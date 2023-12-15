Кто вырубает соперников жёстче? Сравниваем силу удара боксёров и бойцов ММА

Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну стал историческим событием в мире единоборств. Победа осталась за боксёром, но представитель MMA показал себя великолепно, а для многих даже стал «народным» чемпионом. А ещё поединок заставил задуматься о том, чей же удар сильнее. Особенно если учитывать то обстоятельство, что Цыганский король успел побывать в нокдауне.

Стоит отметить, что первым с реверансами к сопернику обратился сам Фрэнсис, который обрушил Тайсона на канвас. Он заявил, что по ходу боя был шокирован тем, с какой силой Цыганский король наносил свои удары: «У него очень даже приличный удар. Знаете, в ММА панчеры не такие сильные, как в боксе. В боксе больше скорости в ударах, они лучше знают, как наносить эти удары, и всё такое. Так что Фьюри очень даже жёстко бьёт. Я принял несколько его ударов. О чём тогда подумал? Это было что-то типа: «Ни хрена себе!» Реально сильные попадания. Но на самом деле это хорошо, когда во время боя ты чувствуешь силу ударов соперника. Это значит, что тебя ещё не вырубили (смеётся)».

Правда, о себе и своих заслугах Нганну тоже не забыл. Но оценил их достаточно скромно: «Я знал, что он продолжит бой после падения. Это был не самый сильный удар. Тем более что это было не очень чистое попадание. Удар сперва попал ему в плечо, а уже затем полетел в висок. Нокдаун? Все падают. Это нормально. Чистый удар не выдержит ни одна челюсть в мире».

Стоит отметить, что ответ на вопрос о самом сильном бойце на планете, кажется, был дан довольно давно. Перед боем с Алистаром Оверимом Нганну прошёл специальный тест на силу удара. И показал невероятные цифры – 1300 кг в кулаке экс-чемпиона UFC выглядели убийственной мощью. Оверим намекал на то, что Фрэнсис жульничает, но в клетке убедился в обратном. Нганну в брутальнейшем стиле нокаутировал соперника, попросту вырубив его мощнейшим ударом.

И если опираться исключительно на цифры, можно смело говорить о том, что Нганну превосходит даже самых легендарных боксёров. Для сравнения, у Эрни Шейверса показатели были скромнее – «всего» 1250 кг. И это при том, что он считался абсолютно лучшим, носил прозвища Панчер века и Чёрный разрушитель. Легендарный Мохаммед Али заявил, что никто и никогда не бил его так сильно, как Шейверс. Ближайшими преследователями Эрни были Джордж Форман (1200 кг) и Майк Тайсон (1150 кг).

Стоит отметить, что постоять за имя профессионального бокса решил Деонтей Уайлдер. возможно, он просто рассчитывает вынудить Нганну провести поединок.

Деонтей Уайлдер американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории «Я рад за Нганну, но дело в том, что женщины лгут, мужчины лгут — а вот цифры не лгут. Я занимаюсь этим очень давно, и каждый соперник, с которым я сталкивался, оказывался в нокауте. Не думаю, что он может похвастаться тем же. При этом у него есть сила, он может здорово ударить. Но когда речь заходит о самом сильном панчере в боевых видах спорта, каждый сразу смотрит на человека, который носит этот титул. Это просто факт».

Пока самым сильным бойцом на планете остаётся именно представитель MMA. Нганну действительно много раз демонстрировал, что убойная сила его кулаков способна потрясти любого соперника. Но при этом доводы Уайлдера тоже можно понять. Да и Фрэнсис – это исключение из правил, уникальный спортсмен. А среди остальных представителей смешанных единоборств сложно найти такого же сильного панчера, даже среди тяжеловесов.

Удивительного в такой ситуации мало. Всë-таки боксеры профильно работают именно над ударами руками. Они оттачивают исключительно этот компонент. Кроме того, удары наносятся в перчатках, которые совершенно точно смягчают урон. И приходится вкладываться в каждую атаку, чтобы отправить соперника на настил. Представителям MMA приходится быть намного более разносторонними и тренировать удары ногами, в ход идут не только руки. Поэтому они не настолько сильно ориентированы на этот компонент.

А если пытаться окончательно ответить на вопрос, чей удар сильнее, можно посмотреть на противостояние Нганну и Уайлдера в ринге.