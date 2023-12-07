PFL — реальный конкурент UFC или мыльный пузырь? Пока не всё гладко

PFL приобрела Bellator и сделала большой шаг в индустрии смешанных единоборств. И лига моментально заявила, что собирается конкурировать на равных с UFC. Пока Дана Уайт и представители лучшего промоушена на планете смотрят на это с небольшой насмешкой. И PFL действительно ещё не успела перейти к решительным действиям, пока находится в подвешенном состоянии. Но, возможно, в самое ближайшее время ситуация может полностью измениться.

Конечно, с момента объединения промоушенов прошло совсем немного времени. Но пока ситуация выглядит не гладко. Особенно на фоне того, что был проведён главный турнир года, но обернулся он не самым увлекательным зрелищем. И это при том, что шесть поединков носили чемпионский статус, а на кону в каждом стояло по $ 1 млн. Конечно, российские бойцы закатили яркие бои, а Магомед Магомедкеримов повесил на своё плечо пояс. Но остальные поединки не нашли у публики особенного отклика.

Из положительных моментов можно отметить оформление арены, картинку из октагона, всё это действительно привлекало к себе внимание. Но было слышно, что трибуны были далеко не переполненными, даже самый главный турнир года особенного ажиотажа в Вашингтоне (США) не вызвал. Возможно, ситуацию должно изменить именно объединение с Bellator. Ведь одна из первых серьёзных целей – проведение турнира чемпионов. Там должны схлестнуться обладатели поясов в соответствующих весовых категориях. И возникает вопрос – насколько конкурентными могут быть представители PFL, когда против них выйдут Райан Бейдер, Вадим Немков, Джонни Эблин и Усман Нурмагомедов.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Отдельный момент касается и того, останутся ли чемпионы Bellator в организации в дальнейшем. Практически каждый из перечисленных парней способен перебраться в UFC и чувствовать себя на ведущих ролях. Скорее всего, именно такая цель перед ними и стоит. Удержать самый ценный актив, доставшийся в результате сделки, будет крайне непросто, в этом можно практически не сомневаться. Да и многие представители PFL открыто заявляют, что сами были бы не прочь оказаться в UFC.

Следующий любопытный момент – наличие системы плей-офф, которая пока выглядит довольно устаревшей. Она заставляет дивизионы застаиваться, а особенно статусным получается только один турнир – финальный. На него делается огромная ставка, но выхлоп – минимальный. По крайней мере, так получилось во время последнего события. Возможно, организации стоит подумать о том, чтобы отказаться от подобной системы. Не скажется ли это на мотивации бойцов, которые имели прекрасную возможность заработать $ 1 млн? Нет – если перераспределить эти средства на гонорары.

PFL пока действительно недотягивает до того, чтобы на равных конкурировать с UFС, стоит это признавать. Но нужно учитывать и то обстоятельство, что слишком уж мало времени прошло с того момента, как произошло объединение промоушенов. И фактически всё происходящее до конца 2023 года проводится на «старых чертежах». Планы на 2024-й грандиозные. И всё в руках организации, которая, если сделает всё правильно, вполне может стать достойным конкурентом для UFC.