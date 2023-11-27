Усик сотворит великую сенсацию. Фьюри потерял мотивацию, его время ушло

17 февраля в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый поединок последних лет. Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри проведут объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. В королевском дивизионе почти четверть века не было абсолютного чемпиона, а в эпоху четырёх поясов ещё ни один супертяжеловес не владел всеми титулами одновременно. Поэтому поединок между Фьюри и Усиком будет действительно историческим.

Команды Александра и Тайсона пытались организовать поединок много раз, но дело ограничивалось лишь трэш-током в социальных сетях. Теперь два лучших супертяжа мира выяснят, кто же из них круче. Всё это время, пока шли переговоры, Цыганский король считался фаворитом. Фьюри – уникальный боксёр: при огромных габаритах и, мягко говоря, не самой эффектной физической форме Тайсон демонстрирует феноменальную скорость и работу на ногах. При этом Цыганский король обладает неплохим ударом: из 34 его побед 24 были досрочными.

Но, кажется, всё это осталось в прошлом: недавний поединок с Фрэнсисом Нганну явил миру совершенно другого Тайсона Фьюри. Британец вышел на бой совершенно немотивированным, с лишним весом и с отсутствием желания боксировать. Вместо урока бокса для Нганну зрители увидели тяжелейшую победу Тайсона судейским решением, да ещё и с нокдауном Цыгана. Кажется, баснословные суммы в качестве обязательных гонораров, которые были озвучены ещё до боя, настолько расслабили Фьюри, что он вовсе не готовился к поединку. Отсутствие мотивации у Цыганского короля отмечают многие эксперты.

«Он должен выжать максимум из себя в поединке с Усиком. Но я считаю, что он миновал свой пик. Он много весит, он замедлился и стал тяжёлым. У меня есть кое-какие инсайды из его тренировочного лагеря. Он не хочет бегать как раньше, и его спарринги уже не те. То же самое, что и у Джошуа, это серебряная пижама. Вы смотрите на свой банковский счёт и задаёте себе вопрос: «Зачем я дерусь?» Ему это не нужно», — сказал многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч в интервью talkSPORT.

По всей видимости, Фьюри уже действительно взял от бокса со спортивной точки зрения всё. Его не мотивируют пояса, титулы, и, кажется, в реванше с Нганну он заинтересован больше, чем в поединке с Усиком. К Александру ведь нужно готовиться, проходить полный тренировочный лагерь и выдавать лучшую версию себя, как, например, в трилогии с Уайлдером. Весогонка, упорные тренировки – всё это уже неинтересно британцу, что может сыграть с ним злую шутку.

«Усик — это умелый, хитрый волк. Типичные ловушки не сработают. Ему придётся показать свою лучшую игру, ему придётся сбросить вес. Он не может выйти с весом 130 кг и думать, что он побьёт Александра Усика. Такого не случится. Ему нужно быть способным выдерживать темп Усика. Если он не сможет — ему надерут зад», — сказал экс-тренер Усика Али Башир в беседе с британским блогером.

Александр выглядит куда более мотивированным. Он может войти в историю, став первым абсолютным чемпионом мира в крузервейте и в супертяжёлом весе. Для Усика действительно важно наследие, и он выйдет на бой с Фьюри готовым умереть на ринге. У Александра сумасшедшая функциональная подготовка: он может держать высочайший темп на протяжении всех раундов и просто изматывать своих соперников. По скорости и работе ног Усик ничем не уступает, а даже, скорее, превосходит пикового Тайсона, чего уж говорить про того Фьюри, которого мы видели в его последнем поединке. Если Цыганский король выйдет просто отбывать номер, как в бою с экс-чемпионом UFC, и вместо подготовки продолжит упражняться в остроумии в социальных сетях и злоупотреблять алкоголем, то Усик просто уничтожит британца.

Навыки, чтобы победить Фьюри, у Усика имеются, мотивация у украинца запредельная. Александр готов сотворить сенсацию и войти в историю.

«Фьюри большой, мощный и сложный. Я меньше, но у меня невероятная мотивация, я голоден до бокса. Меня мотивируют не деньги, меня не волнуют материальные вещи. Мой путь – это то, что меня волнует. Именно ради этого момента я работал 20 лет», – сказал Усик в интервью Sky Sports.