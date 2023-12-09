Громадный немец испугался Гаджимагомедова. И отказался драться

9 декабря в Дубае проходит грандиозный турнир «Ночь чемпионов IBA», в рамках основного карда которого было подготовлено сразу четыре поединка с участием российских спортсменов. Особенный интерес вызывал бой, в котором двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов сошёлся с соперником из Германии Артуром Манном. Россиянин был решительно настроен на то, чтобы расправиться с оппонентом и продвинуться по рейтингу новой весовой категории от WBA – до 101,6 кг.

Муслим с самого старта встречи завладел инициативой и начал доминировать над соперником. Было заметно, что он не собирается отдавать оппоненту ни одного отрезка. Правда, на старте Артур действовал максимально осторожно, старался дистанцироваться. Поэтому первый раунд особенными всплесками не сопровождался. А во второй трёхминутке Гаджимагомедов начал выкидывать комбинации, искать возможности проходить защиту соперника.

Стало понятно, что Муслим практически идеально прочитал тактику немца, начал методично разбивать его на дистанции. Было заметно, что Манн подсел, принимал все удары от россиянина. А Муслим пользовался своим шансом, методично наращивал себе преимущество в глазах судей. И только в пятом раунде Артур всё-таки решил перейти в активное наступление, решил попытаться перехватить инициативу. Правда, это лишь обернулось для него провалом.

Муслим нашёл момент и потряс соперника так сильно, что тот отправился в нокдаун. Судья открыл отсчёт, а Артур с большим трудом всё-таки смог прийти в себя. Гаджимагомедов кинулся добивать потрясённого оппонента, но в итоге попросту не хватило времени до конца раунда. А в шестой трёхминутке Муслим окончательно начал доминировать, в его превосходстве не возникало даже сомнения. Поэтому дело постепенно начало приближаться к развязке.

С седьмого раунда Манн вновь начал активничать, поскольку прекрасно понимал – шансов на победу путем судейского решения попросту нет. Но Артур раскрывался, чем идеально пользовался российский боксёр. В восьмом раунде команде немца даже пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы хоть как-то остановить натиск Муслима. А сам Манн начал откровенно убегать от всех атак, оставаться на пути мощнейших колотушек он не собирался.

И всё-таки эта трёхминутка окончательно показала, что Артур устал принимать все эти удары. В итоге на девятый раунд немец попросту не вышел, отказался от продолжения борьбы. Россиянин в блестящем стиле разобрался с соперником и совершенно точно должен подняться в рейтинге нового дивизиона. Муслим уже говорил, что собирается забрать пояс. Видимо, первый шаг к этому был сделан.