Тотальное уничтожение. Россия снова подтвердила звание сильнейшей державы в самбо

С 9 по 12 ноября в Ереване прошёл очередной чемпионат мира по самбо. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 65 стран, и традиционно сборная России выступила очень мощно и в очередной раз продемонстрировала силу в этом виде спорта.

Стоит отметить, что россияне снова выступали под флагом ФИАС, как и команды Беларуси и, неожиданно, Франции. Это нисколько не помешало нашим спортсменам показать себя наилучшим образом.

Россия выступила лишь немногим хуже, чем год назад в Бишкеке. Тогда национальная команда привезла 13 золотых медалей, две серебряные и четыре бронзовые, а глава Российской Федерации самбо Сергей Елисеев признавался, что этот результат превзошёл ожидания. На этот раз снова разыгрывался 21 комплект наград.

Россияне завоевали 13 золотых медалей, две серебряные и три бронзовые. Всего на одну меньше, чем на предыдущем мировом первенстве.

Ближайшие преследователи в лице Узбекистана взяли лишь две золотые награды, у сборной Казахстана, которая расположилась на третьем месте в медальном зачёте, всего одна. Все остальные страны остались либо также с одной медалью высшей пробы, либо вообще без них. Стоит отметить и Армению. Хозяева турнира выиграли 10 медалей — пять бронзовых и пять серебряных.

Наименее успешно в российской сборной выступили девушки. Изначально состав на турнир был следующий: Юлия Молчанова (до 50 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Светлана Уварова (до 59 кг), Милена Хилова (до 65 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг) и Жанара Кусанова (свыше 80 кг).

Первую медаль команде принесла Светлана Уварова, которая победила в борьбе за бронзовую медаль украинку Софию Бординских. Позже Дарья Речкалова принесла ещё одну бронзу россиянам. Не очень повезло Жанаре Кусановой, которая в третий раз приехала на чемпионат мира, но снова осталась без золота. В финале российская самбистка проиграла Аларым Абеновой. А вот Ксения Задворнова и Эльмира Кахраманова принесли сборной две золотые медали. Для обеих это был дебют на мировых первенствах.

Мужчины выступили намного лучше и в плане количества, и в плане качества наград. Представляли команду следующие спортсмены: Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Егор Сухопаров (до 79 кг), Аслан Курбанов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг), Артём Осипенко (свыше 98 кг).

В семи весовых категориях российские самбисты взяли шесть медалей. Единственный, кто не взял награду, — Аслан Курбанов, но у него была на это уважительная причина, так как он получил травму. Как выяснилось позже, у россиянина сотрясение мозга и перелом челюсти. Бронзой ограничился Расим Сухопаров, все остальные стали победителями в своих весовых категориях. Особняком тут, конечно, стоит победа живой легенды российского самбо и капитана команды Артёма Осипенко, который в 10-й (!) раз в карьере стал чемпионом мира. Саян Хертек в третий раз стал обладателем золота на мировом первенстве, Коновалов — во второй.

Наилучшие результаты у России оказались в боевом самбо. Здесь абсолютно все сборники привезли медали. Состав был следующим: Мухтар Гамзаев (до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Абдулхалим Джаватханов (до 98 кг) и Михаил Кашурников (свыше 98 кг).

Из всего состава лишь Абдулхалим Джаватханов уступил сопернику в финале. Всего на два очка его опередил камерунец Сейду Нджимулу. Зато все остальные разнесли соперников, не оставив им никаких шансов на победу. Трёхкратными чемпионами мира стали Талдиев и Гамзаев, а Хабибулаев и вовсе в пятый раз стал чемпионом мира. Каждый из них показал шикарный уровень на этом турнире. Также стоит отметить свежую кровь. Саид Саидов впервые отправился на чемпионат мира и уничтожил всех соперников, показав классные навыки и в ударной технике, и в борьбе. То же самое относится к Кашурникову, который закрепил за собой статус восходящей звезды российского самбо. Михаил досрочно выиграл у всех соперников, опираясь в первую очередь на борьбу, и это было впечатляюще.

Очередное доминирующее выступление российских сборников на крупном турнире, которое подтверждает высочайший уровень самбо в нашей стране. И нет ни одного повода считать, что ситуация изменится в худшую сторону.