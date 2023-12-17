Ян подерётся на UFC 299. Вырубит китайца и бросит вызов чемпиону?

Программа UFС на 2023 года закрыта – в ночь с 16 на 17 декабря состоялся заключительный номерной турнир. А на пресс-конференции после него Дана Уайт решил сразу приоткрыть завесу тайны над ближайшими планами организации. Особенно интересным получился анонс UFC 299. Именно на него и выпадет возвращение в октагон Петра Яна. Россиянин проведет поединок с Ядонгом Сонгом. И, говоря откровенно, китаец – один из самых оптимальных соперников на данный момент.

Ядонг – стилистически очень удобный боец для Петра. А всё потому, что китаец предпочитает работать именно в стойке. А там у Яна полный порядок, с ударной техникой проблем возникнуть не должно. Если же ситуация выйдет из-под контроля, россиянин вполне может прибегнуть к борьбе. В партере Ядонг чувствует себя не лучшим образом. Поэтому контролировать ситуацию и диктовать условия будет именно Пётр.

Россиянину жизненно важно завершить предстоящий поединок уверенной победой. Из пяти последних боёв лишь один завершился победой – над Кори Сэндхагеном. Ян дважды проиграл Алджамейну Стерлингу, по разу – Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили. После такой серии очень непросто вернуться на удачную волну. И именно победа над китайцем может стать способом выбраться из ямы. Но побеждать нужно именно досрочно. Во-первых, потому что судьи в UFC в последнее время не очень благоволят Петру. Во-вторых, чтобы показать готовность к новым серьёзным вызовам.

Важно и то, что на этом же турнире, который состоится в ночь с 9 на 10 марта, пройдёт чемпионский бой в легчайшем весе. Шон О’Мэлли будет защищать пояс в противостоянии с Марлоном Верой. А значит, у Яна будет прекрасная возможность прямо после этого поединка бросить чемпиону вызов. Особенно интересной может получиться история с Шоном. А всё потому, что соперники уже рубились в UFC. Первый поединок остался за американцем, но россиянин горит желанием взять реванш.

О бое уже успел высказаться боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин: «Это будет отличный бой. Мне нравится это противостояние. Полного тренировочного процесса у Петра Яна ещё не началось. А так, когда Пётр залетает в зал, то… пацанов он «в школу приводит и уводит». А китаец идёт на серии из побед, голодный, хочет драться, поэтому понятно, что он заряжен. Думаю, что Пётр победит. Сейчас самое важное — провести хороший лагерь и сделать подготовительную работу».

Предстоящий поединок может стать определяющим в карьере Петра. Победа вернёт россиянина в чемпионскую гонку, может позволить быстро вернуться в топ. А вот поражение подвесит знак вопроса над всеми дальнейшими планами организации в отношении Яна. Поэтому подготовиться необходимо безупречно, чтобы не оставить сопернику ни шанса.