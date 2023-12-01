Проводил 22 боя за вечер и проламывал череп сопернику. Почему Пейджа обязаны взять в UFC

В смешанных единоборствах всегда был запрос на ярких бойцов, которые готовы устраивать настоящее шоу и радовать болельщиков. Майкл Пейдж со звучным прозвищем Веном относится именно к такому типажу спортсменов, чего он никогда и не скрывал. Отсюда и нешуточный интерес к его персоне со стороны UFC. Дана Уайт и сам боец уже не скрывают факт переговоров, поэтому уместно будет вспомнить, кто такой Майкл Пейдж и для чего он нужен лучшему промоушену мира.

Британец с трёх лет занимался единоборствами. Неудивительно, учитывая то, что его отец был известным тренером по кикбоксингу и занимался кунг-фу, а мать практиковала ушу. Именно благодаря сочетанию всех этих техник Пейдж проводит бои в столь ярком стиле. Майкл усердно тренировался и уже к 23 годам выиграл в кикбоксинге практически всё, что можно. В 2010 году на одном из турниров Веном умудрился провести аж 22 поединка, выступая в пяти весовых категориях, и выиграл их все. К слову, в семье Майкла было 10 детей, и половина из них становились чемпионами мира по кикбоксингу. Весьма внушительно.

Покорив кикбоксинг и отточив ударную технику, Пейдж отправился в ММА и не скрывал, что финансовая составляющая играет здесь большую роль. Кроме того, так как он был шоуменом, ему хотелось больше внимания. Веном начал с эффектнейшего нокаута ударом «торнадо» и сразу обозначил, что в его боях не будет скучно.

Новичка уже через три боя подписали сразу в два промоушена — Bellator и Super Fight. Там британец продолжил эффектно вырубать соперников и приобрёл себе и поклонников, и хейтеров. Стиль Майкла с его издевательствами над соперниками и танцами в клетке не оставляет равнодушным никого. Кто-то восхищается яркостью, кто-то ненавидит за проявление неуважения к соперникам.

Сам Веном уверял, что уважает каждого соперника, но выходит делать шоу и развлекать зрителей. Поэтому красивые однопанчевые нокауты продолжались, причём арсенал у Пейджа был очень богат. Он выбрасывал сумасшедшие кики, призывал соперников биться и демонстративно опускал руки, а ещё устраивал эффектные празднования сразу после побед. Очень помогало то, что Майкл тащил в свою технику вообще всё, что увидит вокруг себя. Он вдохновлялся Джеки Чаном, пытался использовать в боях элементы из танцев Майкла Джексона, и всё это при впечатляющей мощи ударов.

На Bellator 158 Пейдж встретился с Евангелистой Сантосом, на тот момент мужем Крис Сайборг. Бразилец недовольно высказывался о неуважительном отношении Венома к соперникам, а в бою схватил тяжеленный удар коленом в голову и рухнул. Как позже выяснилось, британец в буквальном смысле проломил череп сопернику, и без срочной операции это был бы летальный исход. Зато сразу после победы Майкл изобразил, что ловит Сантоса в покебол.

Это был далеко не единственный нокаут Пейджа, которые разлетелись по всему миру. После победы над Дэвидом Рикелсом Веном надел перчатку Таноса из «Мстителей» и просил позволить ему щёлкнуть пальцами, Дереку Андерсону он буквально впечатал нос в голову, а Ричард Кили рухнул от летучего колена. Поражений у Пейджа два — однажды его опасный стиль дал сбой, и Дуглас Лима его брутально нокаутировал, а не так давно Майкл уступил Логану Сторли.

При всей своей яркости Пейдж не добился больших высот в ММА. Зачастую он предпочитает биться с ребятами ниже классом, это не мешает ему демонстрировать свои лучшие качества. В боях с топами потенциально могут возникнуть серьёзные проблемы. Так как Пейдж – ярко выраженный ударник, у него не всё гладко с борьбой. А держать руки опущенными далеко не всегда безопасно. Однако при всём этом Веном — яркая звезда. Его прекрасно знают болельщики смешанных единоборств, он способен «продавать» бои, и он поможет любой лиге с точки зрения медийности.

Неудивительно, что UFC хочет подписать британца. Сам Майкл объясняет, что он однозначно хочет попасть в главный промоушен мира, но сейчас переговоры не близки к завершению и больше похожи на флирт между двумя сторонами. При этом в UFC уже готовят потенциальный поединок Пейджа с Кевином Холландом. Косвенно о популярности Венома говорит и тот факт, что поприветствовать его был готов Шавкат Рахмонов, находящийся на шестой строчке в рейтинге полусредневесов. Казалось бы, зачем размениваться на такой бой, находясь в шаге от титульного шанса, но Пейдж — это громкое имя, бои с ним интересны всем.

Вопрос лишь в том, какие планы у UFC на потенциального звёздного новичка. Может быть, Майкла будут вести по таким же ударникам, как он, и доведут до топ-5. А может быть, просто скормят перспективному бойцу, чтобы тот получил значимый скальп в свою коллекцию. В любом случае UFC нужно подписывать Пейджа. Такие бойцы всегда будут популярны, а организации важно быть на слуху. Плюс это поможет росту популярности ММА в Англии. Со всех сторон одни плюсы, UFC точно не навредит себе подписанием такого бойца.