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«Ночь чемпионов IBA»: Тищенко, Гаджимагомедов, Батыргазиев, Петровский, онлайн-трансляция, дата и время, где смотреть

«Ночь чемпионов IBA»: титульный бой Тищенко и новый вызов для Гаджимагомедова. LIVE
Сергей Сорокин
«Ночь чемпионов IBA»
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А ещё в карде поединки Батыргазиева и Петровского.

9 декабря в Дубае состоится грандиозный турнир «Ночь чемпионов IBA». В карде значится много боёв с участием российских боксёров. В главном поединке турнира в ОАЭ олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведёт 10-раундовый бой за первый в истории профессиональный пояс IBA с кубинцем Ласаро Альваресом. Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт 10-раундовый бой с соперником из Германии Артуром Манном. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведёт 12-раундовый поединок против другого немца Леона Харта. На кону этого боя будет стоять вакантный пояс чемпиона WBA в новой весовой категории (до 101,6 кг). Чемпион мира Марк Петровский встретится с австралийцем Лукасом Брауном.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Альберт рассказал об отказе от тренировки с фигуристкой и глобальных целях в боксе:
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«Хотел провести Загитовой мастер-класс, а заговорили про бой». Интервью с Батыргазиевым

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Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA» Когда пройдёт турнир «Ночь чемпионов IBA» Полный кард турнира «Ночь чемпионов IBA»
Live Сергей Сорокин

🗻 Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко покорил Эльбрус

Олимпийский чемпион по боксу, боксёр RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко покорил Эльбрус и поделился эмоциями от восхождения на его вершину.

«Сегодня я зашёл на самую высокую точку Европы: западную вершину Эльбруса (5642 м). Отличная проверка на прочность, на мой взгляд. Практически любой желающий может оказаться на вершине, просто надо проявить немного терпения. 14 часов в пути, три-четыре дня плохого сна. Это того стоит», — приводит слова Тищенко RCC.

ЕВГЕНИЙ ТИЩЕНКО НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА

ЕВГЕНИЙ ТИЩЕНКО НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА

Фото: RCC

10:04 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA»

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

10:03 Сергей Сорокин

1️⃣ WBA представила рейтинг в весовой категории до 101,6 кг. Тищенко — первый номер

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) представила рейтинг в весовой категории до 101,6 кг. Россиянин Евгений Тищенко возглавляет список.

Рейтинг в весовой категории до 101,6 кг по версии WBA:

1. Евгений Тищенко (Россия);
2. Леон Харт (Германия);
3. Алексей Егоров (Россия);
4. Баду Джек (Швеция);
5. Роман Фресс (Казахстан);
6. Чжаосинь Чжан (Китай);
7. Риад Мерхи (Бельгия);
8. Эндрю Табити (США);
9. Кем Юнгквист (Дания);
10. Чивон Кларк (Великобритания);
11. Айзек Чемберлен (Великобритания);
12. Марк Петровский (Россия);
13. Муслим Гаджимагомедов (Россия);
14. Китон Гомес (ЮАР);
15. Андрей Пешич (Сербия).

10:02 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир «Ночь чемпионов IBA»

9 декабря в Дубае состоится турнир «Ночь чемпионов IBA», на котором выступят Альберт Батыргазиев, Муслим Гаджимагомедов, Евгений Тищенко и Марк Петровский. Он стартует в 18:00 по московскому времени.

10:02 Сергей Сорокин

💪 Батыргазиев: в бою с Альваресом порадую своей новой победой

Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) высказался о предстоящем поединке с кубинцем Ласаро Альваресом (6-0, КО 3). Он состоится 16 декабря в Дубае (ОАЭ). Спортсмены проведут 10-раундовый бой в весе до 60 кг. Противостояние возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA». Бойцы разыграют между собой первый в истории профессиональный пояс Международной ассоциации бокса (IBA).

«Хочу сказать, что мы порадуем вас своей новой победой. А Альваресу я хочу передать, чтобы он был готов. Самое главное, чтобы он здоровым приехал в Дубай и мы смогли показать красочный бой. Бокс – это моё любимое дело, и его не может быть много. И когда ты занимаешься любимым делом, не воспринимаешь это как свою работу. Сейчас дорабатываем последние штрихи на базе «Юг-Спорт» в Сочи и 4 декабря вылетаем в Дубай. Постараюсь порадовать всех любителей красивым боксом.

Является ли Альварес принципиальным соперником? Да, это опасный оппонент. Он идёт без поражений по профессионалам, в олимпийском боксе у него огромный опыт. Мы его изучаем, дорабатываем последние штрихи и поедем в ОАЭ за своей новой победой. Согласен с тем, что мы друг друга хорошо знаем, и в нашем противостоянии будут своеобразные шахматы.

Мои пожелания Ласаро Альваресу? Самое главное – без травм. Я всегда говорю, что в ринге война, а за пределами – дружба. У меня только уважение ко всем своим соперникам. А в ринге будет война, тут ничего личного», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

10:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира «Ночь чемпионов IBA»

  • Альберт Батыргазиев – Ласаро Альварес;
  • Муслим Гаджимагомедов – Артур Манн;
  • Евгений Тищенко – Леон Харт;
  • Марк Петровский – Лукас Браун.
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