Лучше Чимаева и раньше станет чемпионом. Рахмонов — гордость Казахстана

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 296, в рамках которого пройдут сразу два титульных поединка. Однако в карде будет ещё несколько крайне интригующих боёв, в одном из них всё внимание будет приковано к звезде промоушена из Казахстана Шавкату Рахмонову.

Номад сойдётся с ветераном Стивеном Томпсоном, и это может стать важнейшим шагом к потенциальному титульному поединку, за которым Рахмонов охотится с момента прихода в организацию.

Путь Рахмонова получился, как положено, очень непростым. Родившись в Узбекистане, Шавкат попал в щекотливую ситуацию, так как не знал родной язык и испытывал с этим проблемы, когда перебрался в Казахстан. Он брался за всю работу, которую только можно найти, чтобы прокормить семью. Первая зарплата на рынке приносила ему в день 431 рубль (2,5 тысячи тенге): «Я работал на базаре простым грузчиком. У нас семья простая. Когда приехали в Казахстан, не знали язык. И нам пришлось работать где придётся. За любую работу брались. На базаре я провёл около двух или трёх лет. Параллельно ходил на тренировки. Приходил с работы, брал вещи и шёл тренироваться».

Рахмонов занимался боевым самбо и боксом, а потом начал добавлять вторую тренировку по борьбе. Правда, спортсмен позже признавался, что неграмотно распределял силы и не советует никому делать так же. Бывало и такое, что он делал пробежки в -30 градусов, теперь перестал, потому что едва не заболел. Такие безумства Номад объясняет просто — хотел стать лучше и не думал о том, что следует беречь здоровье. Позже Рахмонов перебрался в ММА, посчитав, что там у него больше шансов добиться успеха.

К слову, несмотря на то что Шавкат вырос в другой стране, патриотизм в нём развит очень сильно: он поёт гимн Казахстана перед каждой тренировкой и выходит на публичные мероприятия бойцовской недели в традиционном головном уборе. А ещё Рахмонов очень любит казахскую кухню. Во много из-за этого не хочет жить в США, хотя тренируется там постоянно, сейчас в зале Kill Clif.

В 2014 году Рахмонов дебютировал в профессиональных ММА и начал с российской лиги М-1. Параллельно он подписался в KZMMAF и выступал в двух организациях. За четыре года Шавкат добрался до титулов в обоих промоушенах и даже успел по разу их защитить. На серии 12-0, в которой все победы были досрочными, казахстанский боец привлёк внимание UFC, но из-за пандемии дебютировал там лишь с третьей попытки.

В трёх первых поединках Рахмонов легко финишировал соперников: Алекс Оливейра, Мишель Празерес и Карлстон Харрис не смогли оказать сопротивление восходящей звезде. Это позволило Шавкату ворваться в рейтинги полусреднего веса и заставить говорить о себе. При этом он всё ещё придерживался скромного поведения и ограничивался лишь тем, что бросал вызовы новым оппонентам после побед. Правда, мало кому хотелось принимать бой с опасным новичком, у которого 100% финишей в карьере.

Параллельно начала раскручиваться история с потенциальным противостоянием с Хамзатом Чимаевым. Оба бойца начали выступать в UFC примерно в одно время, но Чимаев быстрее взлетел и был более раскрученным. Шавката это не смущало: «Мне без разницы, дадут мне этот бой или нет. Если мы будем располагаться в рейтинге рядом и если UFC поставит нас, то, конечно, без проблем подерëмся Он меня вообще не удивляет. Нет ничего необычного в том, что он делает. Чимаев — хороший борец, он делает отличную работу в октагоне, чувствует себя уверенно, в отличие от соперников. Но если мы подерёмся, то это может быть другая картина, другой бой».

На этом фоне у бойцов даже возникли небольшие заочные перепалки. Хамзат назвал Рахмонова «чурбаном», тот призвал сказать это в лицо при встрече. Однако Шавкат не распылялся на конфликт вне клетки, а добавил ещё две досрочные победы в рекорд и подлетел в топ-5 рейтинга полусреднего веса.

Сейчас Рахмонов очень близок к титульному шансу. Формально впереди него в очереди лишь Белал Мухаммад, которому уже пообещали возможность такого поединка, а Шавкат вполне может стать следующим в случае победы над Стивеном Томпсоном. Более того, яркий финиш может сразу отправить казахстанца в бой за пояс, и вряд ли кто-то назовёт это незаслуженным. Рахмонов эффективно работает и в стойке, и в партере, всегда заточен на финиш любой ценой, что нравится UFC. Умение подстроиться под любого соперника и навязать ему неудобную тактику — крайне важный скилл казахстанца. Кроме того, Шавкат уже показал свой навык выживания, он выдерживал нокдаун в бою с Фаридуном Одиловым в KZMMAF и продержался в битве с опасным Джеффом Нилом, который обладает одним из самых тяжёлых ударов в полусреднем весе.

Прямо сейчас Рахмонов уже является потенциальной звездой промоушена на долгие годы. Свою скромность на пресс-конференциях он сполна компенсирует действиями в октагоне, и от него фанатеют даже комментаторы UFC. Шавкат готов биться с кем угодно и когда угодно. Его не волнует выше него соперник в рейтингах или ниже, ему просто нужны бои и постоянное движение вперёд, к титульному бою.

Сейчас ему предоставится отличная возможность сделать решающий шаг, и в этом случае Рахмонов уже в следующем году может стать первым чемпионом UFC из Казахстана.