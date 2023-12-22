16 топ-событий субботы: Бивол, «Локо» — ЦСКА и «Ливерпуль» — «Арсенал»

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Посмотреть все события 23 декабря в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто окажется сильнее в дуэли Панарина и Макдэвида?

Украшением игрового дня НХЛ станет встреча одних из лучших бомбардиров регулярного чемпионата Артемия Панарина из «Рейнджерс» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона». Россиянин и канадец имеют на своём счету по 43 очка и делят пятую строчку в гонке бомбардиров НХЛ. Кто из двух звёзд окажется продуктивнее в очной встрече?

⛸️ 12:30: Фигурное катание — чемпионат России: произвольные программы у пар и женщин

Интрига: завоюет ли Валиева золото?

В заключительный день турнира медали разыграют спортивные пары и одиночницы. Интрига первого вида — удержат ли лидерство Анастасия Мишина и Александр Галлямов, оторвавшиеся от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского почти на пять баллов. Также внимание привлекает пара Алёны Косторной и Георгия Куницы — им предстоит выбираться с предпоследнего места.

У девушек промежуточное первое место благодаря идеальному прокату короткой программы захватила Камила Валиева. Ей уступают Аделия Петросян, также представляющая группу Этери Тутберидзе, и ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. Фигуристки «Хрустального» владеют четверными прыжками, Муравьёва — тройным акселем. Будет жарко!

🎿 13:00: Лыжные гонки — Кубок России, четвёртый этап. Спринт, женщины, мужчины

Интрига: Терентьев готов прервать серию Большунова

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 Александр Терентьев в спринте свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам готов прервать победную серию фантастического Александра Большунова, который выиграл уже 10 гонок подряд и останавливаться не собирается. У женщин Анастасия Фалеева после неудачи в классическом спринте будет стараться взять реванш в спринте коньковом.

⚽️ 15:30: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» исправится за два прошлых тура?

«Манчестер Юнайтед» и стабильность — слова-антонимы в текущем сезоне. Команда Эрика тен Хага никак не может выйти на победный путь. «МЮ» занимает лишь седьмое место в таблице АПЛ. А их предстоящий соперник – «Вест Хэм» — отстаёт всего на одно очко. Так что «Ман Юнайтед» может пропустить «молотобойцев» вперёд в случае неудачи в предстоящей встрече. А в последних двух турах манкунианцы не побеждали. Воспользуется ли «Вест Хэм» не лучшей формой соперника?

🏒 17:00: «Торпедо» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли команда Игоря Ларионова набравший ход СКА?

Питерские армейцы после перерыва демонстрируют чудеса результативности. В двух матчах после КПК команда Романа Ротенберга отгрузила 13 шайб в ворота соперников, в том числе разгромив ЦСКА (6:2). Сумеет ли «Торпедо» на домашнем льду остановить армейцев? В начале сезона нижегородцы взяли верх на домашнем льду со счётом 4:3, но с тех пор СКА стал совсем другим.

🏒 17:00: «Локомотив» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли чемпион страны из жуткого кризиса?

А вот дела ЦСКА продолжают идти из рук вон плохо. Команда Сергея Фёдорова в двух матчах после паузы пропустила 10 шайб, потерпев очень чувствительные поражения от московского «Динамо» и СКА. А теперь армейцев ждёт новое испытание в Ярославле. Сможет ли ЦСКА выйти из кризисного состояния или действующий чемпион страны продолжит валиться на дно?

Что думает Сергей Фёдоров о текущей ситуации в ЦСКА? «Пока не можем зажечь сосуд у нас в голове». Фёдоров — о поражении ЦСКА от СКА

⚽️ 17:00: «Болонья» — «Аталанта», Серия А, 17-й тур

Интрига: «Аталанта» остановит главную сенсацию Серии А?

«Болонья» удивляет. Команда идёт в зоне Лиги чемпионов после 16 туров чемпионата Италии. Тренер Тьяго Мотта сделал из середняка претендента на еврокубки. Ещё раз доказать свою состоятельность «Болонья» может во встрече с «Аталантой». Бергамаски отстают от соперника всего на два очка, так что в случае победы поднимутся в таблице. Поможет ли «Аталанте» Алексей Миранчук? В последних матчах россиянин очень полезен: забивает, отдаёт голевые передачи, классно помогает в прессинге. Миранчук впечатлил руководство клуба, решившее не отдавать полузащитника в другую команду зимой. Теперь Алексей может помочь «Аталанте» во встрече с командой-сенсацией.

Игра Миранчука впечатлила руководство «Аталанты»: «Аталанта» не планирует продавать Миранчука в зимнее трансферное окно

🏆 🏐 17:00: «Ленинградка» — «Динамо» М, Кубок России (ж), финал

Интрига: москвички заберут очередной титул?

