Как нокаутировать самого опасного боксёра мира? Беседа с россиянином, который бил Уайлдера

Российский боксёр Евгений Романов в любителях собрал множество наград, в том числе и в юниорах. В профессионалах он был обладателем пояса WBO Global и был близок к титульному поединку по линии WBC, но организация исключила всех россиян из рейтингов, и шанс был упущен. Ещё одно примечательное достижение Евгения — в любителях он нокаутировал нынешнюю звезду тяжёлого веса Деонтея Уайлдера. В интервью Романов вспомнил о памятном поединке, рассказал, какие у него планы на ближайшее время, и высказался об исключении россиян из рейтингов WBC. Кроме того, наш боксёр рассказал, как вернулся в спорт спустя пять лет простоя, оценил возможный поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, а также поделился мнением о желании звёзд ММА попробовать себя в боксе.

— Вы провели последний бой с Уилмером Васкесом. Как вам этот соперник, всё ли прошло в бою так, как вы ожидали?

— Во-первых, приветствую любителей бокса и читателей портала. Уилмера Васкеса я бы охарактеризовал как очень стойкого и крепкого боксёра с тяжёлым ударом, опытный. Он был участником Олимпиады 2004 года, где в четвертьфинале уступил по очкам будущему чемпиону кубинцу Одланьеру Солису. Правда, сейчас Уилмер уже конкретный супертяж, на взвешивании он показал 138 кг. При этом лишнем весе он очень чувствительный в ринге, обладает неплохой работой ног и хорошей скоростью рук. В нашем бою всё шло по тренерскому плану, единственное, чем я был немного удивлён — он выдержал много приличных попаданий. Я его бью, чувствую, что прошёл сильный удар, а он в ответ машет мне головой: «Давай ещё, мне пофигу». Мой менеджер Василий Васильев общался с Уилмером после боя, и тот подтвердил, что мои сильные удары проходили и он их терпел. Достойный соперник и, кстати, яркий пример того, что не всегда позиция боксёра на BoxRec отражает реальное положение в рейтинге. Думаю, Васкес мог бы создать проблем в тяжах многим именитым боксёрам.

— Какие планы на 2024 год? В какое время сами хотели бы вернуться на ринг? Есть ли долгосрочные планы, например, сколько боёв хотите провести в году?

— План всегда один — поддерживать активность и не допускать длительных простоев между боями. Но мы строим свои планы, а жизнь вносит свои коррективы. Вы же видите, какая сейчас ситуация в мире. И тут уже политика вмешивается во все сферы жизнедеятельности и экономики, в том числе и в спорте. Спорт сейчас стал инструментом в политических играх, от этого в первую очередь страдают спортсмены. Хочется надеяться, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону и всё наладится.

— Сейчас новая весовая категория (бриджервейт), в которой вы уже бились, появилась и в WBA. Есть планы попробовать пробиться к титулу по этой линии?

— Недавно в США завершился 102-й конгресс WBA, где была отмечена деятельность российской промоутерской компании RCC Boxing Promotions, которую я представляю. Благодаря главе нашего промоушена Герману Владимировичу Титову и президенту WBA Жилберто Мендосе достигнуты договорённости по моей кандидатуре и о непосредственном участии в борьбе за титул в новой весовой категории. Конечно же, хотелось бы провести бой сразу за титул чемпиона мира, но если потребуется добиваться позиции обязательного претендента в отборочном бою, то, значит, путь к цели будет немного длиннее. Думаю, что скоро всё будет ясно. Ждём хороших новостей.

— Есть ли сейчас предпочтительные соперники? Боксёры, которых вы хотели бы увидеть в ринге напротив себя?

