Голый король или великий боксёр? Джошуа — самый спорный тяжеловес в истории

В топе боксёрской супертяжёлой весовой категории в последние годы сформировался крепкий пул из четырёх бойцов: Тайсон Фьюри, Александр Усик, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Есть и другие отличные тяжеловесы, но эта четвёрка, объективно говоря, далеко впереди.

Первые двое — чемпионы. Усик держит три чемпионских пояса, Фьюри — один, а Деонтей Уайлдер по праву считается лучшим панчером дивизиона и, возможно, всего мирового бокса. А что Джошуа? К нему, как правило, относятся довольно противоречиво. Претензий к Энтони тоже достаточно, но при всём этом он превосходит каждого из вышеперечисленных боксёров с точки зрения продаж PPV и гонораров. Весь фокус заключается в грамотной работе команды — Джошуа является идеальным примером того, как нужно грамотно вести бойца к вершине.

Эй Джей пришёл в профессионалы, добившись главного успеха в любителях и выиграв Олимпийские игры – 2012. Уже через два года он был признан самым перспективным боксёром мира, и с того же времени он неизменно входит в число топовых тяжеловесов. Исходные данные у Джошуа были шикарны, этим нельзя было не воспользоваться. У него уже в начале карьере была огромная фанатская база, оставалось всё не испортить. Эдди Хирн взял карьеру Энтони в свои руки, и всё началось стандартно с поединков с относительно проходными гейткиперами. А на седьмой бой началось небольшое повышение оппозиции.

Тем не менее Джошуа боксировал с крепкими ребятами и выжидал шанса сделать шаг вперёд. Получилось это в 2016 году. Энтони завоевал титул чемпиона мира по версии IBO, нокаутировав Чарльза Мартина. Единственная проблема была в том, что Мартина считали и считают едва ли не самым слабым чемпионом, так что, можно сказать, Джошуа повезло. А ещё через два боя он выиграл у Владимира Кличко, чья карьера была на излёте. Это уже зародило некоторые вопросы относительно оппозиции британца. К примеру, у него была возможность быстро добраться до боя за звание абсолютного чемпиона, так как в то же время правил Деонтей Уайлдер. Фьюри поставил карьеру на паузу, а Усик ещё не поднялся в тяжеловесы.

Джошуа этого не захотел и продолжил идти более простым путём. Соперники были неплохие, но от человека, которого всем подавали под слоганом «лучший тяжеловес мира», ждали большего. Энтони это мало волновало, он зарабатывал огромные деньги, его бои продавались за счёт отличной раскрутки, да и образ качка, который идёт без поражений, нравился фанатам. Всё разрушил Энди Руис, который устроил мощнейший апсет, нокаутировав Джошуа. И тогда недоумение относительно способностей Энтони усилилось и местами переходило в хейт.

Промоутер Боб Арум заявил, что Эй Джей переоценён: «Думаю, Руис снова одержит победу. Джошуа — переоценённый боксёр, в то время как Энди — недооценённый. Знаю, насколько хорош Руис. В мыслях Джошуа постоянно будет, что он проиграл Энди нокаутом. Это важный фактор, но сложно сказать, как сильно это повлияет на ход поединка».

Джошуа выиграл реванш и, по сути, стал двукратным чемпионом мира, но тот бой сильно пошатнул его позиции и повлиял на дальнейшую карьеру. Во многом именно из-за этого поединка Энтони часто называют переоценённым бойцом. Во-первых, британец выглядел не очень уверенно в реванше, а во-вторых, следующие его выступления тоже не впечатляли — победа над Кубратом Пулевым, при всем к нему уважении, не то, чем можно впечатлить, а затем были два боя с Усиком.

Главный хейтер Джошуа — это известный тренер Тедди Атлас, который не упускает ни одной возможности напомнить миру о том, что Энтони переоценён. Вот так он отреагировал на победу боксёра над Джермейном Франклином: «Джошуа ведёт себя как джентльмен, и это здорово. Но мы говорим не только об этом, мы анализируем выступления. Ситуация та же, что и с Канело – он переоценён. Возможно, мы хотим слишком многого. Джошуа – парень, которого поставили на пьедестал, и такое бывает. Но кого он побил? Чтобы стать чемпионом, он победил Чарльза Мартина. Его ронял 42-летний Кличко. Да, Джошуа показал характер, когда поднялся, но он защищал пояса против таких ребят, как Доминик Бризил, Эрик Молина и Карлос Такам… После этого он великий тяжеловес?».

Чуть позже Атлас развил свою мысль: «Британские фанаты почему-то любят неудачников. Джошуа умеет заполнять залы и приносит большие деньги. Но, при всём уважении, кого он побеждал? Нокаутировал Чарльза Мартина, который никогда не числился в списке великих. А вот по-настоящему великим он проигрывал. Я всегда считал, что Джошуа слишком переоценивают. Пожалуй, он самый переоценённый король бокса в мире».

Ещё одна большая проблема Джошуа — «нечемпионский» характер. Переживания из-за поражений — это вполне нормальная человеческая история, но у Энтони это превращается в рефлексию, и он начинает задумываться о завершении карьеры, лихорадочно меняет тренеров, и это приводит к тому, что он становится слишком осторожным.

За последний год он отказался от боёв с Фьюри и Уайлдером, но побился с Франклином, Робертом Хелениусом (который упал от Уайлдера в первом раунде) и теперь встретится с Отто Валлином. Классные ли это бойцы? Безусловно. Достаточно ли такого резюме, чтобы снова стать одним из лучших тяжеловесов мира? Есть сомнения.

И эти противоречия постоянно преследуют Джошуа. Однозначно мы можем считать его карьеру успешной, он, так или иначе, дважды становился чемпионом мира. Он всё ещё шикарно продаёт PPV и выбивает такие цифры, которые не поддадутся тому же Усику даже в статусе абсолютного чемпиона мира. Энтони — глянцевая звезда, но ему нужно подтверждать величие, потому что в противном случае его статус одного из сильнейших тяжеловесов мира будет всё чаще подвергаться сомнениям, а его самого будут постоянно критиковать.