Эффектно вышла на взвешивание и уничтожила соперницу. В PFL новая звезда женских ММА

8 декабря в Дублине (Ирландия) состоялись финальные поединки сезона PFL Europe. В рамках ивента прошли сразу четыре титульных поединка. В рамках женского наилегчайшего веса в финале сошлись непобеждённая британка Дакота Дитчева и итальянка Валентина Скатицци.

Дитчева — новый яркий талант в женских ММА. Британка обладает внушительной базой тайского бокса, занималась в своё время кикбоксингом, как и её мать. В тайском боксе Дакота успешно выступала и в любителях, и в профессионалах. С марта 2019 года британка выступает в смешанных единоборствах, причём она поработала над борьбой и джиу-джитсу и только потом начала выступать в профессионалах. За 2,5 года профессиональной карьеры Дитчева собрала девять побед, восемь из которых досрочно. Дакота зачастую вырубает соперниц, успешно пользуясь хорошей антропометрией и ударной техникой. В PFL до финала 25-летняя девушка провела четыре боя и все завершила досрочно. К слову, перед этим поединком Дитчева была явным фаворитом, а ещё ярко появилась на взвешивании, придя туда в джерси футбольного клуба «Манчестер Сити». Затем была довольно напряжённая дуэль взглядов. Образ Дакоты впечатлил многих, и все ждали такого же выступления в клетке.

У Скатицци бэкграунд далеко не такой впечатляющий. Она провела всего три поединка в профессиональных ММА и победила дважды. Для выхода в финал PFL Europe итальянка победила раздельным решением Лиззи Геверс. Поэтому Скатицци была аутсайдером и не было понятно, за счёт чего она сможет выиграть пояс и приз в размере $ 100 тыс.

Разница в габаритах бросалась в глаза очень сильно, и Дитчева с первых секунд начала активно задействовать свои рычаги, регулярно запуская кики по этажам и набрасывая удары с обеих рук. В клинче британка тоже преуспевала, помогала база тайского бокса, и в соперницу летели колени. Скатицци пыталась зайти в борьбу, но тоже безуспешно. Дакота уверенно ловила итальянку на контратаках и быстро открыла ей сечку.

Дитчева забрала контроль над поединком и попадала очень много. Агрессивная и разнообразная работа Дакоты давала плоды, лицо Скатицци стремительно покрывалось гематомами, и она принимала страшный урон. Дитчева же продолжала бить даже из неудобных позиций.

Уничтожение в первом раунде не прошло бесследно. Доктора просто не допустили итальянку до продолжения поединка. Раунда хватило Дитчевой для того, чтобы разнести Скатицци и нанести ей непоправимый урон.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Валентина не видела одним глазом, гематома выглядела жутко. И хоть она утверждала, что может продолжать поединок, рефери решил поберечь её здоровье. Дитчева же завоевала чемпионский титул и выиграла $ 100 тыс. призовых. В следующем году она попадёт в основной ростер PFL и продолжит зажигать там. Похоже, Дакота — новая звезда женских ММА.