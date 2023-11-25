Братья Бенавидесы идут за нокаутами, Джермалл Чарло провалился на весах. LIVE

В ночь с 25 на 26 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Он привлекает к себе внимание сразу двумя топовыми поединками. В соглавном событии будут биться Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) и Хосе Бенавидес (28-2-1, 19 KO). А в главном бою сойдутся непобеждённые американцы – Давид Бенавидес (27-0, 23 KO) и Деметриус Андраде (32-0, 19 KO). На кону в этом противостоянии стоит временный титул чемпиона WBC во втором среднем весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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Де ла Хойя: действительно думаю, что Бенавидес нокаутирует Канело
Легендарный американский боксёр Оскар де ла Хойя заявил, что считает Дэвида Бенавидеса достойным оппонентом абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу, также известному как Канело.
«Думаю, что Бенавидес нокаутирует его. Я реально так считаю. Бенавидес монстр. Бенавидес отправляет в среднем больше 55 ударов за раунд. В бое Канело с [Джермеллом] Чарло они нанесли один удар на двоих в первом раунде. Поэтому я просто обращаюсь к вам как эксперт в боксе», — сказал де ла Хойя Fighthub.
Где смотреть турнир с поединком Давид Бенавидес – Деметриус Андраде
В России официальной трансляции события на планируется. Но «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой расскажет все самые интересные подробности поединков.
🥊 Андраде — о Бенавидесе: я здесь не чтобы критиковать его, а чтобы надрать ему задницу
Американский боксёр Деметриус Андраде, которому 25 ноября предстоит провести поединок против временного чемпиона по версии WBC Дэвида Бенавидеса, высказался о своём оппоненте и поделился настроем на бой.
«У него гораздо больше приёмов, которые он может использовать, но я покажу, что тоже могу вмешаться в игру и одержать победу. В этот день будет фейерверк. Буду бить, и я готов принимать удары.
Я здесь не для того, чтобы критиковать его. Конечно, я здесь, чтобы надрать ему задницу. Я здесь, чтобы сражаться. Я здесь за победой. Мы все знаем, чего от него ожидать. Вы, ребята, не знаете лучшего Андраде, но увидите его. У меня нет другого выбора, кроме как отдать всего себя.
Я не дерусь с парнями, которые приходят за деньгами. Я дерусь с очень сильными и крутыми парнями, которые зарабатывают себе на жизнь и хотят её изменить. Ванес Мартиросян провёл отличный бой. Я был нокаутирован в первом раунде, но сделал то, что должен, чтобы выиграть этот бой», — сказал Андраде в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.
Когда пройдёт турнир с боем Джермалл Чарло – Хосе Бенавидес
Боксёрский турнир с главным боем Джермалл Чарло – Хосе Бенавидес состоится в ночь с 25 на 26 ноября в Лас-Вегасе (США). Старт вечера запланирован на 04:00 по московскому времени.
😡 Бенавидес: я сильнейший боксёр в дивизионе, почему приходится ждать боя с Канело?
Временный чемпион WBC во второй средней весовой категории (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес в преддверии боя с Деметриусом Андраде заявил, что его главной целью остаётся поединок против Сауля Альвареса, также известного как Канело, и призвал поскорее провести этот бой.
«Мы готовы к работе 25 ноября. Бой, который мы пытались организовать, — это встреча с Канело. Бой, который я по праву заслужил. Я претендент №1 на пояс WBC, а он не хотел давать мне этот бой. Поэтому мы обратились ко второй лучшей опции, Деметриусу Андраде. Он боец, от которого многие отказывались, и он действительно хорош, но настало время его уничтожить.
Не хочу проявлять неуважение к Джермеллу Чарло — он воспользовался шансом, поднялся на две весовые категории, но Канело выглядел не очень хорошо — это был скучный бой. Фанаты хотят увидеть Канело против настоящего боксёра из суперсреднего веса. Я самый сильный, быстрый и лучший в этом дивизионе, поэтому давайте дадим людям то, что они хотят. Чего мы ждём?» — заявил Бенавидес в интервью на Youtube-канале Стивена Эй Смита.
Полный кард боксёрского вечера с главным боем Давид Бенавидес – Деметриус Андраде
PPV-кард
- Давид Бенавидес (27-0, 23 KO) — Деметриус Андраде (32-0, 19 KO);
- Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) — Хосе Бенавидес (28-2-1, 19 KO);
- Субриэль Матиас (19-1, 19 KO) — Шохжахон Эргашев (23-0, 20 KO);
- Эктор Луис Гарсия (16-1, 10 KO) — Ламонт Роуч (23-1-1, 9 KO).
YouTube-трансляция
- Сергей Липинец (17-2-1, 13 KO) — Мичел Ривера (24-1, 14 KO);
- Вито Мельницки, мл. (15-1, 10 KO) — Алексис Саласар (25-5, 10 KO).
Ранний кард
- Мухаммадхуча Якубов (20-1, 11 KO) — Пабло Висенте (23-1, 17 KO);
- Кёрмел Мотон (1-0, 1 KO) — Хантер Тёрбифилл (3-0, 1 КО);
- Даниэль Бланкас (7-0, 4 КО) — Райко Сантана (10-3, 6 КО);
- Исраэль Меркадо (9-1-1, 7 КО) — Уэсли Риверс (4-3, 0 КО);
- Джабин Чоллет (8-0, 7 КО) — Хорхе Перес (6-0, 2 КО);
- Алекс Холли (1-0, 0 КО) — Аллен Медина (0-1).