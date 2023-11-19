Смелость приведёт к увольнению из UFC? Тюлюлин проиграл нокаутом на коротком уведомлении

В ночь на 19 ноября в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 232. В рамках предварительного карда, помимо прочих, состоялся поединок российского бойца Дениса Тюлюлина с Кристианом Лероем Данканом.

Изначально соперником Данкана должен был стать бразилец Сезар Алмейда, но из-за инфекции и необходимости срочного хирургического вмешательства он выбыл. Тюлюлин же рискнул принять поединок на четырёхдневном уведомлении. Смелый поступок, учитывая, что у россиянина крайне шаткое положение в промоушене. В четырёх боях под эгидой UFC Денис потерпел три поражения, в том числе в последних двух боях. В августе Тюлюлин проиграл нокаутом бразильцу Грегори Родригесу. А третий неудачный результат подряд вполне мог привести к увольнению.

Кристиан Данкан, в свою очередь, не так давно был подписан в UFC после успехов в Cage Warriors. В дебюте британец формально победил Душко Тодоровича, который получил травму колена в первом раунде, а во втором поединке проиграл Армену Петросяну единогласным решением судей. Так прервалась внушительная серия Данкана из 14 поединков без поражений. Бой с Тюлюлиным мог стать возможностью вернуться на победную тропу.

Денис начал с места в карьер и выпустил жёсткую серию по сопернику. Данкан выдержал и тут же начал клинчевать и вязать россиянина, спасаясь от опасных разменов. В таком положении Тюлюлину было уже тяжело, и он больше тратил силы на то, чтобы не позволить себя перевести. Больше четырёх минут британец просто держал нашего бойца у сетки, не позволяя ничего делать, но и сам не угрожал ничем, кроме ударов коленями и плечами. Никаких переводов, только давление физической мощью. Однако это забрало очень много сил у Тюлюлина.

Второй раунд уже начался с атак Данкана. Лерой сначала попал в пах, но Денис сразу же продолжил бой. Возможно, зря, потому что спустя несколько секунд британец потряс его боковым и заставил спасаться бегством. Тюлюлин начал застаиваться у сетки и принимал урон, практически не отвечая. Данкан слегка сбавил темп, но продолжал вести поединок. Атаки россиянина были достаточно корявыми, он быстро устал, что неудивительно, учитывая отсутствие лагеря. А Лерой продолжал разбивать защиту соперника точечными ударами и минимизировал риски. К концу пятиминутки Данкан прижал Дениса к сетке и выпустил несколько жёстких ударов локтями, а на последней минуте британский боец дожал россиянина, «накормив» апперкотами и боковыми, а затем забив на канвасе.

К сожалению, это третье поражение Тюлюлина подряд, и почти наверняка это прямой путь к увольнению. Сложно представить сценарий, в котором Денис останется в промоушене. Риск с выходом на коротком уведомлении совсем не оправдался.