— Лучшие из лучших — это самые предпочтительные соперники, но к ним длинная очередь и, конечно, колоссальные финансовые затраты со стороны нашего промоушена. Поэтому в моём случае разделить ринг с именитым соперником получится, только если команды топовых боксёров выберут нас как оппонентов. Такие предложения нам иногда поступают, но обычно это происходит на коротком уведомлении, когда нет времени не только на качественную подготовку, но и на решение визовых вопросов. Эти предложения, конечно, соблазнительны в финансовом плане, но не дают возможности уравнять шансы хотя бы в подготовке к бою. Один проходит полноценный тренировочный лагерь с отличными спаррингами, а другому предлагают за пару недель до боя выйти и рискнуть. А иногда ещё и пройти за эти две недели карантин, а не тренировочный лагерь. Такое отношение к ведению дел меня не устраивает.

Евгений Романов Фото: RCC Boxing

— Какие эмоции испытывали, когда вас исключили из рейтингов WBC? Не было ли после этого разговоров с руководством организации?

— Конечно, узнав об исключении из рейтингов и лишении позиции обязательного претендента, я был разочарован тем, что шанс на титульный бой, которого я добился, ускользает. Но отмечу, что не был удивлён этим решением, это было ожидаемо. Думаю, Маурисио Сулейман в той ситуации не мог поступить иначе в отношении российских боксёров, слишком велико влияние тесных связей его отца Хосе с Виталием Кличко и происходящего на Украине.

Мы же оказались заложниками в этой ситуации и подверглись санкциям. Я с пониманием отнёсся ко всей этой картине и реакции президента WBC. Знаю, что наши представители в Совете WBC отстаивали позиции российских боксёров, но давление с другой стороны было сильнее. А по поводу чемпионского боя с Оскаром Ривасом, думаю, он не состоялся бы, даже если бы и не было санкций. Мы со своей стороны согласились на все их условия и подписали контракт на бой в Колумбии, но подписание с их стороны затягивалось. Хорошо ещё, что мы с командой не отправились на подготовку за океан, мой менеджер уже договорился о спаррингах с Карлосом Такамом. Мы были в ожидании, но не покидало предчувствие, что у команды Риваса какие-то проблемы с нашим боем. Как выяснилось потом, у организаторов возникли финансовые проблемы. Это подтвердилось позже, бой с поляком Лукашем Ружаньским, которого в WBC назначили вместо меня, несколько раз переносился, а потом и вовсе был отменён, и Ривас лишился пояса. В общем, странная история c развитием бриджервейта получилась в WBC.

— Глава WBC Маурисио Сулейман говорил, что Биволу нужно взять пример с Бетербиева, намекая на выступления под флагом другой страны? У вас не было таких обсуждений?

— Я не в курсе, кто кому что рекомендовал. В разных санкционирующих органах прослеживаются двойные и даже тройные стандарты, а иногда даже явные противоречия своим же решениям, от них можно ожидать чего угодно. У нас, конечно, были обсуждения развития карьеры в условиях санкций и с менеджером, и с промоутером. Всё это очень непросто. Лично я надеюсь, что всё наладится и меня не коснётся ситуация с поиском всяческих лазеек, вынужденной сменой спортивного гражданства ради продолжения карьеры и тем более выступления под флагом другой страны. Я буду продолжать идти к цели своим путём.

— В целом можно ли сказать о каком-то предвзятом отношении к россиянам? Есть ли какие-то позитивные сдвиги в этом плане?

— К сожалению, предвзятое отношение к россиянам имеет место быть. Но, может быть, мы сами виноваты в том, что допускаем такое отношение к себе, позволяем обходиться таким образом? Ведь очевидно, что не решаются юридические вопросы в этом направлении так, как надо. Если хотя бы несколько исков к функционерам были бы выиграны российской стороной, то ситуация могла бы в корне поменяться. Радует одно — не весь мир против нас, как бы некоторым не хотелось видеть его однополярным. Есть страны, которые поддерживают нас, имеют свою точку зрения и не подвержены западному влиянию. Многие уважают Россию и любят наш народ, мир без России невозможен!

— Между уходом из любителей и переходом в профессионалы у вас было шесть лет простоя. Чем занимались в это время? Там ведь была история, что вам не нравится то, как к вам относятся?

