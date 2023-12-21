От Бивола ждут нокаута, Уайлдер и Джошуа снесут соперников. Где смотреть «Судный день»

Дата и время турнира «Судный день»

23 декабря состоится грандиозный турнир в Саудовской Аравии, который носит название «Судный день». В рамках этого турнира выступит россиянин Арсланбек Махмудов (18-0-0), которому будет противостоять непобеждённый Агит Кабайел (23-0-0). В третьем по значимости бою сойдутся Дмитрий Бивол (21-0-0) и Линдон Артур (23-1-0). В соглавном событии вечера будут биться Деонтей Уайлдер (43-2-1) и Джозеф Паркер (33-3-0). А в главном поединке сразятся Энтони Джошуа (26-3-0) и Отто Валлин (26-1-0).

Турнир стартует в 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция боя Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Правами на трансляцию обладает телекомпания ESPN. В России транслировать турнир будет OKKO. Также бой Дмитрий Бивола и Линдона Артура покажет Первый канал. «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.

Полный кард турнира «Судный день»

Энтони Джошуа (26-3-0, Англия) – Отто Валлин (26-1-0, Швеция);

Деонтей Уайлдер (43-2-1, США) – Джозеф Паркер (33-3-0, Новая Зеландия);

Дмитрий Бивол (21-0-0, Россия) – Линдон Артур (23-1-0, Англия);

Даниэль Дюбуа (19-2-0, Англия) – Джарелл Миллер (26-0-1, США);

Филип Хргович (16-0-0, Хорватия) – Марк де Мори (41-2-2, Хорватия);

Арсланбек Махмудов (18-0-0, Россия) – Агит Кабайел (23-0-0, Германия);

Фрэнк Санчес (23-0-0, Куба) – Джуниор Фа (20-2-0, Новая Зеландия).

Материалы о турнире «Судный день»

Прогноз на бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от поединка между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром.

«Линдон Артур будет стремиться добиться успеха в поединке с одним из двух чемпионов мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, который считается одним из лучших. Однако бой с грозным соперником Артуром Бетербиевым ждут фанаты со всего мира. Прежде чем мы сможем о нём задуматься, Бетербиеву нужно будет найти способ одолеть Каллума Смита, а Биволу предстоит провести тяжёлый бой против Линдона.

Линдон — очень способный боец, у которого много сильных сторон, но иногда может показаться, что он борется сам с собой и делает ровно столько, сколько необходимо для победы. Ему нужно будет показать все свои навыки против Бивола, и он в курсе, что перед ним прекрасная возможность, чтобы остаться в авангарде», — написал Уоррен в колонке для BoxingScene.

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко дал прогноз на бой между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром.

«Думаю, что Бивол должен разбираться без проблем с этим соперником. Думаю, что так и будет. Скорее всего, поединок, чтобы не было долгого простоя. Лучше уж такой бой с соперником, который заведомо более слаб, чем ждать какого-то хорошего оппонента, но оставаться бездейственным», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.