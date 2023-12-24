Бивол — потрясающий. Прямо сейчас россиянин лучший боксёр на планете

Прошедшей ночью в Абу-Даби состоялся боксёрский супертурнир, где в третьем по значимости поединке вечера Дмитрий Бивол проводил очередную защиту своего пояса WBA. Соперником россиянина стал крепкий британец Линдон Артур, который уверял, что знает секрет победы над чемпионом. За Бивола было несколько боязно, тем более что наш соотечественник выходил в ринг после длительного простоя и в целом прошедший год получился для него достаточно непростым.

Дмитрий, которого снова представили как «боксёра из Кыргызстана», выходил под песню «Группа крови» и выглядел максимально сосредоточенным. Казалось, что Бивол не будет форсировать события, но россиянин начал бой так смело, будто и не было долгих месяцев простоя. Наш соотечественник сразу включил максимальную скорость и стал жёстко атаковать Артура «по этажам». Британец выглядел откровенно потерянным и застаивался у канатов, получая удар за ударом. Выглядело всё так, будто матёрый профессионал вышел драться с крепким любителем.

Во втором-третьем раундах Бивол показал настоящее искусство бокса: его комбинации сыпались с такой скоростью, что Линдон попросту не успевал защищаться. Претендент поймал огромное количество попаданий в голову и корпус, устояв на ногах буквально чудом. Дмитрий выглядел как абсолютно идеальный боксёр: скорость, техника и невероятный тайминг. У англичанина не получалось вообще ничего, кроме того, чтобы держаться на ногах.

Начиная с четвёртого раунда, Бивол стал понемногу снижать темп, следуя указаниям тренера. Но всё равно тотально переигрывал Артура. Напомним, Линдон — умелый и очень опытный боксёр, который должен был навязать россиянину сложный бой. Но не смог, хотя очень старался. Дмитрий оказался словно бойцом из другой вселенной, превзойдя британца по точным ударам практически в два раза. Неудивительно, что Бивол отправил соперника в нокдаун и на судейских записках тоже разгромил Артура (120-107, 120-107, 120-107).

Стоит констатировать — россиянин провёл попросту потрясающий поединок. Уровень бокса, показанный Биволом, оказался настолько высоким, что порой оставалось только восхищённо всплёскивать руками. Кажется, что прямо сейчас Дмитрий — самый техничный и крутой боксёр планеты. Давайте просто порадуемся, что у нас есть такие спортсмены.