— Принял решение завязать с боксом потому, что надоело видеть несправедливость и предвзятое отношение к себе. Выигрываешь, побеждаешь, а шанс проявить себя на главных турнирах достаётся другому. В состав, который будет представлять нашу страну, берут тех, кого ты победил, а не тебя! Отбор был не по принципу, кто сильнее на данный момент, а совсем по другим обстоятельствам. Но это ладно, всё уже в прошлом, и нет желания вспоминать, не хочу углубляться. Да, пауза была, но на самом деле она длилась пять лет. Работал на руководящей должности в муниципалитете и ловил себя на мысли, что не моё это всё. До этого думал, что всё, окончательно завязал с боксом, но оставалось внутреннее убеждение, что я ещё не всё смог доказать в ринге. В первую очередь самому себе.

— Правда ли то, что вас заставил вернуться просмотренный турнир? Какой?

— Да, это правда, но меня мотивировал не только турнир. При просмотре чемпионата России 2015 года мы с моим тренером Валерием Павловичем Макиенко всерьёз задумались о возобновлении карьеры в любительском боксе. Начали готовиться, даже выступили на областном чемпионате, чтобы дальше заявиться на ЮФО. Но после общения с моим менеджером Василием Васильевым и обсуждения возможных вариантов развития событий приняли решение начать свой путь в профессиональном боксе. У нас и ранее в 2012-2013 годах были разговоры с Василием о моей карьере именно в профессиональном боксе, но созрел я для этого решения только в 2016-м, когда у меня родился сын. Это радостное событие очень сильно мотивировало меня на новые достижения в жизни, вот так всё и началось.

Евгений Романов Фото: RCC Boxing

— У вас внушительные достижения в любителях. Насколько это является важной базой при переходе в профессионалы? То есть имеют ли значение успехи на любительском уровне, помогает это? Или же это как в университете: «Забудьте всё, чему вас учили в школе»?

— Есть разные боксёры-профессионалы, некоторые успешны и без большого багажа знаний и навыков из любительского бокса, но лично мне этот опыт очень помогает.

— Вас многие знают как человека, который нокаутировал Уайлдера, это не напрягает?

— Напрягает и даже иногда мешает. Ну побеждал и побеждал, это было давно. И если бы не успехи Деонтея в профессионалах, то вряд ли кто-то об этом вспомнил бы. К примеру, на том турнире был ещё один парень из команды США Дэвид Кэрри. Он ещё габаритнее, чем Уайлдер, и его получилось нокаутировать уже в первом раунде, но об этом никто не вспоминает. А если бы Кэрри блистал сейчас как звезда тяжёлого веса, то разговоров было бы…

— Можете вспомнить ту победу? Бил ли он настолько сильно, как сейчас говорят? И за счёт чего это происходит, он ведь не выглядит как человек, который может вот так вырубать?

— Да уже, если честно, не хочется вдаваться в детали. Я просто делал свою работу и выполнял установки тренеров. Слушал их подсказки и старался подловить размашистого парня. Могу сказать, что он очень нестандартный и очень неудобный соперник. По поводу силы его удара не могу сказать, так как вроде ничего сильного не пропустил от него в том любительском бою. Чтобы оценить силу, надо прочувствовать это в бою и иметь возможность сравнить. Ну а внешность боксёра бывает обманчива (смеётся). Может, у Деонтея сила удара, о которой так много говорят, просто от природы такая или заложена генетически.

— Глядя на успехи Уайлдера, у вас не было мыслей, что могли добиться большего?

— Конечно, любой человек сравнивает и оценивает, что смог бы сделать и чего мог бы добиться. И попасть в нужное место и в нужное время, поймать фактор удачи, всё это играет не последнюю роль. И, конечно, для достижения успеха нужно много трудиться.

— Была ли возможность с ним встретиться уже в профессионалах? Обсуждалось такое?

