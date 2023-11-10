В UFC готовят три супербоя. Травмированных россиян вычеркивают из чемпионской гонки?

2023 год приближается к завершению, а UFC уже выстраивает грандиозные планы. Организация анонсировала главные события сразу трёх номерных турниров. Теперь у лиги полностью расписаны ключевые ивенты до юбилейного UFC 300. Стоит отметить, что выбор Даны Уайта и других боссов вызвал довольно много вопросов. И, к сожалению, он затронул будущее российских бойцов.

20 января состоится турнир UFC 297. В главном событии вечера между собой сойдутся Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси. Американец идёт на серии из трёх побед и является обладателем чемпионского пояса в среднем весе, который был добыт в бою с Исраэлем Адесаньей. Дрикус в UFC идёт с великолепным рекордом – 6-0. И это любопытно, поскольку следующим претендентом на титул должен был стать Хамзат Чимаев.

Шон в 2023 году уже бился в январе. И в следующий раз он вышел в октагон только в июле. Южноафриканец появляется в клетке ещё реже. Складывается ощущение, что вне зависимости от победителя Борза ждёт очередной затяжной простой. Рисковать и проводить поединок без титула на кону Хамзат не станет. Тем более в поединке с Камару Усманом Чимаев получил довольно серьёзное повреждение.

17 февраля фанатов MMA ждёт турнир UFC 298. Его хедлайнерами станут Александр Волкановски и Илия Топурия. Этот поединок все ждали ещё раньше, но Великий вышел на реванш с Исламом Махачевым и вновь проиграл. Теперь австралиец рассчитывает провести полноценный тренировочный лагерь, чтобы защитить свой титул в полулёгком весе. Илия и вовсе остаётся непобеждённым, имея профессиональный рекорд 14-0 в смешанных единоборствах. И испанец грузинского происхождения готов свергнуть легендарного австралийца с вершины.

А 9 марта пройдёт турнир UFC 299, главными звёздами которого станут Шон О’Мэлли и Марлон Вера. Американец не проигрывает на протяжении шести поединков подряд, обладает чемпионским поясом в легчайшем весе. Примечательно, что последнее поражение ему нанёс… именно эквадорец. Вера далеко не безупречен, совсем недавно проигрывал Кори Сэндхагену. А главное — Марлон занимает лишь шестое место в рейтинге дивизиона. Это и вызвало шквал критики.

Были надежды, что свой шанс на реванш получит россиянин Пётр Ян. Он занимает пятую позицию в рейтинге легчайшего веса. Да, в пассиве нашего соотечественника четыре поражения в пяти последних боях. Но при этом дважды он уступил лишь раздельным решением, а практически выигранный поединок отдал из-за дисквалификации. Ходили слухи, что в декабре россиянин должен был провести поединок с Ядонгом Сонгом в Китае. Но в итоге Ян получил травму и выступить на турнире не сможет.

Складывается ощущение, что после такого Пётр может на ближайшее время забыть про титульный поединок. Во-первых, Шон может провести реванш со Алджамейном Стерлингом. Особенно после такого брутального нокаута чемпионском бою. Следующим в очереди стоит Мераб Двалишвили. Сложно даже представить себе, что организация решит откинуть этих парней, чтобы дать россиянину шанс вернуть пояс на своё плечо.