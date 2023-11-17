Историческому бою – быть! Фьюри и Усик согласовали дату самого ожидаемого поединка

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на специальной пресс-конференции был официально анонсирован самый ожидаемый боксёрский поединок последних лет. Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик разделит ринг с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдёт в Саудовской Аравии 17 февраля.

Пройдёт – это, конечно, смелое заявление, потому что в случае с Фьюри и Усиком ожидать можно чего угодно. Команды британца и украинца пытались устроить поединок больше года, боксёры обменивались «любезностями» в социальных сетях, подогревая интерес к поединку. Но в ринге так до сих пор и не появились.

Это действительно, пожалуй, самый интересный бой последних лет. И Фьюри, и Усик имеют идеальные послужные списки с заветным нулём в графе «поражения», что для тяжеловесов является редкостью. Оба считаются лучшими тяжеловесами современности. Фьюри – уникальный боксёр, который при своих невероятных габаритах и далеко не самой спортивной форме является одним из самых скоростных тяжей мира. Усик же идёт за достижением Теренса Кроуфорда, который в этом году стал первым боксёром, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Украинец уже четыре года выступает в супертяжёлом весе и находится в шаге от исторического события.

Бой Усика и Фьюри будет историческим и в том плане, что на кону впервые будут стоять все четыре пояса в супертяжёлом весе, такого ещё никогда не было. Да и абсолютного чемпиона в супертяжах не было почти четверть века: последним обладателем этого титула был Леннокс Льюис, победивший в конце 1999 года Эвандера Холифилда. Ну а в эпоху четырёх поясов таких достижений не было ни у кого.

Фьюри был негласным фаворитом в поединке против Усика весь прошлый год. Всё-таки Тайсон – природный супертяж, обладает фантастическими габаритами, скоростью, техникой, боксёрским интеллектом. Усик же ради того, чтобы перебраться в королевский дивизион, прилично набрал в массе, но всё равно остаётся довольно маленьким боксёром для супертяжёлого веса. Правда, это не мешает ему побеждать, в том числе и парней, которые гораздо больше и мощнее.

Однако бой с Фрэнсисом Нганну, который состоялся совсем недавно, спутал все карты. Тайсон был сам не свой, провёл провальный поединок против экс-чемпиона UFC, который впервые оказался в боксёрском ринге. Понятно, что можно говорить об отсутствии особой мотивации у британца, о том, что он особо и не готовился к поединку с Нганну. Но факт остаётся фактом: такого Фьюри теперь вряд ли можно записывать в фавориты в бою с крайне мотивированным Усиком.

На пресс-конференции Тайсон вёл себя в своём стиле, занял почти всё эфирное время оскорблениями в адрес Усика. Цыганский Король уверяет, что для него это будет лёгкий бой, что Александр – самый обычный боксёр и что таких, как он, Фьюри проходил не раз. Усик же просто молчал, улыбался и изредка вставлял фразы в длинные монологи британца, не желая участвовать в трэш-токе Тайсона.

В конце пресс-конференции Фьюри и Усика была дуэль взглядов, которую провёл сам Рокки Бальбоа, то есть Сильвестр Сталлоне. И едва не поучаствовал в потасовке, которую стремился затеять Фьюри: Тайсон напирал на Усика головой, и в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, но охрана быстро разняла боксёров. Выяснять отношения бойцы будут в феврале, и это бой, которого ждёт весь боксёрский мир.