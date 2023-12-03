«Просто его нокаутирую». Царукян — единственная угроза для Махачева в лёгком весе

В лёгком дивизионе UFC наблюдается некоторый застой, связанный с тем, что для действующего чемпиона Ислама Махачева стало сложно выбрать соперника. Формально есть Чарльз Оливейра, Джастин Гэтжи и Дастин Порье, но, по сути, не совсем понятно, за счёт чего им удастся отобрать у россиянина пояс.

В ночь на 3 декабря на турнире UFC Fight Night 233 прошёл поединок Армана Царукяна и Бенеила Дариуша. Бой закончился уже на второй минуте после того, как Арман жёстко нокаутировал соперника. Для Ахалкалакца эта победа стала билетом в топ-5 рейтинга легковесов и, соответственно, сильно приблизила его к титульному шансу. И Царукян – именно тот боец, у которого на бумаге есть шансы потягаться с Махачевым.

Несколько месяцев назад Арман выиграл у нерейтингового бразильца Жоакима Силвы и заявил о претензиях на титул, хотя был лишь восьмым в рейтинге. Ислам отреагировал довольно жёстко: «Если руководство захочет поставить его следующим, почему бы и нет? Он пытается на моём имени заработать себе имя, но, я думаю, пора ему уже своими боями доказывать и самому себя раскачивать. Я не буду его оценивать, пусть дерётся, побеждает, может, дойдёт до титульника».

Что же, теперь у Царукяна в активе есть серьёзный скальп в лице Бенеила Дариуша. Напомним, ещё полгода назад ассирийца называли чуть ли не главной угрозой для Махачева, но он проиграл Чарльзу Оливейре. Возможно, Арману тоже стоит пройти проверку и сразиться с кем-то из «большой тройки», но уже сейчас видно, что Царукян может стать проблемой.

В 2019 году Арман уже встречался с Махачевым, но это был его дебют в UFC, ему было лишь 22 года, и он выходил на коротком уведомлении. Серьёзного противостояния не получилось, более опытный Ислам уверенно забрал все три раунда и победил. Царукян превратил это поражение в свою главную мотивацию и с тех пор выдал уже восемь побед в девяти поединках. А если бы не, мягко говоря, спорное решение в пользу Матеуша Гамрота, то Арман шёл бы на девяти победах.

Со времён первого боя с Махачевым Царукян сильно вырос как боец. Во-первых, обладая отличной борцовской базой, он начал работать эффективнее. Это касается и тайминга проведения тейкдаунов, и контроля на земле. В первых боях в UFC Арман слишком бездумно летел в ноги, а от таких попыток тейкдауна легко защититься. Зато теперь Царукян грамотно задействует борьбу и эффективно работает на земле. В первую очередь благодаря отличному граунд-энд-паунду.

Во-вторых, Арман вырос в ударной технике. Он часто использует приёмы из арсенала кикбоксёров, но подходит к делу грамотно и отдаёт себе отчёт в том, что это может отнять много сил. Поэтому Царукян работает классическими комбинациями и потихоньку добавляет к ним финты. Важно, что Арман не пытается тягаться с базовыми ударниками. В бою с Дамиром Исмагуловым он быстро перевёл дело в партер и забрал бой решением. То есть Ахалкалакец отлично работает, исходя из слабостей соперника, и верно подбирает геймплан.

Безусловно, это не значит, что Царукян обязательно найдёт пробелы у Махачева и ими воспользуется. Тем не менее он может навязать конкуренцию и в борьбе, и в стойке. Фаворитом будет Ислам, но Арман станет самым сбалансированным соперником для чемпиона, а потому самым опасным. У остальных претендентов есть явный перекос в сторону ударной техники либо джиу-джитсу. В этом плане Царукян поинтереснее.

После победы над Дариушем он дерзко высказался: «Надеюсь, в следующем бою я буду драться за титул. Если нет — плевать, я побью ещё кого-нибудь и стану чемпионом. Верьте в меня. Ислам — боец другого уровня, но мы дрались четыре года назад, мне тогда было 22 года. Сейчас мне 27, я очень сильно вырос с тех пор, и наш реванш будет другим, я нокаутирую его, вот и всё».

Дана Уайт на пресс-конференции уже отметил, что такое выступление Царукяна может внести некоторые изменения в титульную гонку, а также предположил, когда можно устроить реванш Армана с чемпионом: «Было бы здорово провести бой Махачев — Царукян 2 в Абу-Даби. С точки зрения стилистики это отличный бой. Но мы посмотрим, что будет дальше».

С Царукяном приходится считаться, он заслужил своё место в топе лучших бойцов дивизиона и теперь будет угрожать Махачеву и его поясу. И это как минимум очень интересно.