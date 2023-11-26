Борьба за женщину обернулась трагедией. Американского боксёра застрелил конкурент

Многие профессиональные боксёры в США стабильно попадают в криминальные сводки, поскольку ведут опасный образ жизни. Одни постоянно вступают в конфликты, связанные с драками и перестрелками, другие попадают в ДТП в нетрезвом состоянии. Пожалуй, сложно найти топовых боксёров, которые не были бы замечены в подобных ситуациях. Но накануне пришла трагичная новость, которая лишний раз показывает опасность такого образа жизни.

Целый ряд изданий сообщил о том, что погиб американский боксёр либерийского происхождения Самюэль Ти (19-5-1, 8 KO). По информации СМИ, причиной трагедии стал бытовой конфликт. У Ти есть ребёнок от женщины, с которой он уже прекратил отношения. У неё появился новый парень, который и вступил с Самюэлем в перепалку. Завершилось всё плачевно – конкурент достал пистолет и несколько раз выстрелил в Ти. Боксёр скончался от полученных ранений. Самюэлю было 36 лет.

Ти вряд ли можно было бы назвать надеждой американского бокса. Он начал профессиональную карьеру в 2013 году и выступал исключительно в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг). Крупных турниров боксёр не получал, но на небольших событиях показывал себя здорово, на что указывает и профессиональный рекорд. По ходу своего профессионального пути Ти встречался с известными проспектами Монтаной Лавом и Брэнданом Ли, правда, обоим уступил. Зато в марте 2023 года Ти совершил апсет и нанёс первое поражение в карьере грузинскому бойцу Энрико Гогохии (13-1-2, 8 KO). Но, к сожалению, его путь трагически прервался.

К сожалению, уровень преступности в США и без того высок. А разрешение на ношение оружия лишь дополнительно подогревает ситуацию. Любопытно, что многие профессиональные боксёры и бойцы MMA продолжают настаивать на том, что это правильно. Например, практически всегда об этом упоминает чемпион UFC Шон Стрикленд, который и сам, по собственному признанию, всегда носит с собой ножи. Печально, что возникающие ситуации при этом уносят жизни людей.

В ночь на 1 ноября прошлого года жизнь непобеждённого американского боксёра Шакура Стивенсона разделилась на до и после. Он лишился друга и чудом уцелел в перестрелке. Ти повезло меньше – избежать трагедии ему не удалось. Остаётся надеяться, что печальная история станет уроком на будущее для многих профессиональных спортсменов. Излишняя самонадеянность способна лишить не только карьеры, но и жизни.