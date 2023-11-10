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Чемпионат мира по самбо — 2023, результаты россиян, Саян Хертек, Загид Гайдаров, Владимир Леонтьев, Эльмира Кахраманова

Сборная России мощно стартовала на ЧМ по самбо. Шесть медалей в семи весах!
Яхья Гасанов
Сборная России мощно стартовала на ЧМ по самбо
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Четыре из них — золотые.

С 10 по 12 ноября в Ереване (Армения) проходит чемпионат мира по самбо. Завершился первый соревновательный день турнира, в котором разыгрывались медали в восьми весовых категориях. У мужчин боролись спортсмены в весовых категориях до 58 кг и до 64 кг, у женщин — до 50 кг, до 54 кг и до 59 кг. Ещё два комплекта наград оспаривались в боевом самбо — до 79 кг и до 98 кг.

Днём сборная России, выступающая под названием ФИАС-1, завоевала первую медаль усилиями Светланы Уваровой, которая выиграла у украинки Софии Бординских в схватке за бронзу. Однако, помимо неё, сразу пять спортсменов из нашей сборной вышли в финалы в своих весовых категориях.

Как Уварова принесла России первую медаль на ЧМ по самбо:
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Открывал вечернюю программу для россиян Саян Хертек, соперником которого стал грузинский атлет Вахтанг Чидрашвили. Хертек начал активнее, больше атаковал, а пассивность его оппонента привела к первому замечанию. После этого Чидрашвили активизировался, но за минуту до конца попался на бросок, который принёс россиянину два балла. Саян после недолгой борьбы в партере занял доминирующую позицию, и рефери зафиксировал начало удержания. Однако Чидрашвили быстро понял, что не выберется, и сдался. Так Хертек принёс России первое золото на турнире.

Поддержал почин соотечественника и Загид Гайдаров, выступавший в боевом самбо. Соперником россиянина стал узбекский боец Фуркат Рузиев. Гайдаров все схватки до финала выиграл досрочно и решающий поединок тоже начал ощутимо лучше соперника. Уже к середине боя Загид вёл с преимуществом в два очка, а на третьей минуте поймал Рузиева на удержание. Узбекский спортсмен попытался выбраться, но быстро отказался от этой идеи и сдался. Вслед за победой на чемпионате Европы Гайдаров оформил золото и на мировом первенстве.

В женской весовой категории до 54 килограммов чемпионка России Эльмира Кахраманова сошлась с Кристиной Бондарь из Румынии. Схватка получилась очень напряжённой. За счёт успешного броска в начале схватки Кахраманова повела. В середине поединка был опасный момент, когда обе спортсменки обоюдно пытались провести друг другу болевой на ногу, но это никому не принесло дивидендов. Эльмира уверенно вела поединок под контролем и закономерно одержала победу.

Следующим из россиян на ковёр вышел Владимир Леонтьев. Все предыдущие схватки он выиграл по очкам и в финале встретился со спортсменом из Кыргызстана Белеком Баракановым. Леонтьев превосходил соперника по габаритам и пользовался этим, регулярно пытаясь провести бросок. Бараканов не успевал и постоянно сталкивался с проблемами при попытке заблокировать атаки. В итоге Леонтьев набрал четыре очка, посадил оппонента на два замечания и уверенно забрал очередное золото для России.

В боевом самбо в весовой категории до 98 килограммов в финал вышел Абдулхалим Джаватханов. В августе этого года он выигрывал на Кубке мира по самбо и теперь мог развить успех. Соперником стал камерунец Сейду Нджимулу. Джаватханов сразу начал работать вторым номером, двигался по краю ковра и выжидал моменты для контратак. В итоге это стоило российскому спортсмену замечаний за пассивность. Абдулхалим получил три замечания, что обернулось двумя баллами для соперника, а в конце начал рисковать и пропустил бросок — 0-3. До конца схватки россиянин сумел отквитать один балл, но этого не хватило для победы. В итоге лишь второе место.

Всё о ЧМ-2023 по самбо:
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Стартует чемпионат мира по самбо! Россия будет доминировать или наши позиции ослабли?

Таким образом, Россия в первый день чемпионата мира по самбо завоевала шесть медалей, четыре из которых золотые. Успешное начало турнира для нашей команды. 11 ноября в Ереване будут разыграны ещё семь комплектов наград.

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