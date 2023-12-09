«Парни Хабиба могут захватить США, их молодёжь слабеет». Яркая беседа со спортсменом года

9 декабря в Дубае состоится грандиозный турнир «Ночь чемпионов IBA». Одним из самых интересных обещает получиться 10-раундовый поединок, в котором сойдутся двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов и немец Артур Манн. Россиянин стремительно набирает обороты и планирует стать чемпионом новой весовой категории от WBA – до 101,6 кг. Он дал «Чемпионату» яркое интервью, в котором рассказал о подготовке к предстоящему турниру, целях на будущее и самых острых проблемах профессионального бокса.

– 30 ноября вы были признаны спортсменом года в России, получили награду Национальной спортивной премии. Какие эмоции в связи с этим?

– Эмоции – положительные. Очень приятно осознавать, что я получил такую премию. Это не просто премия, это высшая, особенная награда. Ранее я такого не получал. Считаю, что каждый российский спортсмен о таком мечтает. У нас в стране большая конкуренция, очень много чемпионов. И в каждом виде спорта есть талантливые ребята, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. А то, что именно мне удалось забрать награду – это большая гордость.

– Как прошла подготовка к турниру в Дубае?

– Подготовка прошла как обычно, в стандартном режиме. Тренировались каждый день, у меня были достаточно сложные спарринги. Готовился в своём родном зале в Махачкале, ребята у нас – финалисты чемпионатов мира, призёры по России. У нас хорошая конкуренция даже в зале, талантливые ребята. Поэтому в спарринг-партнёрах других мы не нуждаемся. У нас братская помощь, можем себе позволить в своём же зале провести подготовку на высшем уровне.

В своём городе, в родных стенах провести подготовку – это классно. Когда ты постоянно в разъездах, это на тебя действует. Ты долгое время находишься не с родными и близкими. А тут всё отлично, поэтому подготовка проходит как положено.

Муслим Гаджимагомедов Фото: РИА Новости

– WBA представила рейтинг новой весовой категории. На пути к первой строчке много представителей России, готовы ли вы проводить с ними поединки?

– Да, они соотечественники, но уже своё прожили, их пик формы уже прошёл. Всё, что есть передо мной в дивизионе – это спорт. Я выхожу боксировать и не смотрю: «свой», «не свой». Они тоже понимают, кто я. Этот вес я держу. И на чемпионате России в этом весе я боксировать не вижу смысла, я там всех пройду. Могу поехать даже без подготовки. Такого тяжа у нас в России не было. Я уверен в себе и своих силах. Со временем, если придётся разобраться в России и мире, я все эти пояса захвачу – все титулы. Я много не говорю, но делаю. И это все прекрасно понимают и знают в моём весе. Они прекрасно понимают, кто я такой, на что я способен.

– А что касается трэш-тока, как вы к нему относитесь, готовы ли разговаривать на «повышенных тонах»?

– Я не такой, не люблю хайповать, говорить заранее. Если я сказал, должен сделать. Я не как в поп-MMA, где любят бросать слова на ветер. Я знаю своё дело. Есть ринг, есть гонг. С первого раунда мы будем в ринге – и никто сопернику не поможет. Ни его тренеры, ни его друзья, которые подталкивают его, чтобы он хайповал. Он будет иметь дело со мной. Конечно, если соперник чересчур перегибает палку, я могу нарваться. Но он будет видеть в моих глазах, что я сделаю работу в ринге. Соперник понимает, что в боксе со мной не потянет, поэтому и пытается меня как-то и чем-то задеть, показывать, что он крутой. Но такое на меня не действует. Я в глазах человека вижу, о чём он думает, насквозь вижу.

– А как вы вообще относитесь к поп-MMA?

