В WWE устроили лучшее шоу года. Компания вернула сразу двух мировых суперзвёзд реслинга

Survivor Series закрыл программу WWE по шоу основного ростера в 2023 году. По общему времени основной части оно получилось одним из самых коротких, но по насыщенности событиями, пожалуй, лучшим.

Представляем обзор на все матчи прошедшего ивента.

Бекки Линч, Шарлотта Флэр, Шотци и Бьянка Белэйр против Damage CTRL (Бэйли, Аска, Ийо Скай и Каири Сэйн). Матч по правилам War Games

Шоу Survivor Series открыл первый из двух запланированных матчей по правилам War Games. Расскажем, что они означают. Вместо одного традиционного ринга используют два, соединённых параллельно арене. Они закрыты клеткой, в которой матч начинают по одному из участников из обеих команд. Через пять минут выходит второй участник (из какой команды, определяется либо посредством матча за это право на еженедельниках, либо голосованием болельщиков). Следующие участники команд выходят поочередно спустя три минуты. Когда на ринге окажутся все рестлеры или рестлерши, звучит гонг, а значит, теперь в матче разрешены удержания и болевые приёмы. Только так одна из команд может одержать победу в бою.

Возвращаемся к женскому матчу. Его начали Линч и Бэйли, которые за спиной имеют годы противостояний за чемпионские пояса. Девушки обменялись бросками соперниц в клетку, ударами по лицу под одобрительный гул толпы и несколькими исполненными приёмами. В один из моментов боя в него вмешалась Дакота Кай — травмированная участница Damage CTRL. Она протолкнула кендо-стрик в клетку и ударила Линч. Пока Бекки отвлекалась на Кай, Бэйли сумела подняться на ноги и завладеть преимуществом в матче.

Дакота Кай бьёт по спине Бекки Линч Фото: wwe.com

Однако затем в ринг вышла Шотци, взяв с собой мусорный бак и несколько стульев. В матче отсутствуют дисквалификации, соперницы могут брать с собой всё что угодно. Шотци сразу же начала использовать стулья на Бэйли и добавила своей команде гандикапа. Линч вместе с партнёршей провели несколько совместных действий на ринге против Бэйли, а затем на нём появилась действующая чемпионка женщин WWE Ийо Скай.

Японка взяла с собой большую металлическую цепь, которой несколько раз ударила соперниц, а затем проводила приёмы с её использованием. Появление Скай уравняло команды, и матч стал больше походить на традиционный. Всё изменилось, когда на ринге появилась Бьянка Белэйр.

Обладательница самой длинной косы в мире реслинга решила разделить её на две и после выхода на ринге избивала своими волосами соперниц. Она не доставала из-под ринга никаких предметов, пользуясь только своей фирменной причёской. Забавный момент случился, когда Бэйли пыталась несколько раз удалить Бьянку стулом, но та отбивалась своими волосами.

Шестой участницей на ринге стала Каири Сэйн. Ещё одна японка в этом матче прихватила с собой на ринг крышку от мусорного бака, которой сразу же нанесла несколько ударов по соперницам. Сэйн активнее всех ворвалась на ринг из-за своей пластичности и атлетичности, добавив матчу скорости и технических приёмов.

Седьмой в бой вступила Шарлотта Флэр — многократная чемпионка WWE. Спортсменка пользовалась преимуществом в росте над соперницами. Она провёла несколько доминирующих (другое слово подобрать для её преимущества сложно) приёмов и ударов, а затем команды менялись преимуществом в бою с равной скоростью.

Лучший момент боя случился в исполнении Скай, которая залезла на верхушку клетки, надела на себя мусорный бак и прыгнула на всех участниц боя, которые находились под ней. Это выглядело впечатляюще и добавило этому матчу экстрима.

Ийо Скай прыгает на рестлерш, надев на себя мусорный бак Фото: wwe.com

Больше всего предметов с собой на ринг взяла последняя участница боя Аска. Она прихватила палки, стол и огнетушитель. Этими палками участницы хильской группировки и начали избивать своих соперниц. Ещё одним интересным моментом стал эпизод, когда Линч и Белэйр были связаны цепью на ринге, а все четыре участницы другой команды провели им одновременно дропкик.

По ходу боя команда фейсов сумела перехватить преимущество в матче, а кульминацией этого перехода хода стал мунсолт, который Флэр исполнила на соперниц с вершины клетки. В дальнейшем в ход пошли все предметы, включая огнетушитель, а победу своей команде принёсла Линч, которая провела коронный приём на Бэйли на столе.