Две лучшие команды Суперлиги встретятся в финале Кубка России: в полуфинале «Динамо» в «золотом» сете одолело «Локомотив», «Ленинградка» в двух матчах – «Динамо-Ак Барс». И теперь лидер чемпионата вообще поборется за шестой титул подряд. Для петербурженок же это редкий шанс на домашней площадке поквитаться за поражение в 6-м туре ЧР и совершить сенсацию — всё-таки бело-голубые являются пятикратными обладателями Кубка России: они брали титул в 2009-м, 2011-м, 2013-м, 2018-м и 2022-м.

⚽️ 18:15: «Атлетико» — «Севилья», Примера, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Атлетико» выпадет из чемпионской гонки?

«Атлетико» в последних встречах притормозил: одна победа, ничья и два поражения в рамках Примеры. Мадридцы откатились уже на пятое место, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на 10 очков. Чтобы окончательно не выпасть из чемпионской гонки, необходимо побеждать дома «Севилью». Андалусийцы болеют второй сезон подряд: команда занимает 16-е место в таблице. Воспользуется ли слабостью соперника «Атлетико»? Или «Севилья» соберёт силы и одержит гостевую победу?

⚽️ 20:30: «Ливерпуль» — «Арсенал», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва за первое место в АПЛ

Главный матч выходных состоится в Англии. За первое место сразятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Лондонцы опережают «красных» на одно очко в таблице. Оба клуба показывают классную игру в текущем сезоне. Их очная битва обязана стать классным зрелищем. Тем более что в последних двух матчах они забивали друг другу минимум по два гола. Ждём очередную топ-игру! Или особая важность матча сыграет свою роль и «Ливерпуль» с «Арсеналом» выдадут осторожную встречу?

🏀 20:30: «Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: продолжат ли «олени» свою победную серию?

Регулярный чемпионат НБА продолжает радовать зрителей отличными вывесками. Противостояние «Нью-Йорк Никс» и «Милуоки Бакс» – не исключение. Команды входят в четвёрку лучших команд Восточной конференции. К тому же в последнее время демонстрируют отличные результаты. Гости из Висконсина вообще не знают поражений на протяжении шести матчей кряду. Сумеет ли «Милуоки» сохранить победную серию в регулярном чемпионате НБА?

🥊 20:30: Дмитрий Бивол (Россия) — Линдон Артур (Англия), титульный бой

Интрига: Бивол сделает последний шаг к Бетербиеву?

В последнем большом боксёрском турнире года выступит наш соотечественник Дмитрий Бивол, который проведёт очередную защиту пояса в полутяжёлом весе. Соперником Дмитрия будет опытный англичанин Линдон Артур, который уверяет, что знает секрет победы над россиянином. Однако Бивол — однозначный фаворит, который превосходит Артура практически во всех компонентах. Если Дмитрий выступит на своём уровне, у Линдона нет никаких шансов. В случае победы Бивол максимально приблизится к главному сопернику — Артуру Бетербиеву.

🥊 22:00: Энтони Джошуа — Отто Валлин, титульный бой

Интрига: Джошуа восстанет из пепла или угаснет совсем?

Энтони Джошуа — один из самых одарённых и при этом психологически нестабильных тяжеловесов в истории. После двух поражений от Александра Усика британец совсем загрустил и провёл только один бой, где выглядел, несмотря на победу, совсем блёкло. Теперь Джошуа попробует использовать ещё один шанс вернуть себе статус топового боксёра: надо только побить неуступчивого Отто Валлина. Энтони обязан побеждать, иначе его карьера окажется фактически уничтожена.

⚽️ 22:45: «Рома» — «Наполи», Серия А, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд приблизится к зоне ЛЧ?

«Наполи» — действующий чемпион Италии. Но в текущем сезоне клуб лихорадит. Разгромное поражение в Кубке от «Фрозиноне» (0:4) – яркое подтверждение. Да и в Серии А команда далека от лидеров. Задача «Наполи» — бороться за место в топ-4. «Рома» также не отличается классной и стабильной игрой. Команда Жозе Моуринью вышла в плей-офф Лиги Европы, но в чемпионате идёт восьмой. Однако одна победа позволит «Роме» взлететь по таблице. Хотя и «Наполи» имеет шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов. Кто окажется сильнее: Хвича или Моуринью?

🏒 23:00: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли Сергей Бобровский с атакой лучшего клуба мира?

Во Флориде состоится повторение последнего финала розыгрыша Кубка Стэнли. Полгода назад «Вегас» не оставил «пантерам» шансов в решающей серии плей-офф НХЛ, разобравшись с командой Пола Мориса всего за пять матчей. С тех пор пути команд больше не пересекались. Как сложится их первая встреча в текущей регулярке?

🏀 23:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Клипперс» исправятся за поражение от «Оклахомы»?

В последнем матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» (115:134). Хотя до этого клуб из Калифорнии имел самую продолжительную серию побед в НБА – команда не проигрывала на протяжении девяти матчей. В свою очередь, подопечным Тайрона Лю предстоит сыграть с «Бостон Селтикс» – лидером Восточной конференции. Оба коллектива на отличном ходу. Кто же победит в битве топовых составов?