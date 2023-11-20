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Расписание боксёрских поединков и боёв в ММА, 20-26 ноября, Никита Цзю, Марина Мохнаткина, Дэвид Бенавидес

Бой Цзю-младшего и финалы PFL с участием россиян. Топ-10 событий недели в единоборствах
Яхья Гасанов
Топ-10 событий недели в единоборствах
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В списке возвращение Аскарова и ряд топовых титульников в боксе.

Началась очередная неделя, которая будет очень насыщенной на различные события в мире бокса и смешанных единоборств, даже несмотря на отсутствие турнира UFC. Ожидается ряд интересных и важных поединков, которые привлекут внимание болельщиков по всему миру. Впереди у нас несколько боксёрских боёв с участием топовых спортсменов и восходящих звёзд, финал сезона в PFL, а также очередной турнир ACA, где тоже есть на кого посмотреть. Мы собрали топовые события в единоборствах на предстоящей неделе (20-26 ноября) и расскажем о них немного подробнее.

22 ноября. Никита Цзю — Дилан Биггс

В первой половине недели младший сын прославленного боксёра Кости Цзю Никита попытается завоевать звание чемпиона Австралии в первом среднем весе. Соперник у него достаточно любопытный. Дилан Биггс в профессиональном боксе уже набил рекорд 10-0 будет защищать свой титул в поединке с Никитой Цзю, которого он однажды нокаутировал во время спарринга. Теперь ставки гораздо более высокие. Никита в последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Джека Брубейкера и довёл победную серию до семи поединков. Самое время повышать оппозицию и развивать успех.

В последнем поединке Никита Цзю уверенно разобрал Брубейкера
Провозился дольше брата, зато сделал из соперника отбивную. Новая победа Никиты Цзю
Провозился дольше брата, зато сделал из соперника отбивную. Новая победа Никиты Цзю

24 ноября. Аскар Аскаров — Алан Гомеш де Кастро

24 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 166. Из примечательного там состоится возвращение Аскара Аскарова в октагон. Российский боец вполне успешно выступал в UFC: ничья с бывшим чемпионом в наилегчайшем весе Брэндоном Морено в дебюте, победа над нынешним чемпионом Александром Пантожей, общий рекорд 3-1-1. Однако травмы заставили Аскара покинуть промоушен, были разговоры о завершении карьеры, но теперь Аскаров возвращается и встретится с бразильцем Аланом Гомешем де Кастро. Аскару лишь 31 год, так что как минимум на уровне российских ММА-промоушенов он ещё может о себе заявить.

Аскар Аскаров

Аскар Аскаров

Фото: aca-mma.com

В ночь с 24 на 25 ноября. Денис Гольцов — Ренан Феррейра

В ночь с 24 на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США) состоится финал сезона в PFL, и сразу три бойца из России вышли в решающую стадию, где попытаются выиграть и чемпионские пояса, и $ 1 млн призовых. Денис Гольцов вышел в финал в тяжёлой весовой категории и встретится с бразильцем Ренаном Феррейрой. Россиянин идёт на серии из пяти побед, четыре из которых были добыты досрочно. Феррейра не обладает столь внушительной серией, но победил в двух последних боях и вышел в финал. У Гольцова в этом поединке есть хорошие шансы стать чемпионом и миллионером.

В ночь с 24 на 25 ноября. Марина Мохнаткина — Ларисса Пачеко

В рамках того же турнира выступит одна из главных звёзд женских ММА в России Марина Мохнаткина. В рамках PFL у россиянки всего одно поражение, полученное в прошлом году от Кайлы Харрисон. В текущем сезоне Марина одержала три уверенные победы — над Йоко Хигаши, Эвелин Мартинс и Эмбер Либрок — и вышла в финал. Там ей предстоит встретиться с Лариссой Пачеко, которая на пути к финалу убрала в том числе и Харрисон. Так что лёгкой прогулки для Мохнаткиной не будет. Тем не менее шансы у россиянки есть.

