Нганну – крут, но он ведёт мировой бокс к позору. WBC пошла на абсурдный шаг

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся исторический боксёрский поединок. Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным судейским решением по итогам 10 раундов (95-94, 95-94, 93-96). Но камерунский боец совершенно точно оказал серьëзнейшее влияние на мировой бокс. Он едва не победил действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе.

Сразу после боя стало понятно, что Нганну может очень серьёзно продвинуться по боксёрской лестнице. Первым об этом заявил президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман. Он отметил, что рекомендует камерунского бойца к включению в мировой рейтинг организации: «Вчера вечером я стал свидетелем выступления крепкого боксёра, который заслуживает того, чтобы его оценили в WBC. И дам рекомендации рейтинговому комитету».

А 15 ноября случилось событие, которое может навсегда оставить отпечаток на мировом боксе. Совет управляющих WBC включил Нганну в топ-10 рейтинга тяжеловесов. Организация выступила с соответствующим заявлением: «Фрэнсис Нганну отлично справился с поединком против чемпиона WBC в супертяжёлом весе, и совет управляющих WBC принял решение отнести его к №10 в супертяжёлом весе».

Нганну провел всего один профессиональный поединок, который ещё и проиграл, но всё равно оказался на 10-й позиции в рейтинге WBC. Чтобы понимать абсурдность данного решения, достаточно просто посмотреть, кто расположился ниже. А там – и Филип Хргович (16-0), который горит желанием провести поединок с Александром Усиком, и Джо Джойс (15-2), за всю карьеру проигрывавший только Чжану Чжилэю. Оба этих боксёра совершенно точно намного больше заслужили места в топ-10, но остались за его бортом. Лишь 14-м идёт Даниэль Дюбуа (19-2), недавно уступивший Усику в очень спорном поединке.

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Нганну – действительно крут. Он ворвался в профессиональный бокс и с ходу показал очень высокий уровень подготовки. Но нет никакой уверенности, что буквально в следующем бою он не улетит в быстрый нокаут. И на этом фоне решение WBC выглядит не спортивным, а имиджевым. Организация попросту решила выразить респект Фрэнсису, однако не подумала, как именно это может сказаться на развитии профессионального бокса.

Говоря откровенно, сам поединок Нганну и Фьюри уже отложил не самый приятный отпечаток. Многие были удивлены, что спортсмен из другого вида единоборств может спокойно прийти в бокс и сражаться на равных с действующим чемпионом мира. А теперь WBC показала, что и для того, чтобы стать топом, нужно лишь обладать громким именем. А главное, нахождение в топ-10 означает, что если соперники решат провести реванш, то на кону будет стоять чемпионский пояс Фьюри. Возможно, организация решила так быстро продвинуть Фрэнсиса именно по этой причине.