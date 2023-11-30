«Я увидел признаки спада». Отец Тайсона Фьюри неожиданно раскритиковал сына и его стиль

Одна из самых ожидаемых вывесок в профессиональном боксе прямо сейчас – поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри. Изначально планировалось провести его в конце 2023 года, но коррективы внёс бой Цыганского короля и Фрэнсиса Нганну. Сразу после него стало понятно, что Фьюри потребуется время для полноценного восстановления и возвращения в ринг. А теперь вновь возникают опасения относительно того, что этот поединок может не состояться. Виной тому состояние Тайсона.

Проблемы Фьюри сложно было не заметить в его последних поединках. Сначала – никому не нужное закрытие трилогии с Дереком Чисорой, где, как показалось, победа не принесла удовольствия даже самому Фьюри. А затем был тот самый бой с Нганну, который указал на огромное количество проблем. Складывается ощущение, что главным недостатком на данный момент является отсутствие мотивации. Сам Цыганский король в своих интервью упоминал, что основным фактором, заставляющим его выходить в ринг, является желание подзаработать.

Конечно, такая ситуация вряд ли устраивает команду Тайсона и его окружение. И за дело решил серьёзно взяться отец семейства – Джон Фьюри. Он всегда славился своим эпатажным поведением, но теперь удивил буквально всех. Джон буквально катком проехался по сыну, жёстко раскритиковал его: «Стиль, который сейчас у моего сына, не очень хороший… С таким стилем он не победил бы Владимира Кличко. Усик – хитрый боксёр, нужно быть на высоте, чтобы побить его. Нынешний стиль не поможет это сделать».

На этом Джон не остановился и продолжил разбирать проблемы сына. Видимо, эмоционального отца разозлило отношение Цыганского короля к своим поединкам.

Джон Фьюри отец британского чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри «В последних трёх боях Тайсона я увидел признаки спада. Не в плане способностей, а снижение силы, мощи и физических кондиций. Нужно решить эту проблему. Он не выглядел в Саудовской Аравии самим собой».

Конечно, спорить с отцом Тайсона довольно тяжело. Фьюри действительно застопорился и выглядит очень тяжело во время поединков. Даже на разминке перед поединком с Нганну Цыганский король выглядел намного легче и увереннее, чем после выхода в ринг. А ещё более странно выглядело то, что даже после попадания в нокдаун Тайсон не особенно преобразился. Было заметно, что Фьюри продолжил испытывать трудности и к досрочной победе даже не приблизился.

А затем из уст отца Фьюри прозвучала фраза, которая тревожит всех фанатов профессионального бокса. Джон намекнул на то, что даже февраль – это неоптимальная дата для организации поединка с Усиком. Теперь есть реальные опасения на то, что бой может в очередной раз сорваться: «Если бой с Усиком не перенесут на более позднюю дату, Тайсон разрушит свою карьеру. Бой с Нганну оказался более проблематичным, чем мы планировали».

Тирада отца Цыганского короля – самый тревожный знак, который мог прозвучать прямо сейчас. Дело в том, что есть опасения относительно того, что Фьюри и Усик действительно выйдут в ринг. А теперь существует реальная вероятность, что команда Тайсона попытается в очередной раз перенести поединок. И, кажется, если такое действительно произойдёт, противостояния мы в итоге так и не увидим. Скорее всего, ещё одного переноса команда Усика уже не потерпит, поэтому отправится искать нового статусного соперника.