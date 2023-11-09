«Хочу пожать тебе руку». Как Холифилд сломал великую карьеру Тайсона

Ровно 27 лет назад в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе. Владелец пояса – легендарный Майк Тайсон – разделил ринг с Эвандером Холифилдом. И, несмотря на то что реванш между боксёрами куда более известен из-за истории с откушенным ухом, первый бой получился намного ярче со спортивной точки зрения.

Конечно, он мог быть ещё эффектнее, если бы состоялся на шесть лет раньше, как изначально планировалось. Впервые Тайсон и Холифилд должны были подраться ещё в 1990 году, когда оба были, пожалуй, на пике своих возможностей. Увы, бой вновь не состоялся, а затем Тайсон надолго угодил в тюрьму.

Майк Тайсон — Эвандер Холифилд Фото: Focus on Sport/Getty Images

Освободившись, Железный Майк довольно быстро вернул себе титул чемпиона мира и всё же согласился на бой с Холифилдом. На момент поединка Эвандеру было уже 34 года, и, несмотря на все свои заслуги и титулы, он считался андердогом. К тому же подошёл к бою с двумя поражениями в последних четырёх поединках.

А Тайсон – это Тайсон. И его нокаутирующая мощь осталась с ним и после вынужденного простоя. Конечно, в чём-то Майк потерял, но мощь точно не утратил, поэтому практически все эксперты считали фаворитом именно Железного Майка.

Интересно, что Тайсон обычно побеждал соперников ментально ещё до боя. Но вот сломить психологически Эвандера ему не удалось. Как, собственно, и физически. Тайсон с первых же секунд боя бросился на Холифилда своими атаками, через фирменный маятник сближался и выбрасывал мощные боковые. Эвандер, понимая, что нужно выдержать натиск, старался много клинчевать, а в клинче в моментах работать грязно. Тайсон, кстати, потом признался, что хотел откусить ухо Холифилду и в первом бою: настолько его бесили мощь и несгибаемость соперника.

Майк, понимая, что его привычные атаки не приносят ему успеха, стал подключать прямые удары, которые он использовал не так часто в других боях. И это работало: Холифилд раз за разом готовился в боковым, но пропускал прямые.

Пожалуй, ключевым отрезком стал пятый раунд, в котором Тайсон включился на полную мощь. Безумные апперкоты вкупе с ударами по корпусу — Эвандеру приходилось крайне тяжело, но он продолжал стоять на ногах. И это удивительно, ведь за год до этого он проиграл нокаутом Риддику Боу.

Выдержав все эти мощные атаки от Тайсона, Эвандер победил психологически и поймал кураж. А Майк, напротив, потерял уверенность и сильно вымахался. Вторая половина боя проходила под диктовку Холифилда, который выглядел гораздо свежее. В шестом раунде после левого хука от Эвандера Тайсон оказался в нокдауне, но сумел подняться и продолжить бой. Холифилд явно перебивал Тайсона, а при атаках Майка использовал всё тот же клинч. У Железного Майка были хорошие моменты и во второй половине боя, но Эвандер выстоял против свежего Тайсона, и уж тем более не собирался падать в поздних раундах, когда атаки Майка не были такими опасными.

Бой завершился в 11-м раунде. Холифилд сумел потрясти Майка, хотя тот оставался на ногах. Эвандер включил режим убийцы и выбросил с десяток мощнейших ударов, на которые Тайсон никак не реагировал. Рефери был вынужден остановить бой, зафиксировав победу 34-летнего Холифилда.

Поединок Тайсона и Холифилда получил награды «Бой года» и «Апсет года». А Майк удивил всех на пресс-конференции после боя. После поражения Тайсон не рвал и не метал, не оскорблял соперника, а, напротив, выразил Холифилду уважение. Вот уж точно чего никто не ожидал.

«Я просто хочу пожать тебе руку. Мы так долго шли к этому бою. Большое спасибо. Я отношусь к тебе с огромным уважением», — сказал Тайсон после боя.

Майк Тайсон — Эвандер Холифилд Фото: Ring Magazine/Getty Images

И тем более удивительна эта доброжелательность, когда знаешь, что уже меньше чем через год Тайсон откусит Холифилду ухо. Но это была уже другая история. В первом поединке Эвандер грамотно сдержал мощные атаки Тайсона в первой половине боя где-то за счёт клинча и хитрых приёмов, где-то за счёт несгибаемого характера и желания победить. То, как Эвандер устоял в пятом раунде, до сих пор непонятно.

Тайсону не удалось сломать Холифилда ни ментально, ни физически. Эвандер оказался лучше готов к этому бою и больше хотел победить. Интересно было бы посмотреть на бой этих монстров в начале 90-х, когда оба были на пике, но нам остаётся только предполагать и фантазировать, как завершился бы этот поединок.