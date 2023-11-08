«Я ударил первым, он позвонил друзьям». Борщёв дрался с дагестанцами из-за видео о Хабибе

В ночь с 11 на 12 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится номерной турнир UFC 295. В соглавном событии вечера сойдутся Сергей Павлович и Том Аспиналл. Они будут сражаться за временный пояс организации в тяжёлом весе.

А в прелимах выступит другой россиянин – Вячеслав Борщёв. Противостоять ему будет представитель Азербайджана Назим Садыхов. Наш 31-летний соотечественник пробился в лучший промоушен планеты через Dana White's Contender Series. А в UFC всё пока складывается с переменным успехом – на две победы пришлось два поражения. И всё-таки последний поединок Вячеслав может занести себе в актив. Махешат Хайсаер был нокаутирован во втором раунде.

В жизни уроженца Волгограда был довольно неприятный инцидент. Вячеслав перед поединком Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора снимал контент с популярными блогерами в городе Волжский. При разборе техники Орла Борщёв вышел в октагон в папахе, а его противником оказался человек в костюме медведя. Во время съëмок в зал зашла компания шумных парней, которые всячески препятствовали продолжению процесса: громко разговаривали и шутили, колотили по мешкам.

Вячеслав попытался утихомирить компанию, несколько раз мирно призвал их покинуть помещение или вести себя тише. Но в итоге нарвался на грубость от одного из дагестанцев и нанёс сопернику удар. После этого началась заварушка, в ходе которой Борщёв договорился выйти с оппонентом и подраться один на один.

Сам Борщёв позже заявил, что жалеет о случившемся. Основной причиной стало то, что Вячеслав нанёс удар первым.

Вячеслав Борщёв российский боец UFC «Если честно, думаю, я в чём-то был не прав. Я рассчитывал на то, что меня там знают, должен присутствовать какой-то человеческий авторитет. Они комментировали, какую-то ерунду говорили, по мешкам били. Это очень неправильно, что в видео не вошёл момент, как я ударил первый. Нас разняли, потом он зачем-то позвонил друзьям, чтобы подраться один на один. Я всю дорогу чувствовал, что я не прав».

Первый раунд противостояния сложился для Вячеслава очень непросто. Стоит отметить, что Борщёв только-только восстановился после операции на мениск. Поэтому он очень быстро пропустил проход в ноги и оказался в не самой выгодной позиции. Терпеть пришлось очень долго. Но в итоге Борщёв дождался того момента, когда его соперник попросту выдохся. Он повалился на канвас, а Вячеслав перешёл к брутальному добиванию. Однако в этот момент налетели друзья дагестанца, которые растащили оппонентов.

На этом ситуация не успокоилась. Дагестанец отдышался и вызвал Вячеслава на второй раунд. Но и там Борщёв выглядел намного мощнее. Он спокойно отправил соперника на маты и попытался добить. И снова в ситуацию вмешались парни, которые находились рядом. А один из них попытался ударить Вячеслава, даже попытался вызвать его на поединок. Как стало известно позже, это был Хамзат Куриев. Он является профессиональным бойцом на голых кулаках, представляет Hardcore FC.

Стоит отметить, что сам Куриев позже объяснил своё поведение: «У них с моим другом произошла сначала небольшая словесная перепалка. Борщёв подошёл к моему другу, когда тот сидел, и ударил его. Естественно, друг не ожидал, что будет драка. После этого их разняли, они начали договариваться, чтобы подраться. Друг позвонил и попросил подъехать.

Они начали драться. Минут 10 боролись, мой друг его возил. Потом всё изменилось – Борщëв начал доминировать, встал и уже хотел добивать. Это мой лучший друг, я не мог себя по-другому повести, поэтому выбежал и ударил Борщëва. Можно сказать, что эта карма. Изначально Борщëв первым ударил моего друга, а тут ударил я. Кто-то меня осуждает, но я не мог поступить по-другому. У меня сыграли эмоции».

После завершения спарринга дагестанцы попытались ещё раз поговорить с Борщёвым, брали спортивный зал практически осадой. Но в итоге Вячеславу и съёмочной группе всё-таки удалось покинуть помещение. Позже, судя по всему, конфликт был окончательно улажен. А через три года россиянин получил заветный контракт с UFC. Отрадно, что та ситуация никак не сказалась на карьере бойца.