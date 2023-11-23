Монсон и Тактаров подерутся снова. На этот раз будут кусаться и царапаться?

18 августа в Москве прошёл турнир под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Тогда одним из самых ожидаемых поединков стало сражение Джеффа Монсона и Олега Тактарова. Ветераны должны были зарубиться по правилам бокса, что привлекло широкую публику. Но на деле всё обернулось очень странным зрелищем. Соперники несколько раз умудрились перейти в партер, использовали запрещённые приёмчики и переходили на откровенную грязь. В итоге самый ожидаемый поединок превратился для зрителей в сплошное разочарование. А завершился он ничейным исходом, что лишний раз подтвердило его наигранность.

Лучше всего всё, что в тот вечер происходило на арене, описал известный российский боец Вячеслав Василевский. Он был категоричен и выражений не подбирал.

Вячеслав Василевский известный российский боец «Я видел, что там была какая-то непонятная вообще история. Не похожая ни на бокс, ни на MMA. Какая-то драка подвыпивших друзей в каком-то кабаке. Я изначально говорил, что это будет жалкое зрелище. Так оно и получилось. Фальшивка вместо боёв».

Основная претензия публики была направлена даже не на то, что боксёрский поединок в итоге превратился в нечто странное. А что уровень готовности соперников откровенно оставлял желать лучшего. Уже ко второму раунду Тактаров и Монсон очень тяжело передвигались по рингу, а к третьему – вообще практически остановились. Кроме того, вся грязь и попытки устроить шоу сразу после гонга превратились в обнимания лучших друзей. Было заметно, что весь поединок напоминает грамотно спродюсированное шоу.

На этом организаторы решили не останавливаться. Монсон уже рассказал, что дата следующего поединка определена. 15 декабря соперники снова сойдутся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Но реванш они проведут уже по правилам MMA. И есть опасения, что он получится ещё более скучным. Многие намного более молодые бойцы в смешанных единоборствах с трудом «доживают» до третьего раунда. А здесь энергозатратной работой в клетке должны заниматься ветераны, которым на двоих уже 107 лет. Конечно, технически они способны продемонстрировать интересные заготовки и приёмы. Но то, что бой по правилам MMA рискует превратиться в реслинг, удручает.

Конечно, бои ветеранов нужны, но заворачивать их необходимо в совершенно другую обертку. Например, изначально анонсировать выставочный характер, сокращать длительность раундов, придумывать правила, которые были бы интересны для зрителей. А в итоге вновь идёт подготовка к серьёзному поединку по смешанным единоборствам, который вряд ли получится таким на самом деле. Остается надеяться, что спортсмены не перейдут в этом «шоу» черту. В боксе они переходили в партер и проводили приёмы, теперь – начнут кусаться и царапаться?