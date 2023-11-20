Бой Цзю-младшего и финалы PFL с участием россиян. Топ-10 событий недели в единоборствах

Началась очередная неделя, которая будет очень насыщенной на различные события в мире бокса и смешанных единоборств, даже несмотря на отсутствие турнира UFC. Ожидается ряд интересных и важных поединков, которые привлекут внимание болельщиков по всему миру. Впереди у нас несколько боксёрских боёв с участием топовых спортсменов и восходящих звёзд, финал сезона в PFL, а также очередной турнир ACA, где тоже есть на кого посмотреть. Мы собрали топовые события в единоборствах на предстоящей неделе (20-26 ноября) и расскажем о них немного подробнее.

22 ноября. Никита Цзю — Дилан Биггс

В первой половине недели младший сын прославленного боксёра Кости Цзю Никита попытается завоевать звание чемпиона Австралии в первом среднем весе. Соперник у него достаточно любопытный. Дилан Биггс в профессиональном боксе уже набил рекорд 10-0 будет защищать свой титул в поединке с Никитой Цзю, которого он однажды нокаутировал во время спарринга. Теперь ставки гораздо более высокие. Никита в последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Джека Брубейкера и довёл победную серию до семи поединков. Самое время повышать оппозицию и развивать успех.

24 ноября. Аскар Аскаров — Алан Гомеш де Кастро

24 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 166. Из примечательного там состоится возвращение Аскара Аскарова в октагон. Российский боец вполне успешно выступал в UFC: ничья с бывшим чемпионом в наилегчайшем весе Брэндоном Морено в дебюте, победа над нынешним чемпионом Александром Пантожей, общий рекорд 3-1-1. Однако травмы заставили Аскара покинуть промоушен, были разговоры о завершении карьеры, но теперь Аскаров возвращается и встретится с бразильцем Аланом Гомешем де Кастро. Аскару лишь 31 год, так что как минимум на уровне российских ММА-промоушенов он ещё может о себе заявить.

Аскар Аскаров Фото: aca-mma.com

В ночь с 24 на 25 ноября. Денис Гольцов — Ренан Феррейра

В ночь с 24 на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США) состоится финал сезона в PFL, и сразу три бойца из России вышли в решающую стадию, где попытаются выиграть и чемпионские пояса, и $ 1 млн призовых. Денис Гольцов вышел в финал в тяжёлой весовой категории и встретится с бразильцем Ренаном Феррейрой. Россиянин идёт на серии из пяти побед, четыре из которых были добыты досрочно. Феррейра не обладает столь внушительной серией, но победил в двух последних боях и вышел в финал. У Гольцова в этом поединке есть хорошие шансы стать чемпионом и миллионером.

В ночь с 24 на 25 ноября. Марина Мохнаткина — Ларисса Пачеко

В рамках того же турнира выступит одна из главных звёзд женских ММА в России Марина Мохнаткина. В рамках PFL у россиянки всего одно поражение, полученное в прошлом году от Кайлы Харрисон. В текущем сезоне Марина одержала три уверенные победы — над Йоко Хигаши, Эвелин Мартинс и Эмбер Либрок — и вышла в финал. Там ей предстоит встретиться с Лариссой Пачеко, которая на пути к финалу убрала в том числе и Харрисон. Так что лёгкой прогулки для Мохнаткиной не будет. Тем не менее шансы у россиянки есть.

В ночь с 24 на 25 ноября. Магомед Магомедкеримов — Садибу Си

Третий россиянин, пробившийся в финал сезона PFL — Магомед Магомедкеримов. 33-летний полусредневес тоже поборется за чек в $ 1 млн. В прошлом году россиянин уже доходил до финала и победил в нём Глейсона Тибау, хорошо знакомого российским любителям ММА. В нынешнем сезоне Магомед убрал с пути Бена Эгли, Давида Заваду и Соломона Ренфро. Только последний поединок дошёл до решения. В финале Магомедкеримов встретится с опасным шведом Садибу Си. В 2021 году бойцы уже встречались в рамках плей-офф сезона PFL, и тогда россиянин оказался сильнее. Теперь у Си есть шанс на реванш, а Магомед постарается подкрепить свой успех.

Магомед Магомедкеримов Фото: Getty Images

25 ноября. Кевин Лерена — Сенад Гаши

25 ноября в Кемптон-Парке (ЮАР) пройдёт поединок за временный титул чемпиона мира в бриджервейте (до 101,6 кг) по версии WBC. Эта весовая категория появилась относительно недавно, и Кевину Лерене выпала возможность завоевать пояс на родной земле. Лерена многим известен тем, что был чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а в супертяжеловесах скандально проиграл Даниэлю Дюбуа. Команда южноафриканца даже подавала апелляцию, но безуспешно. После этого Кевин выиграл у Риада Мерхи и вышел на бой за временный титул. Сенад Гаши, соперник Лерены, ранее побеждал в боях за локальные титулы, а к первому большому титульнику подошёл на серии из 11 поединков без поражений. Вполне достойный претендент и опасный соперник для Лерены.

25 ноября. Шантель Кэмерон — Кэти Тейлор

В Дублине (Ирландия) ожидается разборка между двумя звёздными девушками. Британка Шантель Кэмерон будет защищать звание абсолютной чемпионки мира в первом полусреднем весе. Она владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO. А соперницей станет представительница Ирландии Кэти Тейлор, которая также является абсолютной чемпионкой мира — в лёгкой весовой категории. Девушки уже встречались в конце мая этого года. Тогда Кэмерон, будучи андердогом, успешно отбилась и выиграла бой решением большинства судей. Теперь у Тейлор будет ещё одна попытка завладеть четырьмя поясами в двух дивизионах.

25 ноября. Этиноса Олиха — Фатон Вукшинай

25 ноября в Германии молодой итальянец Этиноса Олиха проведёт первую защиту титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBO. 25-летний боец ещё ни разу не проигрывал (18-0) и зачастую побеждал решениями. В соперниках такой же небитый швейцарец Фатон Вукшинай, у которого, впрочем, уже есть две ничьи в карьере (16-0-2). Забавно, что изначально Олиха должен был биться с 48-летним Серхио Мартинесом, который решил вернуться в бокс. Не срослось, и биться придётся с 32-летним Вукшинаем.

25 ноября. Дэвид Бенавидес — Деметриус Андраде

Ну а главные боксёрские поединки недели традиционно пройдут на более крупной площадке — в Лас-Вегасе. Непобеждённый Дэвид Бенавидес, который давно грезит боями с Канело или Дмитрием Биволом, будет защищать временный пояс чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе. Соперником станет Деметриус Андраде, который тоже пока не проигрывал в профессиональной карьере. Очень интересный поединок бойцов с суммарным рекордом 59-0, где, вполне возможно, определится следующий соперник Сауля Альвареса. Бенавидеса давно называют тем, кто сможет свергнуть титулованного мексиканца с трона. Авансы пора оправдывать.

Дэвид Бенавидес Фото: Kelsey Grant/Getty Images

25 ноября. Джермалл Чарло — Хосе Бенавидес

В том же карде во втором по значимости событии сойдутся действующий чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло и старший брат Дэвида Бенавидеса Хосе. Боксёры активно раскручивали поединок, припомнив друг другу все болячки. Бенавидес напомнил, что Чарло жаловался на психологические проблемы, а Джермалл высмеивал тот факт, что Хосе в своё время подстрелили. К слову, пояс принадлежащий Чарло, не будет стоять на кону, а поединок продлится 10 раундов. Джермалл также заявил, что этот бой станет шагом к переходу в суперсредний вес.