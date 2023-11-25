Братья Бенавидесы идут за нокаутами, Джермалл Чарло провалился на весах. LIVE

🥊 Андраде — о Бенавидесе: я здесь не чтобы критиковать его, а чтобы надрать ему задницу

Американский боксёр Деметриус Андраде, которому 25 ноября предстоит провести поединок против временного чемпиона по версии WBC Дэвида Бенавидеса, высказался о своём оппоненте и поделился настроем на бой.

«У него гораздо больше приёмов, которые он может использовать, но я покажу, что тоже могу вмешаться в игру и одержать победу. В этот день будет фейерверк. Буду бить, и я готов принимать удары.

Я здесь не для того, чтобы критиковать его. Конечно, я здесь, чтобы надрать ему задницу. Я здесь, чтобы сражаться. Я здесь за победой. Мы все знаем, чего от него ожидать. Вы, ребята, не знаете лучшего Андраде, но увидите его. У меня нет другого выбора, кроме как отдать всего себя.

Я не дерусь с парнями, которые приходят за деньгами. Я дерусь с очень сильными и крутыми парнями, которые зарабатывают себе на жизнь и хотят её изменить. Ванес Мартиросян провёл отличный бой. Я был нокаутирован в первом раунде, но сделал то, что должен, чтобы выиграть этот бой», — сказал Андраде в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.