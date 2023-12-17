Тяж из школы Абдулманапа пришёл покорять UFC. Газиев мощно дебютировал в лучшей лиге мира

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе проходил турнир UFC 296. В рамках предварительного карда состоялся поединок между дебютантом промоушена Шамилем Газиевым и словацким бойцом Мартином Будаем.

Газиев — ученик школы Абдулманапа Нурмагомедова. В своё время он брал паузу в профессиональной карьере, но потом вернулся в ММА, перейдя под знамёна Бахрейна, где он сейчас живёт и тренируется. В UFC Шамиль попал в этом году через Претендентскую серию Даны Уайта. Там уроженец Дагестана задушил Грега Веласко и заслужил контракт с промоушеном. Также Газиев выступал в таких лигах, как Brave CF, Ares и Fight Nights. К поединку с Будаем Газиев подошёл с чистым рекордом 11-0. Причём лишь один его поединок дошёл до решения.

Будай, в свою очередь, выступает в UFC с 2021 года. Он тоже оказался в лиге благодаря Претендентской серии, но при этом уже успел провести четыре поединка и выиграть их все. В последнем бою Мартин победил Джоша Парисяна, проведя ему болевой приём «кимура». Словак умеет и бить, и бороться, так что это был неплохой тест, чтобы оценить уровень и перспективы Газиева в лучшем промоушене мира.

Шамиль вообще не думал откладывать дело в долгий ящик и с первых секунд показал, кто будет хозяйничать в октагоне. Газиев занял центр клетки и начал методично пробивать защиту Будая. Словак пытался отвечать, но тщетно. Уроженец Дагестана давил, не останавливаясь, бил и сквозь блок, и в обход блока, у Мартина не было шансов спастись. В середине раунда рефери пришлось останавливать поединок и вызывать в октагон врачей, чтобы те оценили степень повреждений на лице Будая. Ему разрешили продолжить бой, но избиение не прекращалось, а просто перешло в партер, где Газиев просто не успел удосрочить оппонента, хотя забрал и контроль, и подключил граунд-энд-паунд.

Во втором раунде всё было закончено. Газиев продолжил своё дело, вставил несколько жёстких локтей и так отбил голову и туловище Будая, что вынудил останавливать поединок уже на первой минуте второго отрезка. Мартин к тому времени уже совсем бросил оказывать сопротивление и просто закрывался, стремясь сократить получаемый урон. Вмешательство рефери было крайне своевременным.

Очень уверенная и убедительная победа Газиева, который продолжает идти без поражений в профессиональной карьере (12-0). В UFC он пока не почувствовал смену уровня оппозиции и разобрался с человеком, который ещё недавно был в топ-15 рейтинга тяжеловесов, и стоит ожидать, что уже очень скоро Шамилю выдадут более статусного соперника. Пока Газиев лишь напомнил, что в этой игре есть уровни.