Мохнаткина — лучшая среди девушек-бойцов ММА из России
Наша лучшая девушка-боец дерётся не в UFC. Мохнаткина увезёт пояс PFL в Россию
Наша лучшая девушка-боец дерётся не в UFC. Мохнаткина увезёт пояс PFL в Россию

В ночь с 24 на 25 ноября. Магомед Магомедкеримов — Садибу Си

Третий россиянин, пробившийся в финал сезона PFL — Магомед Магомедкеримов. 33-летний полусредневес тоже поборется за чек в $ 1 млн. В прошлом году россиянин уже доходил до финала и победил в нём Глейсона Тибау, хорошо знакомого российским любителям ММА. В нынешнем сезоне Магомед убрал с пути Бена Эгли, Давида Заваду и Соломона Ренфро. Только последний поединок дошёл до решения. В финале Магомедкеримов встретится с опасным шведом Садибу Си. В 2021 году бойцы уже встречались в рамках плей-офф сезона PFL, и тогда россиянин оказался сильнее. Теперь у Си есть шанс на реванш, а Магомед постарается подкрепить свой успех.

Магомед Магомедкеримов

Магомед Магомедкеримов

Фото: Getty Images

25 ноября. Кевин Лерена — Сенад Гаши

25 ноября в Кемптон-Парке (ЮАР) пройдёт поединок за временный титул чемпиона мира в бриджервейте (до 101,6 кг) по версии WBC. Эта весовая категория появилась относительно недавно, и Кевину Лерене выпала возможность завоевать пояс на родной земле. Лерена многим известен тем, что был чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а в супертяжеловесах скандально проиграл Даниэлю Дюбуа. Команда южноафриканца даже подавала апелляцию, но безуспешно. После этого Кевин выиграл у Риада Мерхи и вышел на бой за временный титул. Сенад Гаши, соперник Лерены, ранее побеждал в боях за локальные титулы, а к первому большому титульнику подошёл на серии из 11 поединков без поражений. Вполне достойный претендент и опасный соперник для Лерены.

25 ноября. Шантель Кэмерон — Кэти Тейлор

В Дублине (Ирландия) ожидается разборка между двумя звёздными девушками. Британка Шантель Кэмерон будет защищать звание абсолютной чемпионки мира в первом полусреднем весе. Она владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO. А соперницей станет представительница Ирландии Кэти Тейлор, которая также является абсолютной чемпионкой мира — в лёгкой весовой категории. Девушки уже встречались в конце мая этого года. Тогда Кэмерон, будучи андердогом, успешно отбилась и выиграла бой решением большинства судей. Теперь у Тейлор будет ещё одна попытка завладеть четырьмя поясами в двух дивизионах.

25 ноября. Этиноса Олиха — Фатон Вукшинай

25 ноября в Германии молодой итальянец Этиноса Олиха проведёт первую защиту титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBO. 25-летний боец ещё ни разу не проигрывал (18-0) и зачастую побеждал решениями. В соперниках такой же небитый швейцарец Фатон Вукшинай, у которого, впрочем, уже есть две ничьи в карьере (16-0-2). Забавно, что изначально Олиха должен был биться с 48-летним Серхио Мартинесом, который решил вернуться в бокс. Не срослось, и биться придётся с 32-летним Вукшинаем.

25 ноября. Дэвид Бенавидес — Деметриус Андраде

Ну а главные боксёрские поединки недели традиционно пройдут на более крупной площадке — в Лас-Вегасе. Непобеждённый Дэвид Бенавидес, который давно грезит боями с Канело или Дмитрием Биволом, будет защищать временный пояс чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе. Соперником станет Деметриус Андраде, который тоже пока не проигрывал в профессиональной карьере. Очень интересный поединок бойцов с суммарным рекордом 59-0, где, вполне возможно, определится следующий соперник Сауля Альвареса. Бенавидеса давно называют тем, кто сможет свергнуть титулованного мексиканца с трона. Авансы пора оправдывать.

Дэвид Бенавидес

Дэвид Бенавидес

Фото: Kelsey Grant/Getty Images

25 ноября. Джермалл Чарло — Хосе Бенавидес

В том же карде во втором по значимости событии сойдутся действующий чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло и старший брат Дэвида Бенавидеса Хосе. Боксёры активно раскручивали поединок, припомнив друг другу все болячки. Бенавидес напомнил, что Чарло жаловался на психологические проблемы, а Джермалл высмеивал тот факт, что Хосе в своё время подстрелили. К слову, пояс принадлежащий Чарло, не будет стоять на кону, а поединок продлится 10 раундов. Джермалл также заявил, что этот бой станет шагом к переходу в суперсредний вес.

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