Тарасов быстро расправился с Ершовым. Но победа обернулась массовой дракой в клетке

2 декабря на «ВТБ Арене» в Москве проходит турнир ММА Серия 75, в рамках которого запланировано большое количество ярких противостояний. Но особенный интерес вызывал поединок, в котором сошлись российский блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов и Артём Тарасов. Оба бойца давно хотели сойтись в октагоне, а теперь они получили прекрасную возможность претворить это в жизнь. И поединок полностью оправдал все ожидания болельщиков.

Ершов последний поединок провёл в промоушене «Наше Дело», где его соперником стал Кирилл Лапшин. Евгений выписал эффектный нокаут, одержав яркую победу. А вот Артём свой последний бой провалил. Он проиграл Алексею Мешкову техническим нокаутом в первом раунде. Примечательно, что Тарасов вновь готов драться два раза за неделю – турнир «Нашего Дела» проходил 30 ноября. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что у него было достаточно времени для восстановления.

Любопытно, что до выхода в клетку соперникам предложили помериться силами в компьютерной игре Mortal Kombat. Они подошли к приставке прямо в перчатках и начали сражаться на виртуальном поле битвы. Уверенную победу со счётом 2:0 одержал Ершов, который выглядел намного более подкованным.

Но в клетке доминация Тарасова выглядела полной. Он быстро пошёл в атаку и сделал качественный перевод на канвас. Артём несколько раз попытался выйти на коронный рычаг локтя, но Евгений терпел. Правда, в одном из моментов Ершов допустил грубейшую ошибку, отдал сопернику спину. Тарасов провёл идеальный удушающий, после чего оппоненту оставалось лишь постучать, признавая сдачу.

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Но самое интересное в этом противостоянии случилось уже после завершения поединка. Тарасов не сдержался и решил отмахнуться в сторону поверженного соперника. А Ершова такая ситуация просто взбесила, после чего он накинулся на оппонента с кулаками. В октагон моментально рванули представители команд, началась массовая драка. Усмирить яростных блогеров было очень непросто. Во время бойни пострадали даже тренеры. Благо погасить конфликт всё-таки получилось.