«Самый неприятный боец дивизиона». Царукян попал под жёсткую критику фанатов ММА

В минувшие выходные российский боец армянского происхождения Арман Царукян стал одной из самых обсуждаемых персон в UFC. Сначала он очень эффектно и красиво разобрался с Бенеилом Дариушем, разбив ветерана за 64 секунды и обеспечив себе место в топ-5 рейтинга легковесов. Затем Арман уже традиционно для себя бросил вызов Исламу Махачеву, а потом попал в ещё одну историю.

Сразу после победы над Дариушем на пресс-конференции Царукяна спросили о Бобби Грине. У бойца вышел конфликт с американцем на неделе боя, это попало в Сеть и вызвало небольшую шумиху. Грин бился на том же турнире в соглавном событии и проиграл нокаутом Джалину Тёрнеру. Причём остановку боя некоторые, включая Даниэля Кормье, назвали едва ли не худшей в истории. Грин во время добивания успел несколько раз отключиться и прийти в себя, и только потом рефери остановил избиение. Но был в мире человек, который посчитал остановку ранней. Царукян сказал об этом ещё на пресс-конференции: «Надеюсь, я больше никогда в своей жизни его не увижу. Я был невероятно счастлив, когда его голова подпрыгивала на канвасе».

Сразу после турнира это можно было списать на какую-то излишнюю эмоциональность, на осадок, который остался после конфликта. Однако позже Арман стал гостем подкаста Ариэля Хельвани и там журналист тоже уточнил, не кажется ли бойцу, что остановка была крайне неудачной и поздней, но Царукян остался при своём мнении:

«Поздняя остановка? Нет-нет-нет-нет. Рефери надо было позволить нанести больше ударов. Ему стоило дать ещё пять минут на добивание. Это было хорошо, я был счастлив. Когда шёл в клетку, я был очень счастлив, и мой друг спросил меня, почему я такой. Я сказал, что счастлив, потому что Бобби Грин уснул».

Бобби Грин, конечно, эпатажный боец, который известен своими «гангстерскими» замашками, у него была история с тем, как он обвинял Махачева в употреблении допинга, он многих раздражает своим стилем ведения боя с опущенными руками. И всё равно злорадство со стороны Царукяна вызвало негативную реакцию фанатов.

«Я не фанат Ислама, но надеюсь, что он усыпит Царукяна».

«Самый неприятный боец дивизиона».

«Вы думаете, что это сойдёт ему с рук?»

«Интересно, а что было бы, если бы он оказался в такой ситуации? Бейся достаточно долгое время, и ты узнаешь».

«Возможно, нокаут изменит его мнение».

«Этот парень должен вести семинар о том, как потерять всю свою фанатскую базу».

«Он может говорить всё, что хочет, но потом пусть не жалуется, если проиграет нокаутом и его начнут троллить».

«Наконец-то я смогу поддержать в бою Ислама».

Это далеко не все выпады против Армана, но их большинство. Есть и те, кто одобряет слова бойца, объясняя это тем, что «быть злодеем как минимум не скучно». Безусловно, это так, цитируемость Царукяна выросла, его знают гораздо больше, но далеко не каждый готов к такой роли. Условный Макгрегор мог просто подпитываться хейтом в свой адрес, а как поведёт себя Арман, мы не знаем. Но у нас есть пример Иана Гарри, который тоже очень хочет быть плохим парнем, говорил, что готов к недоброжелательным комментариям, но в итоге закрыл все социальные сети.

С точки зрения раскрутки Арман сделал всё правильно. Он остался на слуху после боя, его цитируют, и о нём говорят. К моральной стороне такого трэш-тока вопросы всё же есть. Одно дело, когда ты раскручиваешь бой, а совсем другое, когда спустя несколько дней продолжаешь говорить об этом. К тому же мир ММА таков, что никогда не знаешь, когда окажешься в нокауте сам, и тогда придёт отдача за предыдущие комментарии.

Главный же вопрос — готов ли ко всему этому Царукян?