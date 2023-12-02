«Была отдача боя». Евгений Ершов — о скандальном бое с Емельяненко и «Звёздах в Африке»

Евгений Ершов — российский блогер и боец поп-ММА. Наибольшую известность в сфере смешанных единоборств ему принёс поединок с Александром Емельяненко. Однако Ершов продолжает выступления и 2 декабря выступит на турнире ММА Серия 75, который пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». Соперником Евгения станет Артём Тарасов. В интервью блогер рассказал о подготовке к поединку, объяснил в чём он лучше, а в чём хуже своего соперника, а также поделился воспоминаниями о бое с Емельяненко. Кроме того, Ершов ответил на вопросы о том, кого считает кумиром в ММА, кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик, и назвал своего соперника мечты.

— Как ваше самочувствие сейчас? Что за отравление у вас было?

— Обычное пищевое отравление, сильное. Особо есть пока не получается, но отобьюсь, что поделать. Тем более, я смотрю, Тарасов вчерашний бой закончил очень тяжко. Значит, прилетело очень хорошо.

— Не было опасений, что бой отменится?

— Нет, я знал, что даже полублюющий всё равно выйду. В каком бы состоянии не был, надо выйти на бой. В любом случае люди ждут, и это надо сделать.

— Чего ожидаете от боя с Артёмом Тарасовым вообще? Как проходила подготовка?

— Подготовка проходила в умеренном формате. В Китае большое количество времени провёл. Конечно, тренировался так же умеренно. От боя жду больше стойки. Артём обещал, что будет со мной рубиться, но посмотрим. Если пойдёт в борьбу, то будет тяжко, потому что он базовый борец. А я к борьбе никакого отношения не имею, даже косвенного. Будем справляться тем, что умеем.

— В лагере не делали упор на борьбу?

— Больше упор на уход от борьбы, чем на саму борьбу. Борьбу за месяц не подтянешь, а уход и какие-то способы защиты прокачивались.

— Прогноз на этот бой от вас?

— Прогнозов нет, мне самому интересно, как он пройдёт. План на стойку у меня имеется, а план на борьбу — защищаться и уходить. Конечно, я за свою победу, но объективно не смогу точно сказать. Небольшая лотерея ожидается.

— Лучший ли это соперник для вас сейчас? Были ещё какие-то варианты?

— Я никогда не выбираю лучшего или худшего соперника, мне просто дают его, и я соглашаюсь или не соглашаюсь. А с Тарасовым был конфликт, нам предложили разрешить его в клетке, а я всегда за. За любой кипиш, кроме голодовки. На данный момент это единственный соперник, поэтому, наверное, он и лучший вариант.

Евгений Ершов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В стойке у вас серьёзное преимущество, как думаете?

— В стойке у меня будет преимущество. Это и длина рук, сила в принципе. Я в целом больше делаю уклон на стойку, чем Артём, который больше ставит на борьбу, на болевые. Рычаг локтя – это его любимое дело. Не видел, чтобы он хорошо рубился. Вчера вообще не понял, что у него со стойкой произошло. Поэтому анализируем, смотрим, готовлю апперкоты.

— Как возникла возможность выступить на ММА Серии?

— На самом деле это был шок, когда профессиональный промоушен предложил провести бой. У Артёма там есть некая история, я там впервые. Для меня это интересная возможность. Стадионный турнир, первый раз я в прямом эфире, не считая боя с Емельяненко. Интересный кард с профессиональными бойцами. На нас вышли самостоятельно, сказали, что готовы принять нас у себя. Было предложение от «Наше Дело», но когда появилась ММА Серия, то мы сделали уклон туда.

— Кроме «Наше Дело», никого больше не было?

— Да. Вроде у Артёма были и другие предложения, но ко мне лично только «Наше Дело» обратилось и ММА Серия.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

— Какие планы сейчас относительно спортивной карьеры? Как обстоит дело с реалити-шоу «Патриот»?

— Всё отлично, отсняли второй сезон, он выходит сейчас. Что касается карьеры, то не знаю, я в принципе ничего никогда не планирую. Сейчас мне это интересно, а в дальнейшем, может, пропадёт интерес. Мне не столько деньги нужны, сколько медийная составляющая. Поэтому сейчас с моей стороны будет странно и глупо давать прогнозы на этот счёт.

— Если выбирать одно направление, то поп-ММА или поп-бокс? Отличаются ли гонорары?

— Наверное, поп-бокс. В поп-ММА у меня фишка в том, что по регламенту бьёмся в основном на руках, мне это больше интересно. Но, естественно, мне поп-бокс будет намного интереснее. ММА это в любом случае ММА, нужно сильно оттачивать навыки, и здесь сложнее. В поп-боксе проще просто на руках драться, чем учить борьбу, уход от борьбы. Мне кажется, по бою с Тарасовым я это тоже пойму.

— Можно ли сказать, что поп-ММА открывает больше возможностей?

— Да, могу очень уверенно это сказать. Допустим, ребята, которые не смогли ничего показать в профессионалах, проявили себя в поп-ММА. И не просто проявили, а смогли остаться здесь, закрепиться. И в дальнейшем есть шансы развиваться. Тот же Шара Буллет. Через «Наше дело» зашёл в UFC и показывает себя там, первый бой выиграл, и выиграл очень круто.

Шара Буллет Фото: RCC

— Сами не хотели бы пройти такой путь?

— Ну Шара… Когда ты боец с детства, отдал этому много времени, то это одно. Другое дело, когда я дерусь условно второй год, и говорить о чём-то более профессиональном я пока не могу, потому что здраво себя оцениваю. У меня нет в планах такого, что вот, я наведу где-то шума. Из ближайших планов — провести бой с Артёмом, а дальше плясать от этого.

