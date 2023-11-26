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Американского боксёра Самюэля Ти застрелили во время бытовой ссоры, причины конфликта, подробности инцидента, карьера

Борьба за женщину обернулась трагедией. Американского боксёра застрелил конкурент
Сергей Сорокин
Боксёра Самюэля Ти застрелили во время ссоры
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Бытовая ссора отправила одного в тюрьму, а другого — на тот свет.

Многие профессиональные боксёры в США стабильно попадают в криминальные сводки, поскольку ведут опасный образ жизни. Одни постоянно вступают в конфликты, связанные с драками и перестрелками, другие попадают в ДТП в нетрезвом состоянии. Пожалуй, сложно найти топовых боксёров, которые не были бы замечены в подобных ситуациях. Но накануне пришла трагичная новость, которая лишний раз показывает опасность такого образа жизни.

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Целый ряд изданий сообщил о том, что погиб американский боксёр либерийского происхождения Самюэль Ти (19-5-1, 8 KO). По информации СМИ, причиной трагедии стал бытовой конфликт. У Ти есть ребёнок от женщины, с которой он уже прекратил отношения. У неё появился новый парень, который и вступил с Самюэлем в перепалку. Завершилось всё плачевно – конкурент достал пистолет и несколько раз выстрелил в Ти. Боксёр скончался от полученных ранений. Самюэлю было 36 лет.

Ти вряд ли можно было бы назвать надеждой американского бокса. Он начал профессиональную карьеру в 2013 году и выступал исключительно в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг). Крупных турниров боксёр не получал, но на небольших событиях показывал себя здорово, на что указывает и профессиональный рекорд. По ходу своего профессионального пути Ти встречался с известными проспектами Монтаной Лавом и Брэнданом Ли, правда, обоим уступил. Зато в марте 2023 года Ти совершил апсет и нанёс первое поражение в карьере грузинскому бойцу Энрико Гогохии (13-1-2, 8 KO). Но, к сожалению, его путь трагически прервался.

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К сожалению, уровень преступности в США и без того высок. А разрешение на ношение оружия лишь дополнительно подогревает ситуацию. Любопытно, что многие профессиональные боксёры и бойцы MMA продолжают настаивать на том, что это правильно. Например, практически всегда об этом упоминает чемпион UFC Шон Стрикленд, который и сам, по собственному признанию, всегда носит с собой ножи. Печально, что возникающие ситуации при этом уносят жизни людей.

В ночь на 1 ноября прошлого года жизнь непобеждённого американского боксёра Шакура Стивенсона разделилась на до и после. Он лишился друга и чудом уцелел в перестрелке. Ти повезло меньше – избежать трагедии ему не удалось. Остаётся надеяться, что печальная история станет уроком на будущее для многих профессиональных спортсменов. Излишняя самонадеянность способна лишить не только карьеры, но и жизни.

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