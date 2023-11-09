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Майк Тайсон — Эвандер Холифилд, первый бой, Холифилд нокаутировал Тайсона, Тайсон откусил ухо

«Хочу пожать тебе руку». Как Холифилд сломал великую карьеру Тайсона
Игорь Некрасов
Как Холифилд сломал великую карьеру Тайсона
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Эвандер получил комплимент от Железного Майка. А через год лишился части уха.

Ровно 27 лет назад в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе. Владелец пояса – легендарный Майк Тайсон – разделил ринг с Эвандером Холифилдом. И, несмотря на то что реванш между боксёрами куда более известен из-за истории с откушенным ухом, первый бой получился намного ярче со спортивной точки зрения.

Конечно, он мог быть ещё эффектнее, если бы состоялся на шесть лет раньше, как изначально планировалось. Впервые Тайсон и Холифилд должны были подраться ещё в 1990 году, когда оба были, пожалуй, на пике своих возможностей. Увы, бой вновь не состоялся, а затем Тайсон надолго угодил в тюрьму.

Майк Тайсон — Эвандер Холифилд

Майк Тайсон — Эвандер Холифилд

Фото: Focus on Sport/Getty Images

Освободившись, Железный Майк довольно быстро вернул себе титул чемпиона мира и всё же согласился на бой с Холифилдом. На момент поединка Эвандеру было уже 34 года, и, несмотря на все свои заслуги и титулы, он считался андердогом. К тому же подошёл к бою с двумя поражениями в последних четырёх поединках.

А Тайсон – это Тайсон. И его нокаутирующая мощь осталась с ним и после вынужденного простоя. Конечно, в чём-то Майк потерял, но мощь точно не утратил, поэтому практически все эксперты считали фаворитом именно Железного Майка.

Разбор техники Майка Тайсона:
Майк Тайсон — карликовый тяжеловес с короткими руками. За счёт чего он побеждал?
Майк Тайсон — карликовый тяжеловес с короткими руками. За счёт чего он побеждал?

Интересно, что Тайсон обычно побеждал соперников ментально ещё до боя. Но вот сломить психологически Эвандера ему не удалось. Как, собственно, и физически. Тайсон с первых же секунд боя бросился на Холифилда своими атаками, через фирменный маятник сближался и выбрасывал мощные боковые. Эвандер, понимая, что нужно выдержать натиск, старался много клинчевать, а в клинче в моментах работать грязно. Тайсон, кстати, потом признался, что хотел откусить ухо Холифилду и в первом бою: настолько его бесили мощь и несгибаемость соперника.

Майк, понимая, что его привычные атаки не приносят ему успеха, стал подключать прямые удары, которые он использовал не так часто в других боях. И это работало: Холифилд раз за разом готовился в боковым, но пропускал прямые.

Пожалуй, ключевым отрезком стал пятый раунд, в котором Тайсон включился на полную мощь. Безумные апперкоты вкупе с ударами по корпусу — Эвандеру приходилось крайне тяжело, но он продолжал стоять на ногах. И это удивительно, ведь за год до этого он проиграл нокаутом Риддику Боу.

Выдержав все эти мощные атаки от Тайсона, Эвандер победил психологически и поймал кураж. А Майк, напротив, потерял уверенность и сильно вымахался. Вторая половина боя проходила под диктовку Холифилда, который выглядел гораздо свежее. В шестом раунде после левого хука от Эвандера Тайсон оказался в нокдауне, но сумел подняться и продолжить бой. Холифилд явно перебивал Тайсона, а при атаках Майка использовал всё тот же клинч. У Железного Майка были хорошие моменты и во второй половине боя, но Эвандер выстоял против свежего Тайсона, и уж тем более не собирался падать в поздних раундах, когда атаки Майка не были такими опасными.

Бой завершился в 11-м раунде. Холифилд сумел потрясти Майка, хотя тот оставался на ногах. Эвандер включил режим убийцы и выбросил с десяток мощнейших ударов, на которые Тайсон никак не реагировал. Рефери был вынужден остановить бой, зафиксировав победу 34-летнего Холифилда.

Как Холифилд вернулся в бокс в 58 лет:
«Вам должно быть стыдно». 58-летнего Холифилда нокаутировали за две минуты
«Вам должно быть стыдно». 58-летнего Холифилда нокаутировали за две минуты

Поединок Тайсона и Холифилда получил награды «Бой года» и «Апсет года». А Майк удивил всех на пресс-конференции после боя. После поражения Тайсон не рвал и не метал, не оскорблял соперника, а, напротив, выразил Холифилду уважение. Вот уж точно чего никто не ожидал.

«Я просто хочу пожать тебе руку. Мы так долго шли к этому бою. Большое спасибо. Я отношусь к тебе с огромным уважением», — сказал Тайсон после боя.

Майк Тайсон — Эвандер Холифилд

Майк Тайсон — Эвандер Холифилд

Фото: Ring Magazine/Getty Images

И тем более удивительна эта доброжелательность, когда знаешь, что уже меньше чем через год Тайсон откусит Холифилду ухо. Но это была уже другая история. В первом поединке Эвандер грамотно сдержал мощные атаки Тайсона в первой половине боя где-то за счёт клинча и хитрых приёмов, где-то за счёт несгибаемого характера и желания победить. То, как Эвандер устоял в пятом раунде, до сих пор непонятно.

Тайсону не удалось сломать Холифилда ни ментально, ни физически. Эвандер оказался лучше готов к этому бою и больше хотел победить. Интересно было бы посмотреть на бой этих монстров в начале 90-х, когда оба были на пике, но нам остаётся только предполагать и фантазировать, как завершился бы этот поединок.

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