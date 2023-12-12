По стопам Конора. Всё больше бойцов уверены — клан Нурмагомедовых сидит на допинге

До недавнего времени французский боец UFC Бенуа Сен-Дени был не самой известной фигурой среди болельщиков смешанных единоборств, особенно в русскоязычном сегменте. Но теперь бывший спецназовец быстро покоряет новую аудиторию и рвётся на вершину.

На турнире UFC 295 в Нью-Йорке Сен-Дени брутально снёс опытного Мэтта Фреволу и ворвался в рейтинги лучших легковесов, причём сразу на 12-е место. Сразу после этого Бенуа разразился пламенной речью в октагоне, бросив вызов половине дивизиона, включая действующего чемпиона Ислама Махачева: «Сначала я заберу пояс BMF, потому что я заслуживаю его. Потом я пойду за Исламом Махачевым. Он не протянет три раунда со мной, никто не протянет три раунда со мной. Я иду за всеми в этом дивизионе, я поймаю всех, пройдёт не так много времени до того, как пояс окажется на моей талии. А потом я буду защищать и BMF, и титул в лёгком весе».

Теперь, спустя некоторое время, Сен-Дени решил, что было маловато трэш-тока и интерес к нему слегка угас, так что выбрал беспроигрышный вариант, чтобы снова повысить цитируемость. Мишенью стала тема допинга и команда Хабиба Нурмагомедова: «Насчёт семьи Нурмагомедовых, например, у меня больше нет сомнений: они нагружены запрещёнными веществами, как мулы. Они умны в плане применения допинга и знают, как это делать. Махачева уже ловили с мельдонием. Из-за этого препарата российских спортсменов отстранили от Олимпийских игр в 2016 году. Проблема в том, что у UFC в США другие отношения с допингом. Это все происходило до начала сотрудничества с USADA. У всех этих допинг-монстров до сих пор остались следы препаратов в организме».

Очевидно, что катализатором этих слов стали недавние новости об отстранении Усмана Нурмагомедова. Чемпион Bellator выбыл из Гран-при и дисквалифицирован на полгода. Правда, у Сен-Дени есть ошибка в матчасти, потому что у Усмана был рецепт на использование препаратов, но он не предоставил его в нужные сроки, за что и поплатился. Будь ситуация серьёзнее, Bellator до сих пор отмалчивался бы и отстранение Нурмагомедова было бы куда более длительным.

Усман Нурмагомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что касается Махачева, то история с мельдонием довольно известна. Её упоминают регулярно, когда пытаются поддеть Ислама. В 2016 году нынешний чемпион получил бан, но позже с него сняли обвинения. Однако кого это волновало? Начал всё Бобби Грин, который про каждом удобном случае вспоминает о допинге и «грозных русских»: «Я был абсолютно прав, говоря, что Махачев употребляет допинг. Недавно я наткнулся на видео на YouTube, в котором об этом говорилось, но люди молчат. Я помню, что когда он только приехал в США, то рассказывал, как в школе, где он занимался в России, им давали витамины. Это было столько лет назад. Представьте, если давать стероиды с 10 лет? Насколько сильным будет человек. А Махачев действительно очень силён».

Чуть позже Грин развил тему: «Почему их продолжают отправлять в Абу-Даби, понимаете, о чём я? Россияне читерят прямо сейчас. Никакого неуважения ни к кому из россиян. Если вы — мои поклонники, я хорошо к вам отношусь. Но я вижу некоторые забавные вещи. Например, Хабиб, Ислам и другие ходят в мечеть. Они тренируются там, где вас не может быть — USADA не может поехать, вы не можете прийти сюда. Месяцами они могут делать всё, что хотят».

Есть в этой истории забавный твист — Грин не так давно сам был отстранён USADA на полгода за использование дегидроэпиандростерона.

Другим свидетелем «допинга Махачева» был Дэн Хукер. Новозеландец после первого боя Ислама с Алексом Волкановски заявил, что у него есть доказательства того, что россиянин восстанавливался после весогонки с помощью капельниц. В итоге Хукер, конечно, эту тему больше не поднимал, а когда журналисты из России захотели обсудить её сами, то Дэн просто завершил разговор. Единственным доказательством осталась фотография Махачева, где виден след от укола на вене, но увы, она была сделана до официального взвешивания и это был лишь стандартный забор крови.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Ну и не так давно к компании самых лояльных поклонников Ислама присоединился Конор Макгрегор, которому не очень понравился тот факт, что Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий: «Наглухо нокаутирован и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт».

Всерьёз верить в употребление запрещённых веществ — странно. Случаи Махачева и Усмана Нурмагомедова притянуты за уши. Часто такие фразы говорятся от бессилия. Сен-Дени — другой случай, он, скорее всего, и не преследует какой-то цели вывести читеров на чистую воду. Это просто хороший способ быть на слуху. Да, это грязновато, но в UFC любят трэш-токеров, любят, чтобы бойцы сами разогревали потенциальные поединки. Это часть бизнеса, которая просто есть, и с этим ничего не поделать. Конечно, будут недовольные этим, кто-то усомнится в личностных качествах Бенуа, но в целом его стратегия окупится.

Сен-Дени хочет добраться до титула, ему нужно раскручивать себя. И Бенуа очень быстро продвигается вперёд. Уже сейчас Бенеил Дариуш публично выражает интерес к бою с французом, а это, на секундочку, седьмая строчка рейтинга. При идеальном раскладе Сен-Дени может пробиться к претендентам на титул уже в 2025 году, а там вполне возможно противостояние с Махачевым. И вот Бенуа уже сейчас делает всё, чтобы привлечь внимание чемпиона. Но иногда это оборачивается гигантским разочарованием.

Остаётся узнать, кто будет первым бойцом, которого подтянут к ответственности за голословные обвинения в приёме допинга?