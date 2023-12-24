Судный день для Валлина. Прежний Джошуа вернулся и снёс шведа с ринга

В ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл грандиозный вечер бокса Day of Reckoning. Главным событием турнира стал поединок бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа с шведским бойцом Отто Валлином.

Джошуа — одна из главных звёзд в супертяжёлом весе и боксе вообще. В своё время Энтони владел поясами WBA, WBO, IBF и IBO, но дважды их утратил. В последние годы карьера британца складывается довольно спорно. В 2021 и 2022 годах он дважды проиграл Александру Усику и даже подумывал о завершении карьеры. Этого не случилось и Джошуа решил попытаться устроить ещё один титульный забег. В апреле этого года он выиграл единогласным решением у Джермейна Франклина, а в августе нокаутировал Роберта Хелениуса. Финский боксёр вышел на замену Диллиану Уайту и продержался лишь до середины седьмого раунда. После этого были разговоры о возможном поединке с Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, но в итоге Эй Джей будет биться с Отто Валлином.

Шведский спортсмен в последнем поединке встречался с российским спортсменом Муратом Гассиевым и одержал победу раздельным решением судей. В целом же Валлин сейчас идёт на серии из шести побед. Однако Отто знаменит не столько своими победами, которых за карьеру набралось уже 26, а единственным поражением в профессионалах — от Тайсона Фьюри. В том поединке швед отлично себя проявил, открыл Цыганскому королю жуткую сечку, из-за которой врачи могли остановить бой, но всё же проиграл решением. Бой с Джошуа и победа над ним потенциально могла позволить Валлину войти в топ лучших боксёров мира.

Эй Джей сразу занял центр ринга и начал пристреливать джеб. Уже через минуту британец ощутимо проверил печень Валлина, а потом попытался достать челюсть правым прямым. Отто выжидал контратаку, но осторожничал. В итоге Джошуа легко забрал первый отрезок в поединке. Во втором раунде шведский боксёр уже действовал активнее, отвечал на атаки, но уступал в скорости, за счёт чего у Энтони регулярно проходили простые, но эффективные комбинации.

Валлин старался проводить контратаки, ловил многие удары в блок, но Джошуа очень уверенно переигрывал соперника и контролировал ход боя. При этом Эй Джей после активных первых раундов перешёл в эконом-режим, лишь изредка взрываясь очень опасными сериями. В начале пятого раунда Энтони неплохо зацепил Отто, а в середине отрезке развил успех, выпустив правый прямой и левый боковой. Валлин даже оказался в состоянии грогги, но быстро собрался и пережил штурм. Однако после гонга в углу шведского бойцу приняли решение не выпускать его на шестой раунд, полученного урона было достаточно.

Джошуа одержал свою третью победу подряд и вторую — нокаутом. Валлин всегда считался крепким бойцом, выстоял и в бою с Фьюри, но тут Джошуа практически не оставил ему шансов. Первое досрочное поражение шведа в карьере, а вот Эй Джей очень приблизился к возвращению в титульную гонку.