— А нет мыслей повторить путь Джейка Пола, например?

— Это интересно, но, опять же, Джейк Пол с детства боксирует, а я буквально два года назад надел перчатки впервые. Это разный немного путь, но с точки зрения медийности я к этому и стремлюсь. Не к профессиональным боя, а к медийным. Больше к этому.

— Не предлагают ли поединков уровня Александра Емельяненко? С точки зрения громкости.

— Нет-нет, такого не было.

— Хотел бы провести реванш с ним?

— Я думаю, что это будет в любом случае. Он вышел сейчас из рехаба. Было оговорено с его менеджером Никитой Бурчаком, что реванш будет и мы его сделаем, когда Александр закончит лечение. Он лечение закончил, ждём его возвращения. У него есть там первый бой с кем-то, назначен реванш, а следом буду я.

— Что было в первом поединке? Почему помогал подняться после нокдауна?

— Это уважение. Я фанат этого человека, смотрел его бои, когда ребёнком был ещё. С дедушкой смотрел его бои. Это просто некая дань уважения.

— Видел ли то, что писали об этом поединке? О том, что постановочный бой.

— Я могу как будто согласиться с людьми. Со стороны я бы тоже так подумал. Но то, что я отдал бой Александру, и то, что бой куплен — разные вещи. Действительно, с моей стороны это была отдача боя. Тренеры между раундами мне кричали: «Не дерись с ним, иди в борьбу». Мне кажется, это было слышно даже в трансляции. И я пошёл в борьбу, почувствовал кимуру и как будто не стал с ней бороться.

— В реванше тоже пошли бы в борьбу?

— Сейчас нет, не пошёл бы. Я и изначально не собирался идти в борьбу. То, как у меня хорошо получился проход, я сам этому удивился.

Бой Евгения Ершова и Александра Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Перед боем была история, что вы пытались залезть в клетку к слону. Что это было?

— (смеётся) Давайте опустим это.

— Правда, что из-за этого видео Емельяненко и согласился на бой? Хрюнов говорил об этом.

— Ну, не буду спорить с Владимиром Викторовичем. Если он говорил, значит, так и есть.

— Стоит ли вообще Александру продолжать выступать в боях, на ваш взгляд?

— Это будет понятно, когда он проведёт первый бой после перерыва. Как себя там покажет и будет ли в дальнейшем возвращаться на тот путь, с которого он стал недавно сворачивать. Рано, мне кажется, списывать его со счетов, но и слепо в него верить тоже не стоит.

— Вы говорите, что Емельяненко был кумиром. А есть ещё бойцы ММА, которыми вдохновлялись?

— Фрэнсис Нганну. Единственный, кем я сейчас вдохновился. Потому что парень начал карьеру условно 6-7 лет назад, надел перчатки и каких высот добился, какое соперничество с Тайсоном Фьюри выдал. И это вдохновляет в том плане, что с какого возраста ты бы ни начал открывать для себя мир единоборств, всё равно есть возможность хорошо залететь. При должном старании, при должной подготовке можно далеко зайти. Поэтому Нганну не то чтобы кумир, но есть повод не отчаиваться, даже когда всё идёт не очень хорошо.

— Нганну выиграл у Фьюри или всё же проиграл?

— Нганну выиграл бой. Фьюри как будто его боялся.

— А есть любимые боксёры?

— Я так и не скажу. Особо ни за кем не слежу. Я последний раз ездил в Турцию на турнир по боксу. Это последние профессиональные бои, которые я смотрел. Я не смотрю толком турниры. Только точечно какие-то бои. Фьюри — Нганну вот смотрел.

— Есть бои, которые хотелось бы обязательно увидеть?

— Конечно, жду бой Фьюри с Александром Усиком. Ожидания от поединка? Если никто не будет симулировать, то Фьюри.

— Вернёмся к вашей карьере. Если бы предложили бой не с Александром, а с Иваном Емельяненко, то приняли бы?

— Я бы согласился. Я предлагал Бурчаку этот бой, но они отказались, не помню, почему не сложилось. Вроде с кем-то у него уже был назначен бой, а потом мне было неинтересно это. Если предложат сейчас, то я не откажусь.

— А хотели бы провести бой с каким-либо деятелем из поп-культуры? Актёр, певец, блогер?

— Никогда не выбираю себе соперников. Кого предложат, с тем подерусь, я не отказываюсь. От объективного самоубийства, конечно, откажусь, но от сильных соперников — нет. Всё зависит от гонорара и медийности боя. Если мне интересен поединок медийно, то гонорар не так важен, и наоборот — если бой не очень медийный, то очень важен гонорар.

Евгений Ершов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— У вас был опыт участия в «Звёздах в Африке». Оттуда с кем-то не хотелось бы провести бой?

— С Кучерой разве что проводить бой (смеётся). Но он уже себя показал, как боец. Великий мужик. Когда я там был, то рот не открывал. Когда я ушёл, то начал прыгать на Шаляпина, ещё что-то. Прикольчик я не понял.

— Соперников вы не выбираете, а есть бой мечты?

— С Хасбиком. Если до 18 килограммов, то с любым выскочит же.

— Вы впишетесь в такую весовую категорию?

— Я буду тогда с закрытыми глазами, без рук и без ног тогда драться.

— Правда ли то, что вы заработали первый миллион на ставках?

— Да, всё верно. В 2020 году закончил ставить. Я начинал лудоманить, мне это не нравилось, и я прекратил. И санкции пошли. Я ушёл, и всё это началось. То есть я ещё репутационно не потерял так, как потеряли другие, кто к этой деятельности прикасался. Ушёл вовремя, на пике.