Оценка: 4,0/5,0

Итог: хороший женский матч, собравший в себе одних из лучших исполнительниц WWE. Благодаря особым правилам за боем было интересно следить, ведь каждые несколько минут на ринге появлялась новая участница и поднимала скорость в бою, которая к тому моменту могла стать меньше из-за банальной усталости рестлерш. Было много хороших и экстремальных приёмов, использование различных предметов. В общем, всё то, за что большинство и любит реслинг.

Миз против Гюнтера. Матч за интерконтинентальное чемпионство

Гюнтер имеет самый продолжительный рейн с этим титулом в истории WWE, а Миз, который владел чемпионством восемь раз, хочет завоевать его в девятый и установить суммарный рекорд по владению титулом.

В первые минуты соперники присматривались к друг другу, а затем Миз, который на 35 килограммов легче своего оппонента, начал работать над больной ногой Гюнтера, обеспечивая себе хотя бы какие-то шансы в этом матче. Однако Генерал ринга сумел перехватить инициативу и провёл Мизу несколько ударов и приёмов.

По ходу матча Миз мог вырвать победу, когда отвлёк судью и провёл Гюнтеру два удара в пах, а также свой коронный приём, однако действующий чемпион успел вырваться. Этот эпизод добавил скорости достаточно медленному матчу, а победу в нём одержал Гюнтер, заставивший Миза сдаться после болевого.

Гюнтер прыгает с канатов на Миза Фото: wwe.com

Оценка: 2,75/5,0

Итог: это был максимально предсказуемый и временами неинтересный матч со всех сторон. Все понимали, как будет действовать Миз, знали, что будет делать Гюнтер. Миз доставил немного неприятностей сопернику, когда работал по его больной ноге, однако сейчас он никак не может быть ровней Гюнтеру. Действующему чемпиону нужен соперник весомее и интереснее, а Миз к этому статусу ещё не вернулся.

Драгон Ли против Сантоса Эскобара

Сантос Эскобар предал мексиканскую группировку LWO и начал конфликтовать с её лидером — Реем Мистерио. Он нанёс ветерану реслинга (сюжетно, чтобы Рей смог провести операцию) травму и начал конфликтовать с другим участником группировки — Карлито, с которым и должен был провести матч на Survivor Series. Он напал на него на последнем SmackDown, и матч на шоу должны были отменить. Однако заменить Карлито вызвался ещё один лучадор — Драгон Ли, для которого этот бой стал первым на крупном шоу в основном ростере WWE.

Первые минуты начались с преимущества Эскобара, который избивал своего соперника. А затем в дело пошли приёмы Ли, которыми и славятся лучадоры — много прыжков и техники. Однако Сантос вновь перехватил инициативу и после серии приёмов удержал соперника.

Драгон Ли летит на стоящего за рингом Сантоса Эскобара Фото: wwe.com

Оценка: 3,0/5,0

Итог: этот бой точно интереснее смотреть, чем предыдущий, как минимум из-за того, что соперники были равны друг другу и практически весь бой, который получился достаточно коротким, не останавливались в исполнении приёмов. Быстрота матча стала его главной неожиданностью, но и всё шоу получилось коротким, поэтому удивляться здесь нечему.

Рия Рипли против Зои Старк. Матч за мировое чемпионство женщин WWE

Зои Старк стремительно ворвалась в основной ростер WWE. Начав в нём карьеру как помощница Триш Стратус, Старк быстро закрепилась в статусе одиночной рестлерши и уже второе шоу подряд претендует на пояс Рипли.

Старк и начала активнее этой бой, показав, что её не смущает статус соперницы, пожалуй, главной рестлерши WWE прямо сейчас. Однако Рипли по ходу матча стала оправдывать своё звание, доведя его до победы.

Зои Старк даёт пощёчину Рии Рипли Фото: wwe.com

Оценка: 2,75/5,0

Итог: этот бой хоть и чуточку, но был динамичнее и интереснее матча Миза и Гюнтера, но по факту складывался аналогичным образом. Рипли не должна быть проигрывать титул новичку компании, а у WWE, собственно, пока так и нет рестлерши, которая могла бы составить Рии конкуренцию. Старк постепенно подводят к этому статусу, и, вероятно, она провёла не последний матч против Рипли.

