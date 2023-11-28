«Будь осторожнее с желаниями». Топ-соперник дал согласие на бой с Шарой Буллетом

Дебюта Шарабутдина Магомедова, он же Шара Буллет, в UFC с нетерпением ждали многие поклонники смешанных единоборств по всей России. Во-первых, у бойца очень яркий стиль, который исключает возможность скучных поединков, а во-вторых, всем было интересно, как Шара проявит себя в лучшем промоушене мира, где подразумевалось серьёзное повышение оппозиции.

В дебюте Шара разобрался с крепким бразильцем Бруно Силвой и показал все свои плюсы и минусы. Ударная техника была на уровне, челюсть Магомедова тоже оказалась в порядке, а также он показал, что может эффективно работать локтями в партере, чем доставил много проблем сопернику. Минус тоже был довольно очевидным — защита от тейкдаунов получилась провальной при том, что Силва вовсе не борец. Даже глава UFC Дана Уайт посмеивался: «Этот парень точно с Дагестана? Ему нужно поработать над борьбой».

После победы над Силвой Шара сразу же заявил о желании выступить ещё раз до конца года, отметив, что он не против приехать в Шанхай, где планировался турнир на 9 декабря. На этот ивент Магомедов не попал, но однозначно привлёк к себе внимание со стороны других бойцов. Первым был поляк Михал Олексийчук, который предостерёг российского бойца и посоветовал ему «не вступать в клуб больших мальчиков». На этот вызов Шарабутдин не отреагировал и продолжил ждать более статусного соперника.

Вскоре итальянец Марвин Веттори обозначил намерения провести бой и упомянул Буллета: « «С кем я буду драться в следующий раз? У меня руки чешутся. Хамзат Чимаев? Беньямин Нетаньяху? Одноглазый боец Шара Буллет? Джон Фьюри?»

Несмотря на то что вызов звучал шуточно, Шара за него зацепился, что было абсолютно логично. Если Олексийчук – боец, который не входит и в топ-15, то Веттори занимает пятую строчку рейтинга, и потенциально это могло бы стать прекрасной возможностью оказаться в топе дивизиона.

«Марвин Веттори, я жажду разделить с тобой клетку, мы можем собрать стадионы и дать людям хлеба и зрелища. Я не сомневаюсь в твоих бойцовских навыках и духе, я тоже не из музыкальной школы вышел, прошу организацию дать мне шанс выйти и показать всё, на что я способен», — написал Магомедов в социальных сетях.

Веттори отреагировал и на это: «Парень-пират вновь ко мне обращался. Я могу сказать только то, что принимаю его вызов с распростёртыми объятиями. Будьте осторожны со своими желаниями, потому что порой они сбываются».

Марвин Веттори Фото: Chris Unger/Getty Images

Казалось бы, теперь всё в руках руководства промоушена. Но важно понять, насколько это правильный выбор для Шары? На бумаге кажется, что к такому мощному росту оппозиции российский боец не готов. Во-первых, Веттори ровно половину своих побед в профессиональной карьере одержал сабмишенами, то есть это уже даёт понимание того, насколько опасно оказываться с ним на земле. В UFC итальянец предпринял уже 62 попытки провести тейкдаун, и это большая проблема для Шары, потому что его переводил даже боец с куда более слабой борцовской базой. Пропустить перевод от Веттори может стать фатальной ошибкой.

Во-вторых, Веттори банально не вырубить. У Марвина очень крепкая челюсть, он готов держать удар от любого соперника и проигрывает он исключительно решениями. В том числе так было и в бою за титул чемпиона с Исраэлем Адесаньей. А в последнем поединке с Джаредом Каннонье он пропустил 241 значимый удар, что является рекордом для среднего веса, но всё равно выстоял все пять раундов.

На бумаге кажется, что Веттори – максимально проигрышный вариант для Шары. Его стиль отлично сочетается с сильными и слабыми сторонами Буллета, так что это будет большой проблемой. С другой стороны, Шарабутдина уже вызывают бойцы из рейтинга, это хороший знак. Вопрос лишь в том, как он поработает над своими минусами. Однако, по сути, российский боец сделает беспроигрышную ставку: проиграет — просто пойдёт более длинным путём, выиграет — окажется в паре поединков от титульного шанса. Единственный минус — Веттори может свести шумиху вокруг Буллета на нет.

Осталось дождаться реакции от UFC. Если они заинтересованы в Шаре как в рейтинговом бойце, то без проблем выдадут ему поединок с Веттори. Всё в руках Даны Уайта.