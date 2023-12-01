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Алджамейн Стерлинг перешёл в полулёгкий вес UFC, бросил вызов Максу Холлоуэю, возможный титульный бой Мераба Двалишвили

Стерлинг ушёл из дивизиона Яна. Алджо решил спасти карьеру грузинского друга
Сергей Сорокин
Алджамейн Стерлинг и МЕРАБ ДВАЛИШВИЛИ
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Экс-чемпион организации освободил дорогу к титулу для Двалишвили.

Алджамейн Стерлинг на протяжении длительного времени доминировал в легчайшем весе. Он забрал пояс в марте 2021 года, когда победил Петра Яна после дисквалификации россиянина. Затем он трижды успел защитить свой титул, но всё-таки утратил его в противостоянии с Шоном О’Мэлли. Казалось, что самым логичным вариантом для продолжения карьеры выглядит реванш. Есть уверенность, что организация не отказала бы американцу – позволила бы поквитаться с соотечественником. Но Стерлинг принял совсем другое решение.

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Алджо, по крайней мере на время, покидает легчайший дивизион, чтобы попробовать свои силы в новом весе. И даже выбрал соперника, которому кинул вызов: «Почему бы не стремиться к звёздам? Если я выиграю один бой у такого парня, как Макс Холлоуэй, мне больше не к чему будет стремиться. Этот парень — тот, кто буквально уничтожает всех претендентов одного за другим. Я думаю, UFC 300 может стать зажигательным кардом. Может быть, мы подерёмся в марте. Мне нечего терять. Макс Холлоуэй, как тебе такой вариант?»

Стоит отметить, что Стерлинг покинул легчайший дивизион и для того, чтобы освободить дорогу для лучшего друга. На протяжении длительного времени Мераб Двалишвили поддерживал товарища, а сам кропотливо прокладывал себе путь к вершине рейтинга. Сейчас представитель Грузии занимает вторую позицию и вполне может рассчитывать на титульный поединок. Но, вероятнее всего, после боя О’Мэлли и Марлона Веры следующим претендентом стал бы именно Алджо. Теперь же путь для Мераба свободен. Скорее всего, Двалишвили даже не станет рисковать, просто дождётся победителя и сразится с ним.

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Стоит отметить, что уход Стерлинга может существенно упростить задачу и для Яна. Россиянин даже после нескольких болезненных поражений расположился довольно высоко – на пятой позиции в рейтинге легчайшего веса. И теперь ему может быть достаточно одного-двух удачных поединков, чтобы рассчитывать на реванш с О’Мэлли или Двалишвили. Поэтому шаг от Алджо может существенно перетряхнуть ситуацию во всём дивизионе.

Конечно, Стерлинг перед переходом в новый дивизион, скорее всего, думал именно о своём комфорте. Алджамейн уже не раз признавался, что вынужден сбрасывать довольно много, чтобы уложиться в лимит легчайшего веса. Теперь ему не придется мучить себя изнурительными весогонками. Но не менее важным фактором выглядит желание помочь Двалишвили. К грузинскому бойцу можно относиться по-разному, но Мераб доказывает всё результатами. Он идёт на серии из девяти побед подряд, поэтому титульный поединок напрашивался давно. И единственной преградой на пути к этому был лучший друг, который решил уступить путь.

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