев провёл защиту чемпионского титула. Он играючи расправился с Александром Волкановски. Россиянин выписал роскошный хай-кик и брутально финишировал австралийца.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Махачев (W) - Александр Волкановски
21 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
TKO
Александр Волкановски

От первой недели после этого события все ждали перемещения Махачева на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории (P4P). Но получилось иначе – лидером остался Джон Джонс. Костяной должен был провести в ноябре поединок со Стипе Миочичем. Но американец получил неприятную травму и выбыл на длительный срок.

Травма Джонса помогла другому россиянину:
Павлович всё-таки получил титульный шанс! Русский десантник подерётся за пояс UFC
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Сегодня вышло обновление рейтингов UFC. И в глаза сразу бросилась важнейшая деталь – Махачев стал новым лидером P4P. Величие Ислама всё-таки признали, пусть и не сразу после грандиозной победы над Волкановски. В последнее время россиянин шёл невероятным темпом. Меньше чем за три года он одержал семь (!) побед, успел завоевать и защитить пояс организации в лёгком весе. Махачев бил всех подряд – дважды подряд расправился с одним из самых великих бойцов.

На этом фоне теперь довольно скромно выглядят последние достижения Джонса. Он три года простаивал перед переходом в тяжёлый вес, не дрался с февраля 2020 года. Джон вернулся, легко расправился с Сирилем Ганом, но теперь выбыл на длительный срок. Скорее всего, в октагоне Джонс появится не раньше лета 2024 года. Один поединок за четыре года – не тот показатель, чтобы оставаться первым номером рейтинга P4P.

Ислам снова рвётся в клетку:
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Махачев хочет защищать титул четыре раза в год? Кажется, у Ислама уже новый соперник

Махачев же совершенно заслуженно оказался на первой позиции. Он продолжает разбивать любых соперников, которых ему предлагают. Ислам уже заявил притязания на двойное чемпионство, готов подняться на категорию выше. И россиянину всего лишь 32 года. Складывается ощущение, что если Махачев продолжит лупить оппонентов в том же темпе, он может стать самым великим бойцом в истории.

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