«В русских что-то есть». Павлович разобьёт Аспиналла и заберёт пояс

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В ночь с 11 на 12 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный турнир UFC 295. Особенное внимание к себе привлекает поединок Сергея Павловича и Тома Аспиналла. На кону стоит временный титул организации в тяжёлом весе.

Многие отдают предпочтение атлетичному англичанину. Но есть ощущение, что Сергея уже не остановить на пути к поясу. Павлович за всю профессиональную карьеру потерпел всего одно поражение. Да и неудачу в бою с Оверимом можно объяснить отсутствием достаточного времени для адаптации в Китае. Об этом, к слову, говорил и сам россиянин. А после этого Сергей идёт на серии из шести побед подряд. Причём до второго раунда недотерпел ни один из соперников.

А ведь Павловича напрасно пытаются подловить на том, что у него отсутствует работа в партере высокого уровня. За свою карьеру россиянин оформил 18 побед. И в соперниках были бойцы, которые очень хорошо умеют бороться. Но Сергей обладает крепко сбитым телосложением. И перевести его на канвас не так просто, как это может показаться.

Ключевые даты

Кроме того, Аспиналл должен понимать, насколько опасными могут быть попытки проходить Павловичу в ноги или теснить к сетке. Наш соотечественник имеет мощнейший удар, которым может попросту подловить навстречу и отправить «спать».

У Сергея есть и ещё одно важнейшее преимущество. Это наличие полноценного тренировочного лагеря. Россиянин должен был выступить в качестве запасного для боя Джона Джонса и Стипе Миочича. И он прекрасно понимал, что любой из ветеранов может в последний момент слететь с поединка, как и получилось в итоге. А вот Аспиналл такой роскоши был лишён.

Том признался, что не был готов к возможности сразиться с россиянином Сергеем Павловичем на турнире UFC 295: «Обычно в течение десятинедельной подготовки у вас есть время на то, чтобы настроиться. На этот раз у меня даже не было визы. Итак, я не тренировался, у меня не было визы… Я смог зацепиться за минуту до того, так все узнали о бое. Меня просто забросило в Нью-Йорк, и у меня не было времени подумать о бое. Думаю, это работает на меня, хотя боя ещё не было, не так ли? Посмотрим, как сложится суббота.

А ещё один секретный фактор успеха Сергея назвал Генри Сехудо. Он уверен, что именно россиянин сможет выйти из противостояния победителем, забрать заветный чемпионский пояс.

Генри Сехудо известный американский боец UFC, бывший чемпион в двух весовых категориях «Я поставлю на русского. Сергей сейчас намного подвижнее. Мне кажется, он обладает гораздо большей силой. Том тоже хорош, а его работа ног может доставить проблемы сопернику. Однако в русских что-то есть. Они проходят отличную школу, где им ставят технику. По этой причине я выбираю Сергея. Вокруг него сейчас много хайпа. У него нокаутирующая сила, а в тяжёлом весе это важно».



Сергей готов к главному вызову в своей жизни. Он продуктивно тренировался, чтобы завоевать чемпионский пояс. И, кажется, остановить российского богатыря на пути к этой цели уже невозможно. Аспиналл атлетичен и мощен, но не в тех кондициях, чтобы снести Павловича.