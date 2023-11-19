Наследник Бадра Хари и судейский позор. Испания — не лучшее место для ММА?

18 ноября в Тенерифе (Испания) прошёл очередной турнир промоушена смешанных единоборств Brave CF 75, в рамках которого состоялось пять любопытных поединков, подаривших болельщикам самые разные исходы. В кард испанского турнира не попали громкие имена, но ивент не стал от этого хуже. Напротив, в таких случаях зачастую бывают более зрелищные поединки.

Открывали кард представитель Марокко Ануар Бен-Саид и француз Квентин Дюмон. Оба шли после побед и намеревались продлить успешную серию. Марокканец сразу начал с мощных, высекающих лоу-киков, замедляя оппонента, но и сам никуда не спешил. Бен-Саид держался на дистанции и эффективно защищался от попыток Дюмона побороться. Уже к середине раунда нога французского бойца была повреждена, и он захромал. Бен-Саид прекрасно оборонялся от борьбы и успевал отвечать на каждую попытку побороться ударами снизу, а за полторы минуты до конца марокканец снёс Дюмона очередным лоу-киком и забил его в граунд-энд-паунд. Похоже, у Марокко появился достойный наследник Бадра Хари. Тем более что оба являются выходцами из кикбоксинга.

Далее в клетке появились английский боец Джавани Скотт и Убай Гонсалес, для которого это был домашний турнир. Испанец сразу стартовал с атак, желая поскорее финишировать молодого оппонента, но тот предложил ему вязкую борьбу и высокие скорости. Гонсалес стабильно пропускал много ударов, после одного из которых у него даже вылетела капа, но продолжал идти вперёд. Скотт был лучше в движении, успевал пробивать сквозь блок и всегда был готов к борьбе. Это было проблемой для Убая, который продолжал вкладываться в каждый удар. К чести испанца, даже будучи сильно уставшим, он терпел и продолжал биться. Однако забрать бой в таком режиме он не мог и закономерно проиграл.

Третьим поединком вечера стала встреча бразильца Александра Микаэля и этнического палестинца Омара Хуссейна. Первый раунд ушёл на разведку. Микаэль выглядел атлетичнее, старался брать напором и мощью, а также завязывал соперника в борьбе. Тем не менее там бразилец не делал ровным счётом ничего, а Хуссейн ждал возможностей контратаковать. В конце первой пятиминутки он её дождался, потряс соперника и едва не забил его до технического нокаута — спас гонг. Во втором и третьем раунде картина повторялась. Микаэль вязал и забирал контроль без угроз, а его соперник проявлял активность пореже, но работал гораздо эффективнее. В итоге судьи оценили пустой контроль со стороны бразильца в победу раздельным решением судей, что выглядело очень спорно.

В соглавном событии вечера сошлись Леван Киртадзе и испанский боец Кевин Кордеро. Представитель Грузии сразу показал, что его устроит, если бой пройдёт в борьбе. Кордеро уверенно перебивал соперника в стойке, но вот защиты от тейкдаунов практически не было. Испанец действовал поострее, но объём активных действий был на стороне Киртадзе. В следующих раундах грузин показал не только напор, но и жёсткий граунд-энд-паунд, где Кордеро просто выживал, принимая внушительный урон. Испанец попытался отыграться в третьем раунде, начал рисковать, и это получалось неплохо. Тем не менее Киртадзе вернул контроль над поединком и выиграл бой единогласным решением судей.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Возглавляли ивент Акойдан Дуке, очередной представитель Испании на турнире, и опытный бельгиец Донован Десме. Оба бойца славятся навыками в борьбе и грэпплинге, что предопределило картину поединка. В первом раунде было несколько эффектных разменов в партере, а ударную технику соперники использовали только для того, чтобы сблизиться с соперником и начать бороться. Десме был готов к атакам и отлично реагировал, набрасывая удары. Первый раунд остался, скорее, за бельгийцем. Во второй пятиминутке было больше стойки, бойцы почти не шли в борьбу и постреливали с дистанции. Однако при первой удобной возможности Дуке пошёл в ноги и перевёл соперника. Десме отзащищался от попыток сабмишенов, но не сумел подняться на ноги после гонга. Выяснилось, что бельгиец получил травму левого колена. В таких условиях он не мог продолжить поединок, и победу техническим нокаутом праздновал Дуке, который порадовал домашнюю публику.

Таким необычным и событийным получился турнир Brave CF 75. Лига продолжает осваивать новые территории и вот, к примеру, провела достойный ивент в Испании, куда UFC только планирует заглянуть в следующем году.