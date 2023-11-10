Есть первая медаль ЧМ по самбо! Россиянка скрутила украинку, отказавшуюся от рукопожатия

В Ереване (Армения) стартовал чемпионат мира по самбо — 2023. Уже прошли предварительные поединки и схватки за бронзовые медали. У мужчин сегодня на ковёр выходили спортсмены в весовых категориях до 58 кг и до 68 кг, у женщин — до 50 кг, до 54 кг, до 59 кг, а в боевом самбо — до 79 кг и до 98 кг.

Сборная России завоевала первую медаль на этом турнире. Бронзу команде принесла Светлана Уварова, выступающая в весовой категории до 59 кг. В 1/8 финала россиянка встретилась с представительницей Марокко Виам Фаслой, и этот поединок был остановлен при счёте 9:0 в пользу Уваровой. Однако в 1/4 финала Светлана уступила Номинтуйе Энхбаатар и отправилась в утешительные встречи, где получила шанс побороться за бронзовую медаль. Сначала Уварова победила Аиду Асанбекову из Кыргызстана и вышла на украинку Софию Бординских.

Важный момент — перед стартом соревнований украинская сторона инициировала отмену традиционных рукопожатий перед поединками, где их соперниками будут спортсмены из России и Беларуси. Президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев объяснил, что дело в запрете рукопожатий со стороны правительства Украины: «У них была одна просьба, не зависящая от их федерации. У них на правительственном уровне принято решение, что руки они не пожимают ни россиянам, ни белорусам. Они готовы участвовать и не хотят разногласий, но просят возможности исполнять поставленную перед ними правительством задачу».

Украинцам пошли навстречу, так что Уварова и Бординских не обменивались рукопожатиями. Поединок получился очень упорным, девушки не хотели уступать. Бординских попробовала пройти на бросок со стойки, но неудачно. Уварова спокойно блокировала все атаки и постепенно сама начинала навязывать «свою игру». На второй минуте поединка украинка получила замечание и следом едва не попала на удержание, однако смогла выбраться из трудного положения. До конца поединка Уварова ещё дважды попыталась выйти на болевые: сначала на руку, чуть позже на ногу, но безуспешно. Тем не менее Светлана была активнее и заслуженно победила, пускай и за счёт замечания.

Расстроенная Бординских сразу ушла с ковра, а Уварова отправилась праздновать первую российскую медаль на турнире. Сегодня Россия гарантированно получит ещё пять наград, осталось лишь узнать, будут они золотыми или серебряными.