— В этом плане интересная история была. Изначально мой менеджер Василий Васильев обсуждал проведение моего дебютного боя 21 мая 2016 года в рамках шоу промоутерской компании «Мир Бокса», где главным событием должен был стать бой Александра Поветкина и Деонтея Уайлдера. У нас был свой план, как можно всё красиво преподнести, учитывая нашу историю в любителях. Но тогда визит Деонтея в Россию так и не состоялся.

Я провёл свой дебютный бой в июле 2016 года, Деонтей на тот момент уже был чемпионом WBC. В январе 2018 года, когда у меня в активе было уже семь побед, мой менеджер встречался с президентом WBC Сулейманом на боксёрском форуме в Сочи. Там они обсуждали возможность нашего боя с Уайлдером в будущем при определённом стечении обстоятельств. Маурисио подтвердил, что Деонтей в курсе того, что я начал карьеру в профессиональном боксе, и отметил, что при достижении нами хороших рейтинговых позиций не составит труда инициировать процесс переговоров, так как предыстория уже есть, и интерес к такому бою как в США, так и в России, однозначно был бы. Другой вопрос, что это бизнес. И просто от одного желания боксёров выяснить, кто лучший в ринге, не зависит, состоится бой или нет. Для чего ему встречаться со мной? Надо у него спросить, интересно ли ему это вообще? Может, у него и есть чисто спортивное мужское желание реваншироваться за поражение в любительском боксе и попробовать победить меня на глазах у своей публики. А может, он вообще смотрит на это по-другому. В любом случае он не один решает, на него работает серьёзная команда. Если люди смогут сгенерировать зрительский интерес к бою и его финансовую составляющую, если боссы телеканалов выделят бюджет, то, может, такие переговоры и состоялись бы.

В 2021-м, когда появилась возможность побороться за титул чемпиона мира в бриджервейте, наш план был такой — завоевать пояс WBC, и уже тогда было бы что предложить Деонтею, потому что на тот момент он уже уступил свой титул Тайсону Фьюри. Думаю, в этом случае ему, может, и стал бы интересен наш бой при том, что он без проблем входит в бриджервейт (101,6 кг). Сейчас, конечно, уже другая история, у Деонтея намечается большая гонка за абсолюта в супертяжах. Мне было бы интересно разделить с ним ринг и выяснить, кто лучше на данный момент, может быть, наши пути в будущем и пересекутся. Как говорит мой менеджер, в мире профессионального бокса ничего невозможного нет. Мы с Уайлдером одногодки, Деонтей ясно изъяснил свою позицию, завязывать он не собирается, я тоже. Так что встреча спустя 17 лет, может быть, и не за горами (смеётся).

— Рецепт от Евгения Романова — как выдержать атаки Уайлдера и как его нокаутировать?

— Недавно Тайсон Фьюри уже раскрыл рецепт в своём интервью и посоветовал Паркеру не пропускать справа. Я бы добавил, что лучше не пропускать от Деонтея вообще: ни справа, ни слева (смеётся). Но если серьёзно, то тут сказать легче, чем сделать. Если говорить, как избежать его ударов, то, например, для соперника моего роста тактика понятна — надо постоянно сокращать дистанцию, действовать вблизи, где ему неудобно применять свои рычаги, стараться подловить его во время атаки. По поводу того, как Уайлдера нокаутировать, то, думаю, это не так просто. Я не считаю его пробитым боксёром, он хорошо держит удары. Многие специалисты его относят к довольно изношенным бойцам, а я думаю, что, наоборот, в трилогии с Фьюри Уайлдер приобрёл бесценный опыт, которого у него не было ранее с соперниками другого калибра. Он должен вернуться сильнее.

— Кто из современных боксёров нравится вам больше всех? И почему? Видите какие-то сходства с собой или же перенимаете какие-то элементы у них?

