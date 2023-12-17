План Хабиба и Махачев в углу. Уланбеков вернулся спустя год и не оставил шансов сопернику

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках предварительного карда выступили бойцы наилегчайшей весовой категории Тагир Уланбеков и Коди Дёрден.

Уланбеков свой последний бой провёл больше года назад и тогда выиграл у Нейта Мэнисса, проведя «гильотину». После этого у российского бойца получился долгий простой, а в августе у него сорвался поединок с Джейком Хэдли. Всего у Тагира было четыре поединка в UFC, в которых он потерпел лишь одно поражение от Тима Эллиотта. Это не мешает россиянину занимать 12-е место в рейтинге наилегчайшего веса. А бой с Дёрденом мог приблизить воспитанника школы Абдулманапа Нурмагомедова к топ-10.

Дёрден попал в UFC в 2020 году, но его восхождение началось относительно недавно. В первых четырёх боях Коди выиграл лишь раз, но после поражения от Мухаммада Мокаева выдал серию из четырёх побед подряд и попал в топ-15 своего дивизиона. В августе именно Дёрден вышел на замену Уланбекову в бою с Хэдли и выиграл единогласным решением. Теперь пришло время и самому встретиться с россиянином.

Тагир начал с мощного фронт-кика, но тут же получил в ответ увесистый оверхэнд. Россиянин не смутился и продолжил атаковать, сразу же ответив Дёрдену несколькими панчами. Уланбеков отлично пользовался рычагами и расстреливал с дистанции, а первая попытка соперника прорваться к нему завершилась прямым навстречу от Тагира, который отправил Дёрдена на канвас. Уланбеков тут же попытался накинуть удушающий, но безуспешно. После этого бой вернулся в стойку, где у нашего бойца появились проблемы из-за того, что он застаивался и бездумно шёл в размены. Однако в конце пятиминутки Тагир всё отыграл и едва не задушил американца, но тот спасся под гонг.



Второй раунд Дёрден начал с мощных попаданий, которые явно были ощутимыми. Уланбеков тут же нашёл возможность перевести бой в удобную для себя плоскость и провёл тейкдаун. На земле россиянин доминировал, быстро оказался сверху, затем перешёл за спину Дёрдену в положение «рюкзак» и начал просто мучать американца. Тагир провёл несколько попыток провести удушающий, Коди держался очень долго, срывал захваты и тщетно пробовал выкарабкаться. В итоге Уланбеков завалил Дёрдена на себя и завершил приём со спины. Четвёртая победа в UFC!

После боя Уланбеков, в углу которого сегодня находился сам Ислам Махачев, рассказал, что задачу выиграть именно таким образом поставил перед ним Хабиб Нурмагомедов: перевод подсечкой, переход за спину и удушение сзади. План был выполнен практически идеально. Теперь Тагир выходит на серию из двух побед и начинает восхождение к вершине. Главное, чтобы было поменьше простоев и побольше ярких боёв.