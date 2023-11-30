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Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер, когда бой, кто фаворит, онлайн-трансляция, где смотреть, бой 23 декабря 2023 года

Почему Уайлдер — лучший нокаутёр мира. Разбираем технику Бронзового бомбардировщика
Игорь Некрасов
Почему Уайлдер — лучший нокаутёр мира
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Одни критикуют Деонтея за «колхозные» удары, другие восхваляют его физическую мощь.

23 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В рамках турнира встретятся два экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе – Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. Уайлдер считается явным фаворитом, и это вполне объяснимо: Деонтей – лучший нокаутёр мира и один из самых опасных боксёров супертяжёлого веса.

Онлайн-трансляция предстоящего турнира
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Как и большинство боксёров, Уайлдер начинал в любителях, причём за довольно короткий срок добился потрясающих результатов. Деонтей начал заниматься боксом в 2005 году, а уже через три года завоевал бронзу Олимпийских игр. Добыв медаль, Деонтей ушёл в профессионалы: в любителях он выступал в категории до 91 кг, а для профессиональной карьеры Уайлдер выбрал супертяжёлый вес, где мог раскрыть все свои преимущества.

Деонтей – достаточно высокий боксёр: его рост составляет 201 см, а размах рук – 211 см. При этом он отлично сложен физически, а сухая мускулатура позволяет ему быть подвижным и скоростным в ринге. Скорость – одно из преимуществ Уайлдера, причём речь именно про ударную скорость. «Бомбы» Уайлдера, как он сам их называет, вылетают с очень высокой скоростью, и зачастую соперники просто не успевают на них реагировать.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

Фото: Al Bello/Getty Images

Второе преимущество Деонтея – его своеобразная техника. Кто только над ней не потешался: и боксёры, и эксперты, и болельщики.

«Не поймите меня неправильно, он фантастический атлет, но с точки зрения бокса он ужасен, его техника нелепа, он не умеет бить джеб и защищаться. Будем честны: Эрик Молина вытряс из него всё дерьмо, а Эрик Молина — отвратительный боксёр. Энтони Джошуа показал нам уровень Молины. Я провёл в супертяжёлом весе один бой, и послужной список у меня лучше, чем у Уайлдера за 40 боёв», — цитирует экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью Boxing News.

Деонтей действительно своеобразный боксёр. У него нет какой-то отточенной техники, а его удары в боксёрском сообществе прозвали «мельницей»: Уайлдер просто подлетает к сопернику и начинает выбрасывать, на первый взгляд, «колхозные», размашистые боковые удары. Выглядит это странно, учитывая, на каком уровне он боксирует. Но в странности есть и преимущество: соперники просто не знают, как этому противостоять. Уайлдер выбрасывает столько корявых ударов, которые летят с большой скоростью и силой из самых разных положений, что с этим невероятно сложно справляться.

Здесь же нужно сказать про инстинкт убийцы, который срабатывает у Уайлдера. Как только он понимает, что попал и соперник начинает отступать, то тут же взрывается мощными сериями и начинает буквально драться, а не боксировать. Уайлдер действует очень агрессивно, что вводит соперников в ступор.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Помимо «размахаек», Уайлдер отлично использует классические двойки, которые завершает мощнейшим правым прямым. Габариты, в том числе размах рук, позволяют Деонтею доставать соперника с дистанции и доносить эти мощные прямые до цели. Второй поединок с Бермейном Стиверном или реванш с Луисом Ортисом – лучшая демонстрация этой убийственной комбинации от Бронзового бомбардировщика.

Реванш с Ортисом был показателем ещё одного, и, пожалуй, самого главного преимущества Уайлдера – его мощи в руках. Почти семь раундов Деонтей ничего не показывал в ринге и проигрывал бой на карточках у всех судей, но одним ударом просто потушил Ортису свет. И это далеко не единственный пример, когда физическая мощь приходила на помощь Деонтею в боях, которые он проигрывал: она даже почти спасла его в первом поединке с Фьюри — после сумасшедшей двойки в 12-м раунде Тайсон рухнул на настил, и казалось, что он уже не поднимется. Каким образом Фьюри встал и завершил бой на ногах – не знает даже сам Цыганский король.

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«Это просто супертяжёлый вес. Один удар может всё изменить. Я заплатил свою цену, вот и всё. Я уходил по прямой, пропустил удар справа – и свет потух. Однако затем я поднялся с настила, восстал, словно феникс из пепла. Я потряс Уайлдера и завершил бой в атаке. Не знаю, как встал в 12-м раунде. Уайлдер говорит, что устроил мне сотрясение. Возможно, так и было. Я не помню», — сказал Фьюри после боя.

Тайсон, кстати, является одним из тех, кто считает физическую мощь Деонтея переоценённой, но это скорее фирменный трэш-ток от британца. Ведь именно в бою с Уайлдером он побывал в самом жёстком нокдауне за всю карьеру и был на волоске от первого поражения!

Зато другие боксёры не спорят с тем, что Уайлдер обладает самым мощным ударом в современном боксе. К примеру, в этом уверен Дэвид Хэй, который, между прочим, боксировал и с Владимиром Кличком, и с Дереком Чисорой, и с Николаем Валуевым.

«Его сила удара – 10 из 10, вот и всё. Я не знаю, как ещё это сказать. Вы поймёте это только тогда, когда он вас ударит. Это очень отличается от любого другого боксёра. Он самый сильный панчер, с которым я когда-либо был в ринге», — сказал Хэй.

Или всё-таки Уайлдер переоценён?
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Да и статистика выступлений Уайлдера говорит о том, что Деонтей – лучший нокаутёр мира. Из 43 его побед 42 одержаны нокаутами, из всех, боксёров, кто выходил в ринг против Уайлдера, не проиграли досрочно только двое: Бермейн Стиверн и Тайсон Фьюри. Вот только Стиверн был уничтожен в реванше, а Фьюри, как уже было сказано, едва не проиграл нокаутом в последнем раунде первого боя.

Нестандартная техника, агрессия, инстинкт убийцы и, конечно, невероятная мощь, которая скрывается в перчатках Уайлдера – всё это делает Деонтея одним из самых опасных боксёров современности. Уайлдер мощно закрыл два поражения от Фьюри, нокаутировав в первом раунде Роберта Хелениуса, и готов вновь вернуться в титульную гонку. На пути Джозеф Паркер, а победа открывает дорогу к громкому бою с Энтони Джошуа, который ещё не испытывал на себе мощи Бронзового бомбардировщика.

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