Сэт Роллинс, Сэми Зейн, Джей Усо, Коди Роудс и Рэнди Ортон против The Judgment Day (Финн Балор, Джей Ди Макдона, Дэмиен Прист, Доминик Мистерио) и Дрю Макинтайра. Матч по правилам War Games

Дрю Макинтайр так и не смог простить Джею Усо вмешательства в свои бои в прошлые года, поэтому вмешался в его бой сам и перешёл на тёмную сторону. Команда добряков нуждалась в пятом участнике, и Коди Роудс объявил, что им станет Рэнди Ортон — легенда реслинга, который не появлялся в WWE с мая 2022 года. Однако на матч команда вышла без него.

Первыми бой начали Роллинс и Балор. Роллинс, который защищал свой титул в бою против Балора ранее, сразу же набросился на соперника, и они начали обмениваться ударами. Затем на ринге появился Макдона, которого только недавно приняли в The Judgment Day. Джей Ди активно помогал Балору избивать Роллинса, но на помощь Сэту пришёл Усо, который уравнял команды и вновь временно вернул матч в обычные правила.

Дэмиен Прист проводит приём с канатов Фото: wwe.com

Пятым участником боя стал Прист. Дэмиен, которого, по слухам, активно готовят к серьёзному продвижению, умело начал раскидывать соперников по клетке, показывая, кто здесь главный.

Под радость толпы далее на ринге появился Зейн, который знает большую любовь фанатов к столам. Сэми затащил один из них на место борьбы и помог своей команде слегка перевести дух. Временно. До появления Макинтайра, самого большого рестлера в этом матче. Макинтайр сразу же напал на Усо, из-за которого в основном он и стал хилом.

Далее на ринге поочередно появились Роудс и Мистерио и, откровенно, не привнесли в матч ничего нового, так как все зрители ждали только одного — звучания музыкальной песни Ортона и его возвращение. До его появления у команды хилов было преимущество, поэтому они активно избивали своих соперников.

Возвращение Рэнди Ортона Фото: wwe.com

Прошло три минуты, а Ортон так и не появился на ринге. В это время зазвучала песня Рии Рипли, которая вынесла чемоданчик с контрактом Приста. Дэмиен хотел использовать его на Роллинсе и выиграть титул, но ровно в этот момент на рампе появился Ортон, и всё остальное в матче ушло на второй план. Рэнди поднялся на ринг и стал поочерёдно избивать своих соперников. Несколько коронных RKO, один из которых на летящем с клетки Макдоне. Затем на Присте провёл свой коронный приём Роудс и удержал, принеся своей команде победу.

СМ Панк вернулся в WWE Фото: wwe.com

Но всё это меркнет ещё сильнее от того, что произошло дальше. Спустя практически 10 лет в WWE вернулся СМ Панк, который всё это время активно ругал (употребите здесь любое другое мощное нецензурное слово) компанию и всячески намекал, что больше не хочет с ней никак связываться.

С тех пор он побывал в UFC, другом реслинг-промоушене AEW и вернулся в WWE в своём родном Чикаго. При выходе Ортона взорвался зал? Забудьте эту реакцию, потому что после появления Панка не спал весь город.

Оценка матча: 4,5/5,0

Итог: мужской War Games получился точно не хуже, чем женский, однако стоит понимать, что весь матч зрители ждали одного — появления Рэнди Ортона. Матч по большей степени строился к его возвращению, и можно сказать, что Рэнди полностью оправдал весь этот шум. Он пропустил около 1,5 года и вернулся в реслинг в потрясающей форме.

Общая оценка шоу: откровенно говоря, по матчам это было обычное шоу WWE. В нём были как хорошие, так и плохие бои, но после событий финала Survivor Series не хочется много времени уделять описанию матчей. Потому что на этом шоу, как бы странно ни звучало, они не были главными. Возвращение Ортона и Панка, и особенно Панка — большой плацдарм для творческой студии WWE перед юбилейной 40-й Wrestlemania. Ортон — мировая легенда реслинга, Панк, при всем своём неоднозначном поведении, — мировая легенда реслинга. Представьте, если бы на футбольное поле спустя большое количество времени одновременно вернулись бы Лионель Месси и Криштиану Роналду. Вернулись бы в одну команду, которая могла бы строить благодаря им что-то большее, чем просто игру в футбол.

Ортон и Панк — это не только про бои в реслинге. Прежде всего это про всё то, что подводит к ним, что окружает их. Представьте самое неожиданное событие, которое только вы можете представить в своей жизни. Возвращение Панка примерно из этой серии. Про Ортона говорили, что после своих травм он может и не вернуться в реслинг, в частности о такой рекомендации врачей говорил его отец. Но он вернулся в форме, которая, возможно, даже лучше тех времён, когда он активно выступал в компании. Нас ждёт потрясающий год.