«Родина значит для меня всё». Чимаев вернётся в Россию — не остановят даже арабские деньги

Карьера Хамзата Чимаева в последнее время принимает очень интересные обороты. Непобеждённый боец российского происхождения представлял Швецию в UFC на протяжении длительного времени. Но перед поединком с Камару Усманом он сменил спортивное гражданство. Теперь Борз выходит на бои под флагом ОАЭ. Но, видимо, оставаться там Чимаев не собирается. Сразу после поединка Хамзат отправился в Россию, а затем сделал откровенное признание.

Борз дал интервью вице-президенту лиги ACA Асланбеку Бадаеву. И там поделился неожиданной новостью: «Родина значит для меня всё, потому что я тут родился и вырос и моя кровь тут. В будущем хочется вернуться и дальше делать что-то лучшее для своего народа. Не всегда же буду драться. У меня большая поддержка, в том числе от главы республики, Рамзана Ахматовича, и моих братьев, Эли, Ахмата, Адама. Они мне очень помогают, и я никогда ни в чём не нуждался. Я вижу, как все чеченцы меня поддерживают, и я горжусь своим народом, горжусь своими друзьями и братьями, которые меня поддерживают».

Чимаев действительно очень трепетно относится к Чеченской Республике. На протяжении длительного времени боец неизменно проводит стартовый этап подготовки к каждому поединку в России. Вот и в ОАЭ Борз был ровно до того момента, как завершился турнир UFC 294. А затем отправился на родину, где его принимали как национального героя. Хамзат получил новенький «Гелендваген» от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, успел потренироваться с футбольным клубом «Ахмат», а также раздаёт многочисленные интервью, находится в эпицентре внимания.

Самого Чимаева обожают на родине. А ещё Хамзат активно готовит сыновей Кадырова. Перед дебютом Эли на профессиональном уровне Чимаев принимал непосредственное участие в лагере. А ещё выводил 16-летнего бойца на первый поединок в ACA. А на UFC 294 сложилась обратная ситуация. На поединок Хамзата в качестве угловых выводили сыновья Кадырова – Эли и Адам. Видимо, после переезда Борз станет полноценным тренером парней.

И всё-таки пока слова Чимаева стоит оценивать осторожно. Судя по его высказыванию, Хамзат собирается окончательно вернуться в Россию уже тогда, когда завершит профессиональную карьеру. Пока же Борзу всего лишь 29 лет, он стремительно приближается к титульному поединку в UFC и не собирается останавливаться на достигнутом.