— Из тяжеловесов всех времён мне всегда нравились Майк Тайсон и Мохаммед Али, из современных — Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Нравятся их стили, каждый из них по-своему эффективный. Если из других категорий, то Теренс Кроуфорд однозначно номер один, потому что он универсальный боец, может в ринге всё, очень умный. Также нравятся японец Наоя Иноуэ и Сауль Альварес. По поводу какого-либо сходства ничего не могу сказать, со стороны виднее, наверное. В остальном, конечно, что-то отмечаешь для себя в элементах техники, но, чтобы применить что-то в конкретном бою… Это чревато, здесь я больше слушаю тренера, что он мне подскажет. Всё надо нарабатывать, и бывает, что у одного боксёра всё это красиво и ловко получается, но совершенно не подходит другому, всё индивидуально.

— Как вам бой Фьюри с Нганну? Смотрели ли? Как относитесь к тенденции, что бойцы ММА часто заходят в бокс?

— Бой смотрел, но для меня это больше шоу, которое раскручено благодаря конкретным звёздам в своих видах спорта. Дело больше не в боксе или ММА, а в людях, которые своим участием подогревают интерес к таким противостояниям, как Нганну — Фьюри или Мейвезер — Макгрегор. Зрителям нравится, ажиотаж есть, все зарабатывают огромные деньги, ну и здорово. Почему бы и нет?

— Сами согласились бы на такой поединок? Какое у вас в целом отношение к такому жанру, как поп-бокс? Это не мешает профессионалам, блогеры не отнимают их хлеб?

— Даже не думал об этом. У меня планы чисто в боксе, а чтобы понять, интересно или нет, то, наверное, надо получить какое-то конкретное предложение и оценить его. А по поводу поп-ММА, поп-бокса, боёв блогеров и других персонажей на ТВ… Наверное, они отнимают не заработок, а занимают возможное эфирное время у профессиональных бойцов, которые могут показать красоту бокса, а не мордобой. Но телевизионщики так не скажут, у них рейтинги, просмотры, у них всё отлично. Если это расценивать как цирк и развлечение для зрителя, где всё идёт по определённому сценарию без ущерба здоровью, то здесь каждому своё. Кому-то нравится — пусть смотрят, а если на это смотреть серьёзно, то главное, чтобы был контроль за состоянием участников, начиная от определения уровня подготовки соперников и заканчивая пониманием опасности возможного урона, который может получить тот же блогер, выходя против опытного бойца.

Бой Фьюри и Нганну Фото: Justin Setterfield/Getty Images

— На этих выходных будет бой Бивола. Знаете его соперника? Будет ли, на ваш взгляд, бой Бивола с Бетербиевым? И кому отдадите предпочтение?

— Про бой Дмитрия в курсе, но про соперника ничего не могу сказать, потому что не видел его боёв. Бой Бивола и Бетербиева интересен в первую очередь тем, что это бой за выявление лучшего в этом весе и определение абсолютного чемпиона мира. Это круто! Бои такого статуса — редкость. Но чтобы этот поединок состоялся, и Бивол, и Бетербиев должны победить в своих предстоящих поединках. Если бой между ними состоится, то, думаю, победит тот, кто будет лучше готов психологически и физически, кто подойдёт во всеоружии и без травм, кто сможет навязать своё. Пусть победит сильнейший в честном конкурентном бою!

— Готовы ли сами при необходимости провести поединок с соотечественником? Претендентский, например.

— В своей профессиональной карьере я уже проводил поединки с соотечественниками, в том числе и претендентский бой. И, как говорил ранее, я не испытываю желания встречаться в ринге с боксёрами, представляющими Россию, и не хотел бы этого в будущем. Единственный момент, который не обсуждается — если будет бой за титул чемпиона мира, то всё равно, кто будет напротив. Я буду готов.

— Вам 38 лет, есть какая-то граница/планка, которую вы себе обозначили, что будете выступать до этого возраста?

— Никаких границ в карьере я себе не ставлю. Главное, чтобы было здоровье и позволяло выдерживать тяжёлые нагрузки. Мотивации для достижения поставленных целей у меня хватает, и, пока у меня есть желание выходить в ринг, я буду это делать!