– Честно говоря, совсем не слежу за этим. Мне совсем не нравится. Я себе никогда такое не позволю, в такие места тоже не пойду. Для меня низко сидеть и оскорблять кого-то ради хайпа и копеек. Я в этом не нуждаюсь. Я буду лучше отдавать все свои силы боксу и тренироваться, чем сидеть, болтать и позволять себя кому-то оскорблять.

– А что с ветеранскими боями, когда в ринг выходят очень возрастные боксёры, давно завершившие профессиональную карьеру? Они вызывают большой резонанс.

– Если человек тренируется, ведёт спортивный образ жизни – это хорошо. Но я в таком возрасте боксировать не буду. Если им нравится – пусть занимаются. Ничего плохого в этом не вижу, но и ничего хорошего сказать не могу. Они уже взрослые люди, должны показать пример в любом случае. Может, и есть какое-то благо в этом. Но в таком возрасте можно получить травму, что станет ужасом для тебя.

Муслим Гаджимагомедов Фото: РИА Новости

– В вашей карьере часто случаются неприятные моменты, связанные с судейством. В последнее время в мировом боксе также много спорных решений. Как вы к этому относитесь?

– У меня был случай на чемпионате мира в Ташкенте, когда судья-женщина в третьем раунде решила мне отсчитать. Конечно, я этот момент не понял, но такое бывает, к сожалению. В последнее время стало немного лучше, а раньше бардак случался. IBA над этим очень хорошо работает. А то, что она ошибку сделала, это могло большую роль сыграть. Это был полуфинал чемпионата мира. Для неё – ничего такого, для меня – на всю жизнь. Поэтому такие грубые ошибки нельзя прощать, надо наказывать. Тогда её наказали и отстранили от чемпионата. Надеюсь, что она поняла свою ошибку, больше такой бред не повторит.

Недавно были отборочные на чемпионат Азии. Там очень много недовольных, некоторых ребят нагло убирали. И теперь многие оттуда хотят назад в IBA. Они думали, что тут плохо, но увидели, как судят там, поэтому изменили своё мнение. Есть улучшение в этой сфере. И, я думаю, в дальнейшем это продолжится.

– Работа Умара Кремлёва и IBA – это феномен современного спорта?

– Умар Назарович сделал и делает огромную работу, большой вклад внёс в российский спорт и бокс. Причём не только в российский, но и в мировой. До его прихода в России творился хаос в боксе. Я в 2016 году стал чемпионом России и должен был поехать на чемпионат Европы. А меня просто не пускали, хотели взять третьего номера без причин. Почему? И таких случаев было много. С приходом Умара Кремлёва всё изменилось, такого больше нет абсолютно. Если парень заслужил, то никакие деньги, ничего не может повлиять. Нет разницы, чей он сын, по звонку ли это, по деньгам. Раньше на чемпионаты мира и Европы могли поехать даже парни, которые не находились в сборной. А сейчас заслужил – едешь. И они обеспечивают абсолютно всем. Умар Назарович поднял бокс в России с колен. И таких призовых никогда не было за всю историю. У ребят появляется мотивация.

– Что касается Олимпиады. Насколько тяжело сейчас находиться в подвешенном состоянии?

– Надежда умирает последней. Мы ждём, что МОК вынесет правильное и справедливое решение, что все на Олимпиаде будут равны и мы поедем. Уверен, Россия завоюет больше всех медалей. А если нас не допустят, значит, так суждено.

– Многим российским спортсменам приходится менять гражданство, чтобы продолжать выступления. Как вы относитесь к этой ситуации?

– Я думаю, что ребята не хотят менять гражданство, это вынужденная мера. В основном все пацаны тренируются под флагом, с российским гражданством. Но то, что ущемляют спортсменов, плохо. Это как минимум незаконно. Каждый спортсмен любит и хочет, чтобы поднимался его флаг, играл гимн его страны.

– Как вам подход Даны Уайта, который демонстрирует, что в спорте все равны? Там российские флаги вновь разрешены.

