Рахмонов — главная угроза дивизиона. Разобрал Томпсона и хочет титульный шанс

В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 296. Особое внимание к себе привлекал поединок в полусреднем весе между непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Бой проходил в рамках основного карда ивента.

Рахмонов в профессиональной карьере ещё не проигрывал ни разу. Более того, Шавкат выиграл все 17 поединков и неизменно делал это досрочно. В UFC в активе казахстанца пять побед, и он располагается на пятой строке в полусреднем весе. В последнем поединке Рахмонов эффектно задушил Джеффа Нила в стойке. А перед боем с Томпсоном Номад отмечал, что в случае победы станет следующим претендентом на чемпионский титул.

Сам Стивен Томпсон не скрывал, что намерен устроить ещё один титульный забег. Ему уже 40 лет, он выступает в UFC с 2012 года и уже дважды претендовал на пояс, но безуспешно. В целом сейчас Вандербой переживает не лучшие времена, у него два поражения в последних трёх поединках, и он не выходил в октагон больше года. В декабре прошлого года он остановил Кевина Холланда, который на тот момент даже не был в рейтингах. Однако при этом Томпсон перед боем с Рахмоновым занимал шестую строчку в рейтинге полусреднего весе. Разумеется, потенциальная победа над Шавкатом могла поднять ветерана ещё выше.

Темп на старте поединка был низковат, но Рахмонов сразу показал, что он собирается делать. Немного поджав соперника к сетке, он перешёл в клинч и пассивный контроль. Томпсон не позволял себя перевести, и бой буквально завис, так как оба бойца просто нейтрализовали друг друга на половину раунда. Шавкат попробовал и оттянуть Стивена от сетки, и размягчить его защиту ударами, но всё безуспешно. Тем не менее казахстанец успешно засушил первый раунд в свою пользу.

Во втором раунде уже начались небольшие размены, в которых Томпсон был эффективнее, но Рахмонов снова переместился к сетке. При этом перевести себя Стивен долго не позволял, но присел на канвас к середине отрезка. Зрители всё это время гудели, но Шавкат смог завести руку за шею Томпсону, и тут стоит отметить выдержку Вандербоя, он справился и с этим. Тем не менее Рахмонов нашёл возможность подключить локти, а затем и вновь вышел на удушающий приём, который на этот был выполнен идеально. За пять секунд до конца раунда Томпсон был вынужден сдаться.

Рахмонов одерживает 18-ю победу подряд, и абсолютно все были добыты досрочно. Более того, никто ранее никогда не выигрывал у Томпсона приёмами, однако Шавкату удалось и это. Шестая победа кряду превращает казахстанского бойца в полноценного претендента на титул. Логично, что он заявил об этом публично сразу после уверенной победы над Вандербоем.