– Это очень круто, очень круто. Дана Уайт мне нравится с первого дня. Он – мужчина. Даёт возможность зарабатывать и выступать под флагом, очень правильно делает.

– Кстати, тот же Дана Уайт сказал, что команда Хабиба способна при желании захватить США. Как вы оцениваете эти слова?

– Он правильно говорит. У них с каждым днём становится всё слабее молодёжь. И если туда пустить парней из зала Хабиба, можно это всё захватить. У них таких дерзких пацанов совсем мало осталось. У них более мягкие ребята, такая молодёжь пошла.

– Становится популярна позиция, что бокс всё больше превращается в реальный бизнес, где продвигают более выгодных спортсменов. Например, бой Ломаченко и Хейни с не самым однозначным решением. Согласны с этой позицией?

– Профессиональный бокс всегда был бизнесом. Да, бой Ломаченко и Хейни был очень близким. Я считаю, что Лома был получше, но отдали Девину. Однако профессиональный бокс всегда относился к бизнесу. В любительском боксе меньше таких моментов, но там есть политика. МОК не совсем с чистой душой относится к сборной России. Бывает, что зажимают наших представителей. Есть свои моменты.

– Совсем недавно состоялся резонансный поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Какие он оставил впечатления, насколько закономерен результат?

– Думаю, что исход справедливый. Нганну очень сильно удивил. Он очень хорошо отстоял. У Фьюри был не совсем удачный день, думаю. Не ожидал, что Нганну даст такой отпор. Тайсон слишком просто относился к сопернику. А ведь Фрэнсис – крепыш. Фьюри думал налегке пройти этот поединок, но Нганну такого не позволил. Если Фрэнсис будет выступать по профессиональному боксу, он займёт достойное место. Он хорошо проявил себя.

– Сейчас многие представители MMA стремятся попробовать свои силы в боксе. Готовы встретиться с кем-нибудь из них?

– Если он хочет, я бы вышел. Если он достойный и обученный, как Нганну, примерно.

Муслим Гаджимагомедов Фото: РИА Новости

– У Тайсона Фьюри проблемы с мотивацией. Как считаете, он готов к бою с Александром Усиком?

– Он был слишком уверен в себе. Сейчас после Нганну понял, что не совсем высоко, что его могут убрать, заменить. Уверен, теперь он будет нормально тренироваться и настраиваться. А то становился больше болтуном. Сейчас получил от Нганну и понял, что так больше не может продолжаться. С Усиком будет хороший бой, я думаю. Шансы будут зависеть от Фьюри. Тайсон может очень хорошо боксировать, а может и совсем не очень. Ринг всё покажет, шансы – 50 на 50.

– Многие выступают против того, чтобы подрались Бивол и Бетербиев. А как считаете вы, мировому боксу нужен этот бой?

– Конечно, был бы очень интересный бой. Думаю, если им предложат достойную сумму, они согласятся. Думаю, это неинтересно промоутерским компаниям. Устраивать бой между россиянами и вкладывать такие деньги. Если бы им дали хорошие гонорары, они бы точно побоксировали.

– У них тоже шансы были бы 50 на 50?

– Я бы тут отдал победу Артуру – 60 на 40. Он очень крепкий, хорошо режет углы. У Димы хорошая работа на ногах. Но если Артур несколько раз попадёт, будет не совсем хорошо. Думаю, что Бетербиев чуть получше.

– За кем в мировом боксе вам интересно следить?

– Артур Бетербиев, Тайсон Фьюри, появился Фрэнсис Нганну. Много таких парней. За Саулем Альваресом слежу – интересный и хороший боксёр.

– Кстати, Уайлдер хочет теперь подраться по правилам MMA. А вы себя представляете в другой дисциплине? Например, подраться на голых кулаках.

– Нет, об этом вообще не думал. Но всё зависит от гонорара. А так, зачем мне выходить? И Уайлдеру я бы не советовал выходить в MMA. Мне кажется, он даже не